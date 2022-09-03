لوكلير يتفوّق على راسل بـ 0.066 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة المتقاربة في زاندفورت

كان سيرجيو بيريز أوّل الداخلين إلى الحلبة منذ الدقائق الأولى لاختبار بعض تغييرات الإعدادات بعد أن قال بالأمس أنّه غير مسرورٍ جدًا بتوازن سيارة "آر.بي18".

وقال المكسيكي: "القسم الخلفي من السيارة غير ثابتٍ جدًا هذه المرّة".

وتلاه فيرشتابن الذي دخل على الحلبة، لكن على عكس زميله فقد قفز الهولندي إلى الصدارة بلفّة صاروخيّة، وأتبعها بأخرى أسرع منها، ولم يكن أيّ أحدٍ قادرًا على مجاراته.

أمّا هاميلتون فقد تذمّر من وجود سيارة ألفا تاوري أمامه واضطرّ لإلغاء محاولة سريعة.

وعاد السائقون إلى سلسلة المحاكاة الأخيرة للتجارب التأهيليّة، حيث حقّق لوكلير تقدّمًا كبيرًا بالمقارنة مع سلسلة محاولاته الأولى ليُسجّل 1:11.632 دقيقة وهو الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن.

لكنّ أصيل موناكو لم يكن يُغرّد وحيدًا في الأمام، إذ كان راسل قريبًا منه للغاية لصالح مرسيدس ولم تفصل بينهما سوى 0.066 ثانية.

وذهب المركز الثالث إلى ماكس فيرشتابن الذي تواجد على بُعد 0.161 ثانية عن الصدارة.

أمّا كارلوس ساينز الإبن فقد حلّ رابعًا أمام لويس هاميلتون، بينما أكمل سيرجيو بيريز ترتيب سُداسيّ الصدارة.

وكان فرناندو ألونسو أفضل البقيّة في المركز السابع لصالح ألبين بعد أن تفوّق على سيباستيان فيتيل، في حين قدّم ميك شوماخر لفّة قويّة وضعته في المركز التاسع أمام لاندو نوريس الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: