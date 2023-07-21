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لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر

سجل شارل لوكلير أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية في جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد أمام لاندو نوريس سائق مكلارين وبيير غاسلي سائق ألبين.

خلدون يونس
من قبل:
شارل لوكلير، فيراري

يوكي تسونودا وضع سيارته ألفا تاوري بالمركز الرابع أمام إستيبان أوكون الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

كان مسار الحلبة في التجارب الحرة الثانية جافاً بعكس الوضع في التجارب الحرة الأولى.

وخرجت السيارات إلى الحلبة للعمل على البرامج المقررة حيث تنوعت أنواع الإطارات التي استعملها السائقون بين سوفت، هارد وميديوم.

ومع تحسن حالة المسار بدأت الأزمنة بالتحسن بدورها حيث كان من اللافت في البداية تواجد سيارتي ويليامز في المقدمة مع أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت.

قبل أن تتقدم سيارة هاس مع نيكو هلكنبرغ للصدارة ومن ثم يوكي تسونودا على متن ألفا تاوري.

لاحقاً تفوق عليه لاندو نوريس خلف مقود مكلارين مع انتصاف الحصة. بينما لم تكن سيارتا ريد بُل قد سجلتا بعد أية أزمنة سريعة تُذكر حيث كان سيرجيو بيريز ثامناً على إطارات سوفت، بينما احتل زميله ماكس فيرستابن المركز 16.

شارل لوكلير انتزع المركز الأول بفارق 0.015 ثانية فقط من نوريس، ليضع فيراري بالمركز الأول مع الدخول في الدقيقة العشرين الأخيرة.

وانتهت الحصة مع لوكلير أولاً أمام نوريس، غاسلي، تسونودا وأوكون.

المركز الخامس حققه نيكو هلكنبرغ سائق هاس الذي تقدم على فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، بينما أكمل فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، جو غوانيو (ألفا روميو) وكارلوس ساينز (فيراري) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وكان من اللافت وتيرة مكلارين الممتازة على المسافات الطويلة.

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التجارب الحرة الثانية

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Monacoشارل لوكليرفيراري 16 20 1:17.686   203.017
2 United Kingdomلاندو نوريسمكلارين 4 30 +0.015 0.015 202.978
3 Franceبيير غاسليألبين 10 26 +0.232 0.217 202.412
4 Japanيوكي تسونوداألفا تاوري 22 31 +0.248 0.016 202.371
5 Franceإستيبان أوكونألبين 31 30 +0.359 0.111 202.083
6 Germanyنيكو هلكنبرغفريق هاس اف1 27 29 +0.372 0.013 202.049
7 Finlandفالتيري بوتاسألفا روميو 77 29 +0.399 0.027 201.979
8 Spainفرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ 14 32 +0.419 0.020 201.928
9 Chinaغوانيو جوألفا روميو 24 31 +0.422 0.003 201.920
10 Spainكارلوس ساينز الإبنفيراري 55 20 +0.496 0.074 201.729
11 Netherlandsماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ 1 18 +0.593 0.097 201.479
12 Canadaلانس سترولأستون مارتن رايسينغ 18 33 +0.633 0.040 201.376
13 Thailandألكسندر ألبونويليامز 23 32 +0.691 0.058 201.227
14 Australiaدانيال ريكاردوألفا تاوري 3 30 +0.699 0.008 201.206
15 Denmarkكيفن ماغنوسنفريق هاس اف1 20 27 +0.818 0.119 200.901
16 United Kingdomلويس هاميلتونمرسيدس 44 28 +1.060 0.242 200.284
17 United Statesلوجان سارجينتويليامز 2 30 +1.150 0.090 200.055
18 Mexicoسيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ 11 14 +1.292 0.142 199.696
19 Australiaأوسكار بياستريمكلارين 81 18 +1.431 0.139 199.345
20 United Kingdomجورج راسلمرسيدس 63 23 +1.489 0.058 199.199
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