لوكلير يتفوّق على بيريز بـ 0.022 ثانية وفيرشتابن ثامنًا في تصفيات سنغافورة الجنونيّة

انتقل الجميع في اللحظات الأخيرة إلى إطارات "سوفت" قبل بداية القسم، ما عدا يوكي تسونودا وكيفن ماغنوسن اللذين آثرا الدخول على "انترميديت" في البداية.

وفي حين كان تسونودا الأسرع مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، إلّا أنّ الآخرين سرعان ما شرعوا في الضغط بقوّة.

ولفت هاميلتون الأنظار في تلك المرحلة في ظلّ تقديمه لوتيرة صاروخيّة في مختلف المقاطع في ظلّ تحسّن الأزمنة بشكلٍ مستمر.

وكاد فيرشتابن أن يصطدم بالجدار عند الخروج من المنعطف ما قبل الأخير، لكنّه أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة.

في الأثناء قفز لوكلير إلى الصدارة مُسجّلًا 1:49.412 دقيقة، وبقي بانتظار إكمال الآخرين لمحاولاتهم.

وفي حين أنّ فيرشتابن كان في طريقه لتقديم لفّة قويّة أخيرة، إلّا أنّ فريقه طلب منه التوجّه إلى خطّ الحظائر فورًا وهو ما أثار غضبه عبر اللاسلكي، وقال له مهندسه بعد ذلك: "سنشرح لك كلّ شيء لاحقًا"، حيث من المرجّح أن يعود ذلك إلى كميّة الوقود المتبقية في سيارته.

وكان الأداء متقاربًا للغاية في الأمام بعد حسم لوكلير قطب الانطلاق الأوّل، حيث حلّ سيرجيو بيريز ثانيًا على بُعد 0.022 ثانية عن لوكلير، في حين كان هاميلتون سريعًا للغاية في أوّل مقطعين لكنّه كان يُضيع الكثير من الوقت في المقطع الثالث الأخير، لذا أكمل الحصّة ثالثًا على بُعد 0.054 ثانية عن لوكلير.

وذهب المركز الرابع إلى كارلوس ساينز الإبن، بينما واصل فرناندو ألونسو تأدياته المثيرة المعتادة في الظروف المتقلّبة ليظفر بالمركز الخامس أمام لاندو نوريس وبيير غاسلي.

وانتهى المطاف بفيرشتابن ثامنًا بعد خسارته لمحاولته الأخيرة الأسرع، لكنّه سيُحرز تقدّمًا قويًا في السباق مثل المعتاد على الأرجح.

وسينطلق كيفن ماغنوسن من المركز التاسع لصالح هاس أمام يوكي تسونودا الذي حلّ عاشرًا.

القسم الأوّل:

سارع السائقون للدخول إلى الحلبة على إطارات "انترميديت" بالنظر إلى وجود العديد من المناطق المبلّلة على المسار.

وكانت الأزمنة تتهاوى بشكلٍ متواصل مع تحسّن مستويات التماسك وجفاف المسار، لكنّه لم يجفّ بالقدر الكافي للانتقال إلى إطارات ملساء، حيث قال: "لا تزال هناك بعض المياه".

واختار البعض البقاء على ذات مجموعة الإطارات، في حين اختار البعض الآخر الانتقال إلى مجموعة ثانية في النصف الثاني من القسم وعلى رأسهم ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون، وهو ما ساعدهما على التواجد في الصدارة.

وانتهى القسم بخروج فالتيري بوتاس ودانيال ريكاردو، في المقابل اشتكى إستيبان أوكون: "لم تكن مكابحي تعمل يا شباب" وخرج الفرنسي في المركز الـ 18 أمام ثنائيّ ويليامز أليكسندر ألبون ونيكولاس لاتيفي.

القسم الثاني:

واصل السائقون استخدام إطارات "انترميديت" مع بداية مجريات القسم الثاني بالرغم من أنّ معظم المسار قد جفّ في تلك المرحلة، لكنّ بعض المنعطفات القليلة الزلقة كانت تحول دون الانتقال إلى إطارات ملساء.

وبعد أن تواجد في الصدارة بعد محاولته الأولى، قال لوكلير لفريقه: "هل بوسعنا إجراء وقفة للانتقال إلى الإطارات الملساء".

لكن في حين أنّه توقّف هو وزميله ساينز الإبن، إلّا أنّ الفريق نقلهما إلى مجموعتين جديدتين من إطارات "انترميديت".

في الأثناء أصبح فريق أستون مارتن أوّل من يُجازف من خلال نقله سائقَيه إلى إطارات "سوفت" مع بقاء 5 دقائق على النهاية، لكنّ تلك المجازفة لم تؤتِ أكلها في ظلّ ضعف التماسك الشديد على تلك الإطارات في المقاطع المبلّلة.

وانتهى القسم بخروجٍ مفاجئ لجورج راسل بعد اكتفائه بالمركز الـ 11، وسينطلق البريطاني أمام لانس سترول سائق أستون مارتن وميك شوماخر.

وقال راسل بعد خروجه: "آسفٌ للغاية يا شباب، لم يكن بوسعي فعل أيّ شيء، كنت أعاني حقًا".

وأضاع سيباستيان فيتيل محاولته الأخيرة بعد انزلاقه وسينطلق من المركز الـ 14 أمام جو غوانيو الذي فشلت مجازفته على إطارات "سوفت" هو الآخر.

ترتيب شبكة الانطلاق: