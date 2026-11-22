فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لوكلير: يتعين على فيراري إيجاد حل للخلاف "غير المقبول" بعد صدامه مع هاميلتون في فيغاس

عودة نمط "السباقات المتأرجحة" في جائزة لاس فيغاس الكبرى تسببت في تصادم مثير للجدل بين سائقي فيراري

ستيوارت كودلينغ رونالد فوردينغ

تم التحرير: 22-11-2026

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أنهى شارل لوكلير جائزة لاس فيغاس الكبرى مع عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه، بسبب تصادم كان بالإمكان تجنبه مع زميله في فريق فيراري لويس هاميلتون، إلى جانب توبيخ من مدير الفريق فريد فاسور ظل يتردد صداه في أذنيه.

وانطلق سائقا فيراري من خارج المراكز العشرة الأولى، بعدما فشلا في ترتيب الاستفادة من السليب ستريم بالشكل المطلوب خلال التصفيات، لكنهما تمكنا من التقدم خلال المرحلة الافتتاحية من السباق، التي شهدت عودة نمط التجاوزات المتأرجحة والعنيفة، وهو أسلوب نادرًا ما ظهر منذ بداية الموسم. وعندما يتواجد لوكلير وهاميلتون بالقرب من بعضهما على الحلبة، فإن الخلافات تكون حاضرة دائمًا، وبدأت أولى بوادر التوتر عندما قال لوكلير عبر اللاسلكي: "عليه (هاميلتون) أن يكون حذرًا بشأن عدم ترك مساحة لي"، وذلك خلال صراعهما مع أوسكار بياستري سائق مكلارين في المراكز المتأخرة من العشرة الأوائل.

ورغم حصول هاميلتون لاحقًا على عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه بسبب مغادرة الحلبة واكتساب أفضلية خلال صراعه مع سيارة مكلارين الأخرى بقيادة لاندو نوريس في اللفة العاشرة، فإن دخول سيارة الأمان لتغطية إزالة سيارة كاديلاك المتوقفة التي يقودها سيرجيو بيريز قلّص التأثير المحتمل للعقوبة. ومع ذلك، عبّر هاميلتون عبر اللاسلكي عن إحباطه من العقوبة نفسها، وكذلك من قرار فيراري تأخير توقفه لفة إضافية.

وبما أن هاميلتون كان متقدمًا على لوكلير عند دخول سيارة الأمان، فقد كان على لوكلير الانتظار خارج منطقة الصيانة إذا دخل السائقان إليها في الوقت نفسه، إلى حين تنفيذ هاميلتون عقوبته.

وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، اصطدم السائقان عند منعطفات 7 إلى 9 في اللفة 38. وكان هاميلتون قد أحرز تقدمًا جيدًا بعد استئناف السباق، بعدما تراجع إلى المركز الرابع عشر نتيجة تنفيذه العقوبة خلال توقفه. وتمكن من تجاوز لوكلير إلى المركز السابع في اللفة 34، بينما كان زميله يبحث عن طريقة لتجاوز بيير غاسلي سائق ألبين، صاحب المركز السادس.

وبعد أربع لفات، وعقب تجاوزهما غاسلي، اندفع لوكلير من الجهة الداخلية عند المنعطف السابع، وصعد فوق الحافة الداخلية للمنعطف، ليلامس العجلة الخلفية اليمنى لهاميلتون ويتسبب في دوران سيارته. وأدى ذلك إلى فتح تحقيق من قبل مراقبي السباق، انتهى بفرض عقوبة 10 ثوانٍ، رغم أن لقطات الكاميرا المثبتة على السيارة أظهرت أن هاميلتون لم يترك مساحة تكفي لعرض سيارة كاملة من الجهة الداخلية؛ إذ تشترط إرشادات القيادة الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات أن تكون السيارة المهاجمة تحت السيطرة بالكامل حتى تستحق الحصول على مساحة للتنافس.

وعبر لوكلير خط النهاية في المركز السادس، لكنه تراجع إلى المركز العاشر بعد تطبيق العقوبة. كما طُلب منه التوجه إلى مدير الفريق فريد فاسور قبل الانتقال إلى المقابلات الإعلامية الإلزامية عقب السباق.

وقال فاسور عبر اللاسلكي: "شارل، أريد رؤيتك مباشرة بعد السباق، قبل أي شيء آخر".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: صور غيتي

وكان لوكلير قد تلقى توبيخًا واضحًا من مدير الفريق، قبل أن يقدم تقييمه لما حدث أمام وسائل الإعلام.

وقال عن السباق، الذي تحكمت فيه الفوارق في نشر الطاقة الكهربائية بمعظم مناورات التجاوز، كما حدث في بداية الموسم: "كان الأمر ممتعًا إلى أن لم يعد ممتعًا على الإطلاق".

وأضاف: "لكن بصراحة، لا يمكنني حقًا .. سيكون من غير المحترم جدًا أن أقول إنه كان ممتعًا، لأن النتيجة النهائية هي ... أجل، أشعر بسوء شديد تجاه الفريق".

وتابع: "وبالنظر إلى النتيجة، أعتقد أن العقوبة كانت مستحقة".

واشتبك لوكلير وهاميلتون عدة مرات على الحلبة خلال الموسم، لكن حدة التوتر تصاعدت في المكسيك، عندما أهدرا فرصة تحقيق المركزين الأول والثاني بعد تنافسهما على الصدارة في اللفة الافتتاحية. وهناك، سمحت محاولة لوكلير للتجاوز ودفاع هاميلتون عنها لماكس فيرستابن بتجاوزهما معًا، ثم المضي قدمًا نحو الفوز.

وقبل جائزة لاس فيغاس، قال السائقان إنهما أجريا محادثات مثمرة لتصفية الأجواء، لكن أحداث لاس فيغاس تشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات.

وقال لوكلير: "علينا فقط إصلاح أي شيء لا يسير على النحو الصحيح".

وأضاف: "مرة أخرى، إنه موقف صعب، ومن الصعب بطريقة ما التحدث عن هذه الأمور هنا أمامكم. لذلك، ما حدث غير مقبول، وهذا كل ما يمكنني قوله... وأشعر أن الأمور تصبح معقدة دائمًا عندما نجد أنفسنا نتنافس معًا على الحلبة".

وتابع: "لا أعتقد أن هذه المناورة كانت على الحدود القُصوى بالقدر نفسه الذي شهدته صراعات أخرى. شعرت بوجود مساحة تسمح لي بالوصول إلى هناك دون المخاطرة كثيرًا. وربما لم يكن لويس... أعتقد أنني قللت من تقديري لما كان يراه لويس في تلك اللحظة، وكانت هناك مساحة بالفعل، لكن وجود الحافة الداخلية جعل الأمر صعبًا للغاية".

واختتم قائلًا: "مرة أخرى، لا أريد مناقشة العقوبة في نهاية المطاف، فأنا الشخص الذي حصل على عقوبة 10 ثوانٍ".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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