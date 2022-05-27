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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتفوّق بـ 0.039 ثانية على بيريز مع تقارب فيراري وريد بُل في التجارب الأولى في موناكو

بدأ شارل لوكلير عطلة نهاية الأسبوع على أرضه بأفضل شكلٍ ممكن عبر تسجيله الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة موناكو الكبرى، في ظلّ تقاربٍ مثيرٍ بين فيراري وريد بُل.

لوكلير يتفوّق بـ 0.039 ثانية على بيريز مع تقارب فيراري وريد بُل في التجارب الأولى في موناكو

دخل الجميع على إطارات "هارد" ما عدا ثنائيّ فيراري الذي آثر استخدام إطارات "ميديوم".

وقال كارلوس ساينز بعد بضع لفّات: "استجابة السيارة للمطبّات مروّعة جدًا". أمّا لويس هاميلتون فقد قال: "هناك قدرٌ ضخمٌ من الارتدادات".

وتوقّفت سيارة هاس الخاصة بميك شوماخر عند مدخل خطّ الحظائر وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر لفترة قصيرة من أجل دفعها وإبعادها، حيث قال الفريق لاحقًا أنّ المشكلة تمثّلت في تعطّل نظام "ام.جي.يو-كاي" في وحدة طاقته.

وواصل هاميلتون تذمّره من الارتدادات عند استئناف الحصّة وعودته على إطارات "ميديوم".

في الأثناء قام فريق فيراري بتفكيك أرضيّة سيارة لوكلير وكذلك ساينز للعمل على القسم الخلفي، قبل أن يعودا مجدّدًا على إطارات "ميديوم" جديدة، وهو ما يعني تبقي مجموعة واحدة جديدة فقط منها لكلٍ منهما في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد أن سجّل الزمن الأسرع، أغلق فيرشتابن مكابحه بقوّة كبيرة عند بدء محاولته التالية وبالكاد أفلت للعبور على منطقة الخروج الآمن عند المنعطف الأوّل.

أمّا ساينز الإبن فقد كان في طريقه لتسجيل لفّة قويّة بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين، لكنّه وجد سيارتَي ألفا تاوري وأستون مارتن أمامه واضطرّ لإلغاء تلك المحاولة.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى لوكلير الذي سجّل 1:14.531 دقيقة وتقدّم بـ 0.039 ثانية على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

كما عاد زميله ساينز ليتواجد في المركز الثالث بفارق 0.070 ثانية عنه، بينما تواجد فيرشتابن في المركز الرابع.

وكان لاندو نوريس في مركز أفضل البقيّة لصالح مكلارين على بُعد نصف ثانية عن الصدارة وتقدّم بـ 0.027 ثانية على بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، بينما قدّم دانيال ريكاردو أداءً جيّدًا قريبًا من زميله نوريس بعد الانتقادات التي طالته من زاك براون مدير فريق مكلارين.

أمّا جورج راسل فقد وضع سيارة مرسيدس في المركز الثامن متقدّمًا على سيباستيان فيتيل.

واستمرّت معاناة هاميلتون مع الارتدادات لدرجة أنّه قال: "الارتدادات جنونيّة يا رجل، أكاد أفقد عقلي"، مُطالبًا بوضع المزيد من البطانات في قمرة قيادته للتعامل مع ذلك، في ظلّ حلوله في المركز العاشر كآخر السائقين ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 29 1:14.531     161.183
2 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 30 1:14.570 0.039 0.039 161.099
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 28 1:14.601 0.070 0.031 161.032
4 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 26 1:14.712 0.181 0.111 160.793
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 31 1:15.056 0.525 0.344 160.056
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 33 1:15.083 0.552 0.027 159.998
7 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 33 1:15.157 0.626 0.074 159.841
8 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 34 1:15.211 0.680 0.054 159.726
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 33 1:15.387 0.856 0.176 159.353
10 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 29 1:15.499 0.968 0.112 159.117
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 36 1:15.536 1.005 0.037 159.039
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 26 1:15.539 1.008 0.003 159.033
13 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 28 1:15.749 1.218 0.210 158.592
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 30 1:15.806 1.275 0.057 158.472
15 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 39 1:16.110 1.579 0.304 157.839
16 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 24 1:16.315 1.784 0.205 157.415
17 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 27 1:16.417 1.886 0.102 157.205
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 30 1:17.714 3.183 1.297 154.582
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 12 1:18.636 4.105 0.922 152.769
20 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 2
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