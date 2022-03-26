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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتفوّق على ثنائيّ ريد بُل في اللحظات الأخيرة من التجارب الثالثة في جدّة

انتزع شارل لوكلير صدارة التجارب الحرّة الثالثة في لحظاتها الأخيرة ليتقدّم على ثنائيّ ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز قبل التوجّه إلى التجارب التأهيليّة لجائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى للفورمولا واحد.

لوكلير يتفوّق على ثنائيّ ريد بُل في اللحظات الأخيرة من التجارب الثالثة في جدّة

سارع سائقا فيراري بالدخول إلى الحلبة من أجل تعويض ما خسراه في التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة بعد احتكاكهما بالجدار وخسارتهما لفرصة محاكاة المسافات الطويلة، لكن بشكلٍ غريبٍ فإنّ الحصان الجامح ركّز على الطلعات القصيرة في بقيّة الحصّة.

لكنّ فيرشتابن تقدّم إلى الصدارة لدى دخوله لاحقًا مُسجّلًا الزمن الأسرع في عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى تلك المرحلة بـ 1:29.768 دقيقة.

في الأثناء تواصلت مشاكل ألفا تاوري هذا اليوم، فبعد أن توقّف محرّك يوكي تسونودا مع نهاية التجارب الحرّة الثانية بالأمس، واجه زميله بيير غاسلي مشكلة في سيارته أثناء مغادرته خطّ الحظائر وتوقّفت سيارته بعد أمتار قليلة من المخرج، وطلب منه فريقه إيقاف المحرّك وقام المارشلز بدفعها إلى الخلف لإعادتها إلى خطّ الحظائر.

وعاد فيرشتابن في الدقائق الأخيرة على مجموعة إطارات جديدة وكان بصدد تحسين زمنه، لكنّه خرج عن المسار وعبر بعنفٍ على الحفف الجانبيّة في المقطع الأخير وبدا أنّه ألحق بعض الضرر بأرضيّة سيارته ما دفعه للعودة إلى خطّ الحظائر مباشرة.

وفي حين بدا فيرشتابن متّجهًا لضمان الصدارة، فقد عاد لوكلير في اللحظات الأخيرة ليُسجّل 1:29.735 دقيقة ليتفوّق على سائق ريد بُل بفارق 0.033 ثانية.

وحلّ بيريز ثالثًا بفارق 0.098 ثانية عن لوكلير، بينما أكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب الأربعة الأوائل وكان أبطأ من الثلاثيّ أمامه.

وواصل فالتيري بوتاس عروضه القويّة على سيارة ألفا روميو وكان قريبًا للغاية من ساينز، وتفوّق على إستيبان أوكون وبيير غاسلي.

وبعد مشاكل الأمس، تمكّن كيفن ماغنوسن من الحصول على حصّة نظيفة على سيارة هاس ليحلّ ثامنًا أمام فرناندو ألونسو، بينما أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

وغابت مرسيدس عن العشرة الأوائل في هذه الحصّة، حيث اكتفى لويس هاميلتون وزميله جورج راسل بالمركزين الـ 11 والـ 14 على التوالي.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:29.735     247.689
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 12 1:29.768 0.033 0.033 247.598
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 16 1:29.833 0.098 0.065 247.419
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 22 1:30.009 0.274 0.176 246.935
5 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 22 1:30.030 0.295 0.021 246.877
6 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 16 1:30.139 0.404 0.109 246.579
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 11 1:30.148 0.413 0.009 246.554
8 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 18 1:30.262 0.527 0.114 246.243
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 17 1:30.296 0.561 0.034 246.150
10 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 19 1:30.415 0.680 0.119 245.826
11 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 17 1:30.707 0.972 0.292 245.035
12 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 17 1:30.765 1.030 0.058 244.878
13 24 China غوان يو تشو ألفا روميو فيراري 20 1:30.946 1.211 0.181 244.391
14 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 15 1:30.983 1.248 0.037 244.291
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 18 1:31.067 1.332 0.084 244.066
16 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 16 1:31.186 1.451 0.119 243.747
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 16 1:31.374 1.639 0.188 243.246
18 27 Germany نيكو هلكنبرغ أستون مارتن مرسيدس 18 1:31.424 1.689 0.050 243.113
19 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 17 1:31.529 1.794 0.105 242.834
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 13 1:31.992 2.257 0.463 241.612
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