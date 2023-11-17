لوكلير يتصدر ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة الثانية المؤجلة في لاس فيغاس

أكمل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، بينما اكتفى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم الحالي بالمركز السادس.

وانطلقت الحصة بعد تأخير قرابة ساعتين ونصف لإكمال عمليات التحقق من أغطية الصرف على كامل المسار وهي المشكلة التي تسببت بإلغاء التجارب الحرة الأولى بعد بدايتها بفترة قصيرة.

وحاولت الفرق منذ البداية تعويض الوقت الضائع في الحصة المطوّلة التي بلغت 90 دقيقة، واستعملت السيارات إطارات سوفت وميديوم قبل التحضير للفات سريعة.

وبدا من الواضح أن حالة المسار تتحسن باستمرار مع مرور المزيد من السيارات عليها، وبالتالي تحسّناً واضحاً في الأزمنة المسجلة.

حيث تقلبت الصدارة من أوسكار بياستري إلى فيرستابن، قبل أن يتقدم لوكلير إلى الأمام بإطارات سوفت، ومن ثم اقترب منه فيرستابن مجدداً على نفس الإطارات.

كما تقدم كذلك سيرجيو بيريز قبل أن يتفوق عليه ساينز. ورغم محاولة فيرستابن تحسين زمنه لكنه تعرض لقفل في الإطارات، تزامناً مع تحسين لوكلير لزمنه.

وتواصل تقلب المراكز وتغيرها مع فوارق زمنية صغيرة للغاية بين السائقين، وبرزت أستون مارتن كسيارة سريعة بالفعل مع فرناندو ألونسو الذي يبدو أنه استعاد ثقته على متنها.

وأخيراً سجل لوكلير الزمن الأسرع مع دقيقة و35.696 ثانية، أمام زميله ساينز.

كما تقدم كل من بيريز وفالتيري بوتاس على زمن فيرستابن، قبل أن يتقدم ألونسو للمركز الثاني المؤقت ويحسّن لوكلير مجدداً من زمنه إلى دقيقة و35.265 ثانية.

لكن الحصة انتهت مع سيارتي فيراري في الصدارة أمام ألونسو، بيريز وبوتاس (ألفا روميو).

فيرستابن اكتفى بالمركز السادس أمام نيكو هلكنبرغ (هاس) ولانس سترول زميل ألونسو.

بينما أكمل لويس هاميلتون (مرسيدس) وأليكسندر ألبون (ويليامز) ترتيب المراكز العشرة الأولى.