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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى أخبار

لوكلير يتصدر ثنائية فيراري المهيمنة على التجارب الحرة الأولى وتقدم لافت لفريق هاس في إيمولا

هيمنت فيراري على التجارب الحرة الأولى لجولة إيميليا رومانيا في الفورمولا واحد، حيث نجح شارل لوكلير بتسجيل أسرع الأزمنة أمام زميله في الحصة التي شهدت رفع العلم الأحمر.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
لوكلير يتصدر ثنائية فيراري المهيمنة على التجارب الحرة الأولى وتقدم لافت لفريق هاس في إيمولا

بدت فيراري قوية للغاية على المسار المبلل في التجارب الحرة الأولى على حلبة إيمولا، حيث فصلت بينها ثانية ونصف تقريباً أمام أقرب الملاحقين ماكس فيرشتابن على متن سيارة ريد بُل.

حيث سجل شارل لوكلير أسرع الأزمنة مع دقيقة و29.402 ثانية أمام زميله ساينز بفارق 0.877 ثانية.

بينما حقق فريق هاس تقدماً لافتاً مع تواجد كلتا سيارتيه بالمركزين الرابع والخامس مع كيفن ماغنوسن وميك شوماخر على التوالي.

سيرجيو بيريز سجل لفات جيدة، لكنه أنهى الحصة سادساً أمام سيارة ألبين التي يقودها فرناندو ألونسو، وسيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن.

بينما أكمل يوكي تسونودا وجورج راسل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

الأمطار كانت تهطل على الحلبة، ولم تبدأ السيارات بالخروج إلا بعد مرور أربع دقائق تقريباً مع فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو وتلاه ميك شوماخر سائق هاس.

لاحقاً انطلقت سيارة فيراري مع شارل لوكلير الذي انزلق قليلاً على المسار المبلل، وتلاه جورج راسل من مرسيدس.

بينما خرجت سيارة ويليامز بقيادة أليكسندر ألبون عن المسار إلى المنطقة العشبية.

وبعد مرور ربع ساعة تقريباً كان ماكس فيرشتابن يحتل الصدارة أمام لوكلير وكيفن ماغنوسن.

وشهدت هذه الفترة انزلاقات متعددة لأغلب السيارات.

بقي زمن الهولندي صامداً لحين انتهاء أول عشرين دقيقة تقريباً، لتعود فيراري إلى المقدمة مع لوكلير وكارلوس ساينز، ومن ثم فيرشتابن أمام ماغنوسن، الذي كان يحتل المركز الرابع حينها.

لكن سيرجيو بيريز وقبيل انتصاف الحصة، انتزع المركز الأول.

ومع بدء المسار بالجفاف تدريجياً، تقدم ساينز للصدارة، حيث بدأ باستعمال إطارات "انترميديت".

وقبل ربع ساعة من النهاية، تناوب لوكلير وساينز على الصدارة أمام ماغنوسن الذي بات ثالثاً.

ومع الدخول في الدقائق العشر الأخيرة، بدت فيراري مسيطرة تماماً على الوتيرة، حيث كان ثنائي الحصان الجامح متقدماً بفارق أكثر من ثانيتين على فيرشتابن.

ورُفع العلم الأحمر قبل خمس دقائق تقريباً من نهاية الحصة، حين خرجت سيارة نوريس إلى المنطقة الحصوية.

وتم استئناف الحصة مع بقاء ثلاث دقائق، لكن ترتيب المقدمة لم يتغير مع لوكلير أولاً أمام ساينز وفيرشتابن.

وتقدم ملحوظ لفريق هاس بالمركزين الرابع والخامس مع ماغنوسن وشوماخر على التوالي.

يشار إلى أن فريق مرسيدس اكتفى بالمركزين العاشر والـ 18 مع راسل ولويس هاميلتون على التوالي.

نتيجة التجارب الحرة الأولى

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 فيراري 24 1:29.402    
2 فيراري 25 1:30.279 0.877 0.877
3 ريد بُل 21 1:30.867 1.465 0.588
4 هاس 23 1:32.439 3.037 1.572
5 هاس 23 1:32.988 3.586 0.549
6 ريد بُل 17 1:33.012 3.610 0.024
7 ألبين 13 1:33.160 3.758 0.148
8 أستون مارتن 22 1:33.365 3.963 0.205
9 ألفا تاوري 18 1:33.611 4.209 0.246
10 مرسيدس 21 1:34.262 4.860 0.651
11 ألفا روميو 19 1:34.615 5.213 0.353
12 ألفا تاوري 19 1:35.104 5.702 0.489
13 ألبين 14 1:35.420 6.018 0.316
14 مكلارين 12 1:35.502 6.100 0.082
15 مكلارين 15 1:35.625 6.223 0.123
16 أستون مارتن 23 1:36.033 6.631 0.408
17 ويليامز 17 1:36.461 7.059 0.428
18 مرسيدس 17 1:36.464 7.062 0.003
19 ألفا روميو 22 1:37.450 8.048 0.986
20 ويليامز 15 1:39.698 10.296 2.248
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