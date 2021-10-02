لوكلير يتعهّد بالتعلم من خسارة النقاط التي تكبّدها في سوتشي

انطلق لوكلير في سوتشي من الصف الأخير بعد أن تلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق نظراً لتغيير وحدة طاقته المحدّثة.

لكن أصيل موناكو تمكن من شق طريقه ليصل إلى المركز الثالث في مرحلة ما من السباق، قبل دخول منصة الصيانة بعد فترة مطوّلة على المسار.

وكان لوكلير يحتل المركز الثامن بعد وقفة الصيانة ونجح بتقديم بعض التجاوزات، وكان يبدو أنه يسير على طريق تسجيل النقاط قبل هطول الأمطار في اللفات الأخيرة حين قرر عدم الدخول لتبديل إطاراته، ما أدى إلى معاناته مع الإطارات الملساء.

ودخل سائق فيراري إلى منصة الصيانة في نهاية المطاف خلال نفس لفة دخول لاندو نوريس - الذي أنهى سابعاً بعد أن كان يتصدر السباق - لكن لوكلير تراجع حتى المركز 15.

فقال: "لقد كانت ظروفاً صعبة جداً".

وتابع: "أعتقد أنني بقيت على المسار لفتين أكثر مقارنة بالآخرين، وأعتقد أن تلك اللفتين كانتا جيديتين لأننا كنا نمتلك وتيرة تنافسية حينها".

وأردف: "لكن من الواضح أنه وفي مرحلة ما، اشتدّ هطول المطر كثيراً، وهذا ما وضعني في موقف سيء جداً، لأننا خسرنا كل شيء في لفة واحدة".

وأكمل: "لقد كنت أنا ولاندو في موقفين متماثلين".

وجد عدد من السائقين أنفسهم محتارين حيال الانتقال إلى إطارات "انترميديت" أو البقاء على الملساء، حيث خسر أولئك الذين لم يدخلوا منصة الصيانة، الكثير من الوقت مع اشتداد المطر.

وأوضح لوكلير أنه يتطلع للتعلم من هذه التجربة، مشيراً إلى أنه كان بوسعه القيام بعمل أفضل لناحية الدخول أبكر إلى منصة الصيانة.

فقال: "سأقوم بتحليل مجريات السباق. كان بوسعي القيام بعمل أفضل كسائق".

وأكمل: "أشعر أنه كان بوسعي القيام بعمل أفضل لمساعدة الفريق على اتخاذ القرار الصائب".

وتابع: "من الواضح أن السباق وقبل ذلك، كان إيجابياً جداً جداً بالنسبة لي، لهذا فإن النتيجة محبطة أكثر بالنسبة لي".

واختتم: "لكن هذا ما حصل، سأحاول التعلم مما جرى".