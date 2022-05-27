لوكلير يتفوّق بـ 0.039 ثانية على بيريز مع تقارب فيراري وريد بُل في التجارب الأولى في موناكو

دخل الجميع على إطارات "هارد" ما عدا ثنائيّ فيراري الذي آثر استخدام إطارات "ميديوم".

وقال كارلوس ساينز بعد بضع لفّات: "استجابة السيارة للمطبّات مروّعة جدًا". أمّا لويس هاميلتون فقد قال: "هناك قدرٌ ضخمٌ من الارتدادات".

وتوقّفت سيارة هاس الخاصة بميك شوماخر عند مدخل خطّ الحظائر وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر لفترة قصيرة من أجل دفعها وإبعادها، حيث قال الفريق لاحقًا أنّ المشكلة تمثّلت في تعطّل نظام "ام.جي.يو-كاي" في وحدة طاقته.

وواصل هاميلتون تذمّره من الارتدادات عند استئناف الحصّة وعودته على إطارات "ميديوم".

في الأثناء قام فريق فيراري بتفكيك أرضيّة سيارة لوكلير وكذلك ساينز للعمل على القسم الخلفي، قبل أن يعودا مجدّدًا على إطارات "ميديوم" جديدة، وهو ما يعني تبقي مجموعة واحدة جديدة فقط منها لكلٍ منهما في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد أن سجّل الزمن الأسرع، أغلق فيرشتابن مكابحه بقوّة كبيرة عند بدء محاولته التالية وبالكاد أفلت للعبور على منطقة الخروج الآمن عند المنعطف الأوّل.

أمّا ساينز الإبن فقد كان في طريقه لتسجيل لفّة قويّة بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين، لكنّه وجد سيارتَي ألفا تاوري وأستون مارتن أمامه واضطرّ لإلغاء تلك المحاولة.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى لوكلير الذي سجّل 1:14.531 دقيقة وتقدّم بـ 0.039 ثانية على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

كما عاد زميله ساينز ليتواجد في المركز الثالث بفارق 0.070 ثانية عنه، بينما تواجد فيرشتابن في المركز الرابع.

وكان لاندو نوريس في مركز أفضل البقيّة لصالح مكلارين على بُعد نصف ثانية عن الصدارة وتقدّم بـ 0.027 ثانية على بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، بينما قدّم دانيال ريكاردو أداءً جيّدًا قريبًا من زميله نوريس بعد الانتقادات التي طالته من زاك براون مدير فريق مكلارين.

أمّا جورج راسل فقد وضع سيارة مرسيدس في المركز الثامن متقدّمًا على سيباستيان فيتيل.

واستمرّت معاناة هاميلتون مع الارتدادات لدرجة أنّه قال: "الارتدادات جنونيّة يا رجل، أكاد أفقد عقلي"، مُطالبًا بوضع المزيد من البطانات في قمرة قيادته للتعامل مع ذلك، في ظلّ حلوله في المركز العاشر كآخر السائقين ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

نتيجة الحصّة: