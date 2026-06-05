تصدر شارل لوكلير الحصة أمام زميله لويس هاميلتون، بينما تعرض إسحاق حجار لحادث تسبب في رفع الأعلام الحمراء.

وسجل لوكلير، الذي يخوض سباق الموطن، أسرع زمن بلغ 1:13.978 دقيقة، متفوقًا بفارق 0.226 ثانية على هاميلتون، بعدما اعتبر كثيرون أن سيارة فيراري "إس إف-26" المرشحة الأبرز في موناكو بفضل قوتها في المنعطفات البطيئة.

وكان اسم لوكلير حاضرًا بقوة في أحاديث الحلبة قبل انطلاق الحدث بعد إعلان تمديد عقده مع فيراري، وهو الخبر الأبرز مع وصول الفرق إلى أول سباقات الموسم الأوروبية.

لكن بداية الحصة لم تكن مثالية بالنسبة للمونغاسكي، إذ أغلق إطاراته بقوة في الدقائق الأولى وخرج إلى مسار الهروب الآمن عند المنعطف الخامس أثناء استخدام الإطارات القاسية.

وشهدت الدقائق الأولى ازدحامًا مروريًا كبيرًا على الحلبة الضيقة، ما تسبب في إحباط عدد من السائقين، ومن بينهم ثنائي هاس إستيبان أوكون وأوليفر بيرمان بعدما أفسد كل منهما لفات الآخر.

ورغم ذلك، فرضت فيراري سيطرتها مبكرًا، إذ سجل لوكلير زمنًا بلغ 1:14.928 دقيقة، متقدمًا بـ0.182 ثانية على هاميلتون، بينما جاء كيمي أنتونيللي ثالثًا بفارق 0.508 ثانية.

وخلال أول 25 دقيقة، انحصرت المنافسة في المقدمة بين مرسيدس وفيراري، في حين كان ماكس فيرستابن رابعًا ومتأخرًا بفارق 0.9 ثانية تقريبًا، قبل أن يشتكي عبر اللاسلكي قائلًا: "إطاراتي انتهت تمامًا."

ومع اقتراب منتصف الحصة، بدأت الفرق بالتحول إلى الإطارات المتوسطة "ميديوم"، ما أدى بطبيعة الحال إلى تحسن الأزمنة.

وكان أنتونيللي أول من كسر زمن لوكلير بعدما سجل 1:14.537 دقيقة، متقدمًا على زميله جورج راسل الذي ارتقى إلى المركز الثالث، بينما فضلت فيراري البقاء داخل المرآب لفترة أطول.

وتواصل وجود سيارات فيراري داخل المرآب بعدما تسبب حجار في رفع الأعلام الحمراء قبل 25 دقيقة من النهاية.

وجاء الحادث بعدما أخطأ سائق ريد بُل في نقطة الدخول إلى منعطفي 15 و16، فانزلقت سيارته فوق الحواجز المرتفعة قبل أن تصطدم بالحائط، ليسجل بذلك ثاني حادث له خلال ثلاثة أسابيع بعد خروجه من سباق ميامي.

ولم تستمر فترة التوقف طويلًا، إذ عادت الحصة قبل 15 دقيقة من النهاية، لتخرج فيراري هذه المرة على الإطارات المتوسطة.

وسرعان ما انتزع هاميلتون الصدارة بزمن 1:14.204 دقيقة، لكن فرحته لم تدم طويلًا، إذ رد لوكلير مباشرة وأصبح أول سائق ينزل تحت حاجز 1:14 دقيقة بتسجيله 1:13.978 دقيقة.

ولم يتمكن أي سائق من تحسين هذا الزمن لاحقًا، إذ عجزت مرسيدس عن مجاراة سرعة فيراري، بينما نجح فيرستابن في التقدم إلى المركز الثالث بفارق 0.513 ثانية عن الصدارة.

وجاء ذلك جزئيًا بعد رفع الأعلام الحمراء للمرة الثانية إثر تناثر قطع من سيارة أستون مارتن الخاصة بفرناندو ألونسو بعد احتكاكه بالحائط.

وأنهى ذلك فعليًا مجريات الحصة، ليحتل أنتونيللي المركز الرابع بفارق 0.559 ثانية عن لوكلير، بينما أكمل راسل المراكز الخمسة الأولى بفارق 1.005 ثانية.

أما مكلارين فبدت بعيدة عن المنافسة في هذه الحصة، إذ جاء لاندو نوريس سادسًا بفارق 1.313 ثانية عن الصدارة، بينما احتل أوسكار بياستري المركز الثامن.

وفصل بين سائقي مكلارين نيكو هلكنبرغ الذي وضع سيارة آودي في المركز السابع، بينما جاء زميله غابرييل بورتوليتو تاسعًا، وحل بيير غاسلي عاشرًا لصالح ألبين.