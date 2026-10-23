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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أوستن أمام أنتونيللي وسط معاناة مكلارين

تصدر شارل لوكلير سائق فيراري، التجارب الحرة الثانية لجائزة الولايات المتحدة الكبرى أمام أندريا كيمي أنتونيللي وماكس فيرستابن.

خلدون يونس

منشور: 23-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون

تصدر شارل لوكلير سائق فيراري التجارب الحرة يوم الجمعة ضمن جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1، متفوقًا بفارق ضئيل أمام كيمي أنتونيللي ليحقق المركز الأول في أوستن، في وقت عانت فيه مكلارين من انخفاض التماسك.

وسجل لوكلير زمنًا قدره دقيقة واحدة و35.291 ثانية قبل انتصاف حصة التجارب الحرة الثانية، التي أُقيمت بعد ظهر يوم الجمعة على حلبة الأمريكيتين في أوستن، متجاوزًا الزمن الأسرع المبدئي الذي سجله ماكس فيرستابن، بينما استقر أنتونيللي في المركز الثاني.

وكما حدث في التجارب الحرة الأولى، تسببت التركيبة المتعرجة والمليئة بالمطبات في حلبة الأمريكيتين، والتي تجمع بين المنعطفات البطيئة والمنعطفات التي تتطلب مستويات مرتفعة من الارتكازية، في صداع للفرق، التي سعت إلى الوصول إلى أفضل تسوية ممكنة لإعدادات السيارات على امتداد المسار البالغ طوله 5.5 كيلومتر.

وبينما تفوق جورج راسل على الزمن المبكر الذي سجله فيرستابن باستخدام الإطارات المتوسطة، خرج أوسكار بياستري عن المسار بسيارة مكلارين، في حين عانى إسحاق حجار من نقص التماسك على متن سيارة ريد بُل.

وانتقلت الفرق بأكملها إلى استخدام مجموعات جديدة من الإطارات اللينة قبل انتصاف الحصة بقليل. وسلطت محاكاة التصفيات الضوء بصورة أكبر على التحديات التي تفرضها حلبة الأمريكيتين، إذ استنزفت سلسلة المنعطفات المتعرجة في المقطع الأول الإطارات اللينة بسرعة.

وفقد راسل السيطرة على سيارته مرسيدس بصورة دراماتيكية، قبل أن يتمكن من إنقاذ الموقف خلال اجتيازه الجزء الأسرع من تلك المنعطفات. وكان التماسك ضعيفًا أيضًا في المقطع الأخير، حيث واجه نوريس صعوبة في السيطرة على سيارة مكلارين، قبل أن يخرج عن المسار.

واستفاد فيرستابن من إطاراته اللينة ليعتلي الصدارة بزمن قدره دقيقة واحدة و35.480 ثانية. لكن السائق الهولندي لم يحتفظ بالمركز الأول طويلًا، إذ تمكن لوكلير، في أول لفة سريعة له باستخدام الإطارات اللينة، من تسجيل دقيقة واحدة و35.291 ثانية، متقدمًا بفارق عُشرين من الثانية على سائق ريد بُل، بفضل تفوقه في المقطع الثالث.

وفصل متصدر البطولة كيمي أنتونيللي بين منافسيه الاثنين ليحتل المركز الثاني، متأخرًا بفارق 0.042 ثانية فقط عن الزمن المرجعي الذي سجله لوكلير.

وتمتع السائقون الثلاثة بفارق كبير عن بقية المنافسين، إذ خسر لويس هاميلتون ستة أعشار من الثانية ليحتل المركز الرابع، بعدما كان واحدًا من عدة سائقين لم يتمكنوا من تسجيل لفة مثالية قبل الانتقال إلى محاكاة المسافات الطويلة.

واستعاد راسل توازنه بعد اقترابه من التعرض لحادث في المنعطفات المتعرجة ليحقق المركز الخامس، بينما قدم ليام لاوسون أداءً واعدًا بحلوله سادسًا لصالح ريسينغ بولز.

وأدت مشاكل التعامل مع السيارة لدى مكلارين إلى تراجع نوريس وبياستري إلى المركزين السابع والثامن، بفارق ثانية واحدة عن لوكلير. واحتل حجار، الذي بدا محبطًا، المركز التاسع، بينما أكمل سائق هاس أوليفر بيرمان قائمة المراكز العشرة الأولى.

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جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 26

1:36.052

S 206.625 2 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 25

+0.084

1:36.136

0.084 S 206.445 3 ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 22

+0.245

1:36.297

0.161 S 206.099 4 ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 26

+0.326

1:36.378

0.081 S 205.926 5 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 25

+0.481

1:36.533

0.155 S 205.596 6 ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 23

+0.503

1:36.555

0.022 S 205.549 7 أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 23

+0.734

1:36.786

0.231 S 205.058 8 غ. بورتوليتو آودي 5 Audi Audi 23

+0.943

1:36.995

0.209 S 204.616 9 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 26

+1.011

1:37.063

0.068 S 204.473 10 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 22

+1.257

1:37.309

0.246 S 203.956 شاهد كامل النتائج

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