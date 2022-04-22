لوكلير يتصدر ثنائية فيراري المهيمنة على التجارب الحرة الأولى وتقدم لافت لفريق هاس في إيمولا

بدت فيراري قوية للغاية على المسار المبلل في التجارب الحرة الأولى على حلبة إيمولا، حيث فصلت بينها ثانية ونصف تقريباً أمام أقرب الملاحقين ماكس فيرشتابن على متن سيارة ريد بُل.

حيث سجل شارل لوكلير أسرع الأزمنة مع دقيقة و29.402 ثانية أمام زميله ساينز بفارق 0.877 ثانية.

بينما حقق فريق هاس تقدماً لافتاً مع تواجد كلتا سيارتيه بالمركزين الرابع والخامس مع كيفن ماغنوسن وميك شوماخر على التوالي.

سيرجيو بيريز سجل لفات جيدة، لكنه أنهى الحصة سادساً أمام سيارة ألبين التي يقودها فرناندو ألونسو، وسيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن.

بينما أكمل يوكي تسونودا وجورج راسل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

الأمطار كانت تهطل على الحلبة، ولم تبدأ السيارات بالخروج إلا بعد مرور أربع دقائق تقريباً مع فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو وتلاه ميك شوماخر سائق هاس.

لاحقاً انطلقت سيارة فيراري مع شارل لوكلير الذي انزلق قليلاً على المسار المبلل، وتلاه جورج راسل من مرسيدس.

بينما خرجت سيارة ويليامز بقيادة أليكسندر ألبون عن المسار إلى المنطقة العشبية.

وبعد مرور ربع ساعة تقريباً كان ماكس فيرشتابن يحتل الصدارة أمام لوكلير وكيفن ماغنوسن.

وشهدت هذه الفترة انزلاقات متعددة لأغلب السيارات.

بقي زمن الهولندي صامداً لحين انتهاء أول عشرين دقيقة تقريباً، لتعود فيراري إلى المقدمة مع لوكلير وكارلوس ساينز، ومن ثم فيرشتابن أمام ماغنوسن، الذي كان يحتل المركز الرابع حينها.

لكن سيرجيو بيريز وقبيل انتصاف الحصة، انتزع المركز الأول.

ومع بدء المسار بالجفاف تدريجياً، تقدم ساينز للصدارة، حيث بدأ باستعمال إطارات "انترميديت".

وقبل ربع ساعة من النهاية، تناوب لوكلير وساينز على الصدارة أمام ماغنوسن الذي بات ثالثاً.

ومع الدخول في الدقائق العشر الأخيرة، بدت فيراري مسيطرة تماماً على الوتيرة، حيث كان ثنائي الحصان الجامح متقدماً بفارق أكثر من ثانيتين على فيرشتابن.

ورُفع العلم الأحمر قبل خمس دقائق تقريباً من نهاية الحصة، حين خرجت سيارة نوريس إلى المنطقة الحصوية.

وتم استئناف الحصة مع بقاء ثلاث دقائق، لكن ترتيب المقدمة لم يتغير مع لوكلير أولاً أمام ساينز وفيرشتابن.

وتقدم ملحوظ لفريق هاس بالمركزين الرابع والخامس مع ماغنوسن وشوماخر على التوالي.

يشار إلى أن فريق مرسيدس اكتفى بالمركزين العاشر والـ 18 مع راسل ولويس هاميلتون على التوالي.

نتيجة التجارب الحرة الأولى

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل 1 شارل لوكلير فيراري 24 1:29.402 2 كارلوس ساينز فيراري 25 1:30.279 0.877 0.877 3 ماكس فيرشتابن ريد بُل 21 1:30.867 1.465 0.588 4 كيفن ماغنوسن هاس 23 1:32.439 3.037 1.572 5 ميك شوماخر هاس 23 1:32.988 3.586 0.549 6 سيرجيو بيريز ريد بُل 17 1:33.012 3.610 0.024 7 فرناندو ألونسو ألبين 13 1:33.160 3.758 0.148 8 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 22 1:33.365 3.963 0.205 9 يوكي تسونودا ألفا تاوري 18 1:33.611 4.209 0.246 10 جورج راسل مرسيدس 21 1:34.262 4.860 0.651 11 فالتيري بوتاس ألفا روميو 19 1:34.615 5.213 0.353 12 بيير غاسلي ألفا تاوري 19 1:35.104 5.702 0.489 13 إستيبان أوكون ألبين 14 1:35.420 6.018 0.316 14 لاندو نوريس مكلارين 12 1:35.502 6.100 0.082 15 دانيال ريكاردو مكلارين 15 1:35.625 6.223 0.123 16 لانس سترول أستون مارتن 23 1:36.033 6.631 0.408 17 أليكسندر ألبون ويليامز 17 1:36.461 7.059 0.428 18 لويس هاميلتون مرسيدس 17 1:36.464 7.062 0.003 19 جو غوانيو ألفا روميو 22 1:37.450 8.048 0.986 20 نيكولاس لاتيفي ويليامز 15 1:39.698 10.296 2.248