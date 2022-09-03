لوكلير يتفوّق على راسل بـ 0.066 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة المتقاربة في زاندفورت
سجّل شارل لوكلير الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا بـ 0.066 ثانية على جورج راسل في ظلّ تقاربٍ مثيرٍ بين مختلف المتنافسين.
كان سيرجيو بيريز أوّل الداخلين إلى الحلبة منذ الدقائق الأولى لاختبار بعض تغييرات الإعدادات بعد أن قال بالأمس أنّه غير مسرورٍ جدًا بتوازن سيارة "آر.بي18".
وقال المكسيكي: "القسم الخلفي من السيارة غير ثابتٍ جدًا هذه المرّة".
وتلاه فيرشتابن الذي دخل على الحلبة، لكن على عكس زميله فقد قفز الهولندي إلى الصدارة بلفّة صاروخيّة، وأتبعها بأخرى أسرع منها، ولم يكن أيّ أحدٍ قادرًا على مجاراته.
أمّا هاميلتون فقد تذمّر من وجود سيارة ألفا تاوري أمامه واضطرّ لإلغاء محاولة سريعة.
وعاد السائقون إلى سلسلة المحاكاة الأخيرة للتجارب التأهيليّة، حيث حقّق لوكلير تقدّمًا كبيرًا بالمقارنة مع سلسلة محاولاته الأولى ليُسجّل 1:11.632 دقيقة وهو الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن.
لكنّ أصيل موناكو لم يكن يُغرّد وحيدًا في الأمام، إذ كان راسل قريبًا منه للغاية لصالح مرسيدس ولم تفصل بينهما سوى 0.066 ثانية.
وذهب المركز الثالث إلى ماكس فيرشتابن الذي تواجد على بُعد 0.161 ثانية عن الصدارة.
أمّا كارلوس ساينز الإبن فقد حلّ رابعًا أمام لويس هاميلتون، بينما أكمل سيرجيو بيريز ترتيب سُداسيّ الصدارة.
وكان فرناندو ألونسو أفضل البقيّة في المركز السابع لصالح ألبين بعد أن تفوّق على سيباستيان فيتيل، في حين قدّم ميك شوماخر لفّة قويّة وضعته في المركز التاسع أمام لاندو نوريس الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|20
|1:11.632
|214.044
|2
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|24
|1:11.698
|0.066
|0.066
|213.846
|3
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|22
|1:11.793
|0.161
|0.095
|213.563
|4
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|17
|1:11.971
|0.339
|0.178
|213.035
|5
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|25
|1:12.156
|0.524
|0.185
|212.489
|6
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|29
|1:12.176
|0.544
|0.020
|212.430
|7
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|16
|1:12.327
|0.695
|0.151
|211.987
|8
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|25
|1:12.491
|0.859
|0.164
|211.507
|9
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|15
|1:12.558
|0.926
|0.067
|211.312
|10
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|18
|1:12.591
|0.959
|0.033
|211.216
|11
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|15
|1:12.606
|0.974
|0.015
|211.172
|12
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|18
|1:12.773
|1.141
|0.167
|210.688
|13
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|18
|1:12.775
|1.143
|0.002
|210.682
|14
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|20
|1:13.003
|1.371
|0.228
|210.024
|15
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|23
|1:13.046
|1.414
|0.043
|209.900
|16
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|22
|1:13.256
|1.624
|0.210
|209.298
|17
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|20
|1:13.299
|1.667
|0.043
|209.176
|18
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|15
|1:13.359
|1.727
|0.060
|209.005
|19
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|14
|1:13.421
|1.789
|0.062
|208.828
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|22
|1:13.625
|1.993
|0.204
|208.249
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