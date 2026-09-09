لوكلير يتفادى عقوبة تغيير محركه في الفورمولا 1 في إسبانيا رغم حادث مونزا
تمكن شارل لوكلير من تفادي تعرض محرك سيارته لأضرار في حادثه عالي السرعة في مونزا، وبالتالي لن يتلقى عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
خرج سائق فيراري من سباق جائزة إيطاليا الكبرى في اللفة الثانية يوم الأحد بعدما فقد السيطرة على سيارته عبر بارابوليكا بسرعة تجاوزت 230 كلم/س.
وجاء الحادث نتيجة ارتطام السيارة بارتفاع مفاجئ فوق مصرف للمياه، ما تسبب في خروج لوكلير، الذي كان يدافع أمام سيارة أوسكار بياستري من مكلارين، إلى المنطقة الخارجية واصطدامه بالحواجز المخصصة للإطارات.
لكن سيارة "اس.اف-26" صمدت أمام الاصطدام، الذي تجاوزت قوّته 50جي، ولن تحتاج فيراري سوى إلى استبدال غلاف علبة ناقل الحركة، بدلًا من تركيب وحدة طاقة جديدة بالكامل في مدريد نهاية هذا الأسبوع.
وتمثل جائزة إسبانيا الكبرى فرصة أخرى أمام فيراري لتجربة ترقية محرك "أديو" التي ظهرت للمرة الأولى في مونزا، رغم أن الفريق أكد أنها لا تمثل "تغييرًا جذريًا".
وكانت مونزا عمومًا مخيبة للآمال بالنسبة إلى الفريق الإيطالي، الذي حصد ثماني نقاط فقط عبر لويس هاميلتون بعد إنهائه السباق في المركز السادس، بينما كاد سائقا الفريق أن يتصادما في اللفة الافتتاحية.
وتترك هذه النتيجة فيراري متأخرة بفارق 122 نقطة عن متصدر بطولة الصانعين مرسيدس، التي حققت فوزًا جديدًا في مونزا عبر كيمي أنتونيللي، ليصبح أول إيطالي يفوز بسباقه المحلي منذ لودوفيكو سكارفيتي في 1966.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
كولابينتو باكيًا بعد سباق مونزا: "لقد أضعت فرصة كبيرة"
بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة
ويليامز تكشف تصميمها المستوحى من الماضي خصيصًا لجولة إسبانيا
فريق VR46 يعلن التعاقد مع نيكولو بوليغا لموسم موتو جي بي 2027
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات