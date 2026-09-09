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لوكلير يتفادى عقوبة تغيير محركه في الفورمولا 1 في إسبانيا رغم حادث مونزا

تمكن شارل لوكلير من تفادي تعرض محرك سيارته لأضرار في حادثه عالي السرعة في مونزا، وبالتالي لن يتلقى عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع.

منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

خرج سائق فيراري من سباق جائزة إيطاليا الكبرى في اللفة الثانية يوم الأحد بعدما فقد السيطرة على سيارته عبر بارابوليكا بسرعة تجاوزت 230 كلم/س.

وجاء الحادث نتيجة ارتطام السيارة بارتفاع مفاجئ فوق مصرف للمياه، ما تسبب في خروج لوكلير، الذي كان يدافع أمام سيارة أوسكار بياستري من مكلارين، إلى المنطقة الخارجية واصطدامه بالحواجز المخصصة للإطارات.

لكن سيارة "اس.اف-26" صمدت أمام الاصطدام، الذي تجاوزت قوّته 50جي، ولن تحتاج فيراري سوى إلى استبدال غلاف علبة ناقل الحركة، بدلًا من تركيب وحدة طاقة جديدة بالكامل في مدريد نهاية هذا الأسبوع.

وتمثل جائزة إسبانيا الكبرى فرصة أخرى أمام فيراري لتجربة ترقية محرك "أديو" التي ظهرت للمرة الأولى في مونزا، رغم أن الفريق أكد أنها لا تمثل "تغييرًا جذريًا".

وكانت مونزا عمومًا مخيبة للآمال بالنسبة إلى الفريق الإيطالي، الذي حصد ثماني نقاط فقط عبر لويس هاميلتون بعد إنهائه السباق في المركز السادس، بينما كاد سائقا الفريق أن يتصادما في اللفة الافتتاحية.

وتترك هذه النتيجة فيراري متأخرة بفارق 122 نقطة عن متصدر بطولة الصانعين مرسيدس، التي حققت فوزًا جديدًا في مونزا عبر كيمي أنتونيللي، ليصبح أول إيطالي يفوز بسباقه المحلي منذ لودوفيكو سكارفيتي في 1966.

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