لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر
سجل شارل لوكلير أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية في جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد أمام لاندو نوريس سائق مكلارين وبيير غاسلي سائق ألبين.
يوكي تسونودا وضع سيارته ألفا تاوري بالمركز الرابع أمام إستيبان أوكون الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
مجريات الحصة
كان مسار الحلبة في التجارب الحرة الثانية جافاً بعكس الوضع في التجارب الحرة الأولى.
وخرجت السيارات إلى الحلبة للعمل على البرامج المقررة حيث تنوعت أنواع الإطارات التي استعملها السائقون بين سوفت، هارد وميديوم.
ومع تحسن حالة المسار بدأت الأزمنة بالتحسن بدورها حيث كان من اللافت في البداية تواجد سيارتي ويليامز في المقدمة مع أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت.
قبل أن تتقدم سيارة هاس مع نيكو هلكنبرغ للصدارة ومن ثم يوكي تسونودا على متن ألفا تاوري.
لاحقاً تفوق عليه لاندو نوريس خلف مقود مكلارين مع انتصاف الحصة. بينما لم تكن سيارتا ريد بُل قد سجلتا بعد أية أزمنة سريعة تُذكر حيث كان سيرجيو بيريز ثامناً على إطارات سوفت، بينما احتل زميله ماكس فيرستابن المركز 16.
شارل لوكلير انتزع المركز الأول بفارق 0.015 ثانية فقط من نوريس، ليضع فيراري بالمركز الأول مع الدخول في الدقيقة العشرين الأخيرة.
وانتهت الحصة مع لوكلير أولاً أمام نوريس، غاسلي، تسونودا وأوكون.
المركز الخامس حققه نيكو هلكنبرغ سائق هاس الذي تقدم على فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، بينما أكمل فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، جو غوانيو (ألفا روميو) وكارلوس ساينز (فيراري) ترتيب المراكز العشرة الأولى.
وكان من اللافت وتيرة مكلارين الممتازة على المسافات الطويلة.
التجارب الحرة الثانية
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|شارل لوكليرفيراري
|16
|20
|1:17.686
|203.017
|2
|لاندو نوريسمكلارين
|4
|30
|+0.015
|0.015
|202.978
|3
|بيير غاسليألبين
|10
|26
|+0.232
|0.217
|202.412
|4
|يوكي تسونوداألفا تاوري
|22
|31
|+0.248
|0.016
|202.371
|5
|إستيبان أوكونألبين
|31
|30
|+0.359
|0.111
|202.083
|6
|نيكو هلكنبرغفريق هاس اف1
|27
|29
|+0.372
|0.013
|202.049
|7
|فالتيري بوتاسألفا روميو
|77
|29
|+0.399
|0.027
|201.979
|8
|فرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ
|14
|32
|+0.419
|0.020
|201.928
|9
|غوانيو جوألفا روميو
|24
|31
|+0.422
|0.003
|201.920
|10
|كارلوس ساينز الإبنفيراري
|55
|20
|+0.496
|0.074
|201.729
|11
|ماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ
|1
|18
|+0.593
|0.097
|201.479
|12
|لانس سترولأستون مارتن رايسينغ
|18
|33
|+0.633
|0.040
|201.376
|13
|ألكسندر ألبونويليامز
|23
|32
|+0.691
|0.058
|201.227
|14
|دانيال ريكاردوألفا تاوري
|3
|30
|+0.699
|0.008
|201.206
|15
|كيفن ماغنوسنفريق هاس اف1
|20
|27
|+0.818
|0.119
|200.901
|16
|لويس هاميلتونمرسيدس
|44
|28
|+1.060
|0.242
|200.284
|17
|لوجان سارجينتويليامز
|2
|30
|+1.150
|0.090
|200.055
|18
|سيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ
|11
|14
|+1.292
|0.142
|199.696
|19
|أوسكار بياستريمكلارين
|81
|18
|+1.431
|0.139
|199.345
|20
|جورج راسلمرسيدس
|63
|23
|+1.489
|0.058
|199.199
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