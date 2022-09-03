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فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتفوّق على راسل بـ 0.066 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة المتقاربة في زاندفورت

سجّل شارل لوكلير الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا بـ 0.066 ثانية على جورج راسل في ظلّ تقاربٍ مثيرٍ بين مختلف المتنافسين.

لوكلير يتفوّق على راسل بـ 0.066 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة المتقاربة في زاندفورت

كان سيرجيو بيريز أوّل الداخلين إلى الحلبة منذ الدقائق الأولى لاختبار بعض تغييرات الإعدادات بعد أن قال بالأمس أنّه غير مسرورٍ جدًا بتوازن سيارة "آر.بي18".

وقال المكسيكي: "القسم الخلفي من السيارة غير ثابتٍ جدًا هذه المرّة".

وتلاه فيرشتابن الذي دخل على الحلبة، لكن على عكس زميله فقد قفز الهولندي إلى الصدارة بلفّة صاروخيّة، وأتبعها بأخرى أسرع منها، ولم يكن أيّ أحدٍ قادرًا على مجاراته.

أمّا هاميلتون فقد تذمّر من وجود سيارة ألفا تاوري أمامه واضطرّ لإلغاء محاولة سريعة.

وعاد السائقون إلى سلسلة المحاكاة الأخيرة للتجارب التأهيليّة، حيث حقّق لوكلير تقدّمًا كبيرًا بالمقارنة مع سلسلة محاولاته الأولى ليُسجّل 1:11.632 دقيقة وهو الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن.

لكنّ أصيل موناكو لم يكن يُغرّد وحيدًا في الأمام، إذ كان راسل قريبًا منه للغاية لصالح مرسيدس ولم تفصل بينهما سوى 0.066 ثانية.

وذهب المركز الثالث إلى ماكس فيرشتابن الذي تواجد على بُعد 0.161 ثانية عن الصدارة.

أمّا كارلوس ساينز الإبن فقد حلّ رابعًا أمام لويس هاميلتون، بينما أكمل سيرجيو بيريز ترتيب سُداسيّ الصدارة.

وكان فرناندو ألونسو أفضل البقيّة في المركز السابع لصالح ألبين بعد أن تفوّق على سيباستيان فيتيل، في حين قدّم ميك شوماخر لفّة قويّة وضعته في المركز التاسع أمام لاندو نوريس الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 20 1:11.632     214.044
2 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 24 1:11.698 0.066 0.066 213.846
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 22 1:11.793 0.161 0.095 213.563
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 17 1:11.971 0.339 0.178 213.035
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:12.156 0.524 0.185 212.489
6 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 29 1:12.176 0.544 0.020 212.430
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 16 1:12.327 0.695 0.151 211.987
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 25 1:12.491 0.859 0.164 211.507
9 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 15 1:12.558 0.926 0.067 211.312
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 18 1:12.591 0.959 0.033 211.216
11 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 15 1:12.606 0.974 0.015 211.172
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 18 1:12.773 1.141 0.167 210.688
13 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 18 1:12.775 1.143 0.002 210.682
14 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 20 1:13.003 1.371 0.228 210.024
15 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 23 1:13.046 1.414 0.043 209.900
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 22 1:13.256 1.624 0.210 209.298
17 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 20 1:13.299 1.667 0.043 209.176
18 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 15 1:13.359 1.727 0.060 209.005
19 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 14 1:13.421 1.789 0.062 208.828
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 22 1:13.625 1.993 0.204 208.249
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