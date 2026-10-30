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فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لوكلير يتفوق على أنتونيللي ويتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك

تصدّر شارل لوكلير، سائق فيراري الحصة الأولى من التجارب الحرة على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، والتي شهدت مشاركة 10 سائقين ناشئين.

خلدون يونس

منشور: 30-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

كان شارل لوكلير الأسرع بفارق مريح خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1، متفوقًا على صاحب المركز الثاني كيمي أنتونيللي، في حصة تواجد فيها 10 سائقين ناشئين.

وسجّل سائق فيراري زمنًا بلغ دقيقة واحدة و18.128 ثانية، متقدمًا بستة أعشار من الثانية على السائق الذي بات مرشحًا بقوة لحسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1، فيما أكمل ناشئ مرسيدس فريدريك فيستي المراكز الثلاثة الأولى بزمن بلغ دقيقة واحدة و18.861 ثانية.

وشارك فيستي، الذي حلّ مكان جورج راسل، ضمن قائمة تضم 10 سائقين ناشئين خاضوا التجارب الحرة الأولى، إذ أشركت جميع الفرق سائقًا ناشئًا باستثناء فيراري، وذلك لأن المكسيك تُعد مكانًا مناسبًا لمنح الناشئين فرصة المشاركة، نظرًا إلى إقامة هذه الحصة في ظروف لا تعكس طبيعة الأجواء التي ستسود خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع.

فهي لا تبدأ قبل التصفيات والسباق اللذين يُقامان يومي السبت والأحد على التوالي بأقل من 90 دقيقة فحسب، بل إن الحلبة تشهد أيضًا تطورًا كبيرًا في مستوى التماسك طوال عطلة نهاية الأسبوع، نظرًا إلى أنها نادرًا ما تُستخدم خلال بقية العام.

وقد ظهر هذا التطور مبكرًا خلال الحصة، إذ سجّل لوكلير الزمن الأسرع في البداية بدقيقة واحدة و21.965 ثانية، قبل أن تبدأ الأزمنة بالتحسن باستمرار، حيث تمكن أنتونيللي، الذي استخدم الإطارات القاسية، من تسجيل زمن أسرع بفارق 1.151 ثانية بعد فترة وجيزة.

وتمكن السائق البالغ من العمر 20 عامًا من تحسين زمنه بسبعة أعشار إضافية خلال محاولته التالية، مسجلًا دقيقة واحدة و20.155 ثانية، قبل أن يخفض لوكلير الزمن المرجعي مجددًا إلى دقيقة واحدة و19.197 ثانية، متقدمًا بفارق 0.303 ثانية على الزمن التالي لـ أنتونيللي.

وفرض السائقان هيمنتهما بشكل واضح خلال المحاولات الأولى، وسط مشاكل في وحدة الطاقة على سيارة ريد بُل التي يقودها إسحاق حجار، قبل أن يدخل لويس هاميلتون على خط المنافسة مسجلًا دقيقة واحدة و19.869 ثانية، ليتقدم إلى المركز الثالث بعد مرور 25 دقيقة.

ونجح سائق فيراري بعد ذلك في انتزاع الصدارة بفارق 0.060 ثانية خلال محاولته التالية، مسجلًا دقيقة واحدة و19.137 ثانية، قبل أن تبدأ محاولات استخدام الإطارات اللينة مع انطلاق النصف الثاني من الحصة التي امتدت لساعة واحدة.

وبدأت تلك المرحلة بتسجيل لوكلير زمنًا أسرع بفارق 1.009 ثانية من أفضل زمن لزميله على الإطارات القاسية، بعدما حقق دقيقة واحدة و18.128 ثانية، قبل أن يسجل أنتونيللي بعد فترة وجيزة دقيقة واحدة و18.787 ثانية، متأخرًا بفارق 0.659 ثانية.

وعانى السائقون خارج المراكز الثلاثة الأولى من ظروف التماسك المنخفض، إذ طاردت المشاكل التقنية فريدي سلاتر، الذي شارك بديلًا في صفوف أودي، بينما خرج ثنائي مكلارين ليوناردو فورنارولي وأوسكار بياستري عن المسار في القطاع الأول.

ولم يتمكن بياستري، الذي يعود إلى الحلبة التي خسر عليها صدارة البطولة في العام الماضي، من استخراج الأداء المطلوب من سيارته مكلاين، إذ أنهى محاولته على الإطارات اللينة متأخرًا بفارق 1.248 ثانية عن الصدارة، قبل 15 دقيقة من نهاية الحصة.

وبدلًا منه، كان فيستي من نجح في دخول دائرة المنافسة، بعدما تقدم إلى المركز الثالث بزمن بلغ دقيقة واحدة و18.861 ثانية، متأخرًا بفارق 0.080 ثانية فقط عن أنتونيللي.

وفي ذلك التوقيت تقريبًا، تسبب جاك كروفورد في تفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية لفترة وجيزة، بعدما توقف عند المنعطف الأول أثناء قيادته سيارة أستون مارتن الخاصة بلانس سترول، قبل أن يعود السائقون إلى استخدام الإطارات الأكثر قساوة خلال الدقائق العشر الأخيرة.

وبذلك، بقي زمن لوكلير البالغ دقيقة واحدة و18.128 ثانية دون أن يتمكن أي سائق من تجاوزه، متقدمًا بفارق 0.659 ثانية و0.733 ثانية على أنتونيللي وفيستي تواليًا، بينما أنهى هاميلتون الحصة في المركز الرابع متأخرًا بفارق 0.738 ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الخامس إلى أيومو إيواسا، بديل ماكس فيرستابن في ريد بُل، وبطل سوبر فورمولا الحالي، الذي سجل دقيقة واحدة و19.113 ثانية باستخدام الإطارات المتوسطة، متقدمًا على بيير غاسلي صاحب المركز السادس، والذي استخدم الإطارات اللينة.

وسجل سائق ألبين دقيقة واحدة و19.210 ثانية، فيما أكمل فرناندو ألونسو (+1.229 ثانية)، وبياستري (+1.248 ثانية)، وأوليفر بيرمان (+1.284 ثانية)، وأرفيد ليندبلاد (+1.350 ثانية) المراكز العشرة الأولى.

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التجارب الحرة الأولى

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 29

1:18.128

S 198.320 2 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 30

+0.659

1:18.787

0.659 S 196.661 3 ف. فيستي مرسيدس 72 Mercedes Mercedes 24

+0.733

1:18.861

0.074 S 196.477 4 ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 25

+0.738

1:18.866

0.005 S 196.464 5 ا. اواسا ريد بُل ريسينغ 36 Red Bull Red Bull 23

+0.985

1:19.113

0.247 M 195.851 6 ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Mercedes 33

+1.082

1:19.210

0.097 S 195.611 7 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Honda 29

+1.229

1:19.357

0.147 M 195.249 8 أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 30

+1.248

1:19.376

0.019 S 195.202 9 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 Haas Ferrari 28

+1.284

1:19.412

0.036 M 195.114 10 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 30

+1.350

1:19.478

0.066 S 194.952 شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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