لوكلير يتفوّق على ثنائيّ ريد بُل في اللحظات الأخيرة من التجارب الثالثة في جدّة

سارع سائقا فيراري بالدخول إلى الحلبة من أجل تعويض ما خسراه في التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة بعد احتكاكهما بالجدار وخسارتهما لفرصة محاكاة المسافات الطويلة، لكن بشكلٍ غريبٍ فإنّ الحصان الجامح ركّز على الطلعات القصيرة في بقيّة الحصّة.

لكنّ فيرشتابن تقدّم إلى الصدارة لدى دخوله لاحقًا مُسجّلًا الزمن الأسرع في عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى تلك المرحلة بـ 1:29.768 دقيقة.

في الأثناء تواصلت مشاكل ألفا تاوري هذا اليوم، فبعد أن توقّف محرّك يوكي تسونودا مع نهاية التجارب الحرّة الثانية بالأمس، واجه زميله بيير غاسلي مشكلة في سيارته أثناء مغادرته خطّ الحظائر وتوقّفت سيارته بعد أمتار قليلة من المخرج، وطلب منه فريقه إيقاف المحرّك وقام المارشلز بدفعها إلى الخلف لإعادتها إلى خطّ الحظائر.

وعاد فيرشتابن في الدقائق الأخيرة على مجموعة إطارات جديدة وكان بصدد تحسين زمنه، لكنّه خرج عن المسار وعبر بعنفٍ على الحفف الجانبيّة في المقطع الأخير وبدا أنّه ألحق بعض الضرر بأرضيّة سيارته ما دفعه للعودة إلى خطّ الحظائر مباشرة.

وفي حين بدا فيرشتابن متّجهًا لضمان الصدارة، فقد عاد لوكلير في اللحظات الأخيرة ليُسجّل 1:29.735 دقيقة ليتفوّق على سائق ريد بُل بفارق 0.033 ثانية.

وحلّ بيريز ثالثًا بفارق 0.098 ثانية عن لوكلير، بينما أكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب الأربعة الأوائل وكان أبطأ من الثلاثيّ أمامه.

وواصل فالتيري بوتاس عروضه القويّة على سيارة ألفا روميو وكان قريبًا للغاية من ساينز، وتفوّق على إستيبان أوكون وبيير غاسلي.

وبعد مشاكل الأمس، تمكّن كيفن ماغنوسن من الحصول على حصّة نظيفة على سيارة هاس ليحلّ ثامنًا أمام فرناندو ألونسو، بينما أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

وغابت مرسيدس عن العشرة الأوائل في هذه الحصّة، حيث اكتفى لويس هاميلتون وزميله جورج راسل بالمركزين الـ 11 والـ 14 على التوالي.

نتيجة الحصّة: