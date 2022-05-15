لوكلير يتعرض لحادثة على سيارة فيراري للراحل لاودا خلال استعراضها على حلبة موناكو

كان لوكلير ضمن لفته الثالثة على متن سيارة فيراري "312.بي.3" من موسم 1972 كجزء من من موكب بجوار سائق فيراري السابق وصاحب الانتصارات الستة في لومان 24 ساعة جاكي إيكس.

وخرج المونغاسكي للفة استكشافية بطيئة، لكن سرعان ما سرّع من وتيرته وضمن لفته الثالثة خسر السيطرة على القسم الخلفي للسيارة واصطدم بالحواجز عند منعطف لا راسكاس الأيمن الشهير.

وتسببت الحادثة بانفصال الجناح الخلفي للسيارة، وسرعان ما لوّح لوكلير بيديه ليُشير إلى مشكلة مع الدواسات.

وحاول لوكلير التحرك بالسيارة، لكنه توقف على المقطع المستقيم مع تصاعد الدخان من القسم الخلفي للسيارة، فيما توقف إيكس أبعد من ذلك بقليل على سيارته "312بي".

وقد فحص لوكلير المحبط واثنان من المارشلز الأضرار على السيارة قبل الحديث مع إيكس.

وقد سُجّل للوكلير وهو يقول: "لقد خسرت المكابح. خسرت المكابح! كبحت، والدواسة كانت قاسية، ودخلت في الأرضية".

وأضاف: "كنت محظوظًا بتعرضي لذلك في تلك اللحظة، كونه وإذا ما حصل ذلك في مكان آخر، ما كان الوضع ليكون جيدًا. المشكلة أنني تفاجأت بذلك، حيث وصلت بشكل طبيعي إلى المنعطف".

كما غرّد المونغاسكي لاحقًا وقال: "عندما تعتقد أنك قد بُليت بالفعل بكل الحظ العاثر في العالم في موناكو، تخسر المكابح نحو منعطف لا راسكاس على متن واحدة من السيارات الأيقونية في تاريخ فيراري في الفورمولا واحد".