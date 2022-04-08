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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية وفيرشتابن يفصل سيارتَي فيراري في ملبورن

سجل شارل لوكلير سائق فيراري أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة أستراليا الكبرى، بينما فصل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل سيارتَي فيراري بإنهاء الحصة ثانياً أمام كارلوس ساينز.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية وفيرشتابن يفصل سيارتَي فيراري في ملبورن

شهدت التجارب الحرة الثانية تعافياً واضحاً لفريق مكلارين، إضافة إلى إثبات ألبين قدرتها على منافسة أفضل فرق الوسط مع بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو الذي حقق المركز الرابع.

ويشار إلى أن ألونسو بدأ مسيرته في البطولة مع ميناردي في أستراليا عام 2001.

المركز الخامس حققه سيرجيو بيريز على متن ريد بُل وأمام إستيبان أوكون زميل ألونسو.

أما فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو فأنهى الحصة سابعاً - مجدداً أمام سائقي فريقه السابق مرسيدس، لويس هاميلتون وجورج راسل - متقدماً لاندو نوريس، بيير غاسلي ودانيال ريكاردو الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

خرجت أغلب السيارات مع بداية الحصة الثانية مباشرة.

وكان لاندو نوريس أول من سجل زمناً سريعاً مع دقيقة و21.852 ثانية بالرغم من انزلاق السيارة بشكل طفيف، قبل يتقدم عليه زميله دانيال ريكاردو.

ولم يكد يمضي على الحصة ست دقائق حتى كانت سيارتا فيراري في الصدارة مع شارل لوكلير أمام زميله كارلوس ساينز.

وبينما بدا أن مرسيدس تعاني، واصلت فيراري تحسين أزمنتها مع لوكلير بينما تقلبت الصدارة التي أخذها نوريس في البداية ومن ثم ريكاردو، لوكلير، بوتاس ومن ثم ساينز الذي بقي لفترة مطوّلة في صدارة الأزمنة مع دقيقة و19.376 ثانية.

فيراري كانت أول الفرق التي دخلت بإطارات سوفت من أجل محاكاة التصفيات.

وبدورها بدت ريد بُل سريعة كذلك، أما ألبين فقد كانت تحتل المركز الثالث مع أداء جيد للغاية من قبل فرناندو ألونسو بحلول منتصف الحصة بينما كان زميله يحتل المركز الخامس.

لاحقاً قدم لوكلير لفة متماسكة للغاية محرزاً أسرع زمن في المقطع الأول، ومتقدماً إلى الصدارة المؤقتة أمام زميله الإسباني بفارق قارب أربعة أعشار الثانية.

ومع الاقتراب من ربع الساعة الأخير، نجح ماكس فيرشتابن بالفصل بين سيارتي فيراري أما زميله سيرجيو بيريز فكان يحتل المركز الخامس أمام أوكون.

وخلال الدقائق العشر الأخيرة، لوحظت أجزاء صغيرة من الحطام على المسار، حيث جرى العمل على إبعادها.

ومع الانتقال إلى إطارات "ميديوم" كانت فيراري أول الخارجين مع شارل لوكلير، حيث بدت الارتدادات واضحة للغاية على السيارة. 

وقال أصيل موناكو لفريقه أنه يشعر ببعض الهواء البارد يصل إلى قدميه، حيث طلب منه الفريق الانتظار من ثم عاد ليقول له أنه لم يجد أية مشكلة في السيارة.

ومع إكمال الفرق اختبارتها على إطارات "ميديوم" انتهت الحصة.

يشار إلى جورج راسل حقق المركز الـ 11 بينما اكتفى هاميلتون بالمركز 13.

التجارب الحرة الثانية

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق
1 شارل لوكلير فيراري 1.18.978  
2 ماكس فيرشتابن ريد بُل 1.19.223 0.245
3 كارلوس ساينز فيراري 1.19.376 0.398
4 فرناندو ألونسو ألبين 1.19.537 0.559
5 سيرجيو بيريز ريد بُل 1.19.658 0.680
6 إستيبان أوكون ألبين 1.19.842 0.864
7 فالتيري بوتاس ألفا روميو 1.20.055 1.077
8 لاندو نوريس مكلارين 1.20.100 1.122
9 بيير غاسلي ألفا تاوري 1.20.142 1.164
10 دانيال ريكاردو مكلارين 1.20.203 1.225
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