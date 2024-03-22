لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أستراليا أمام فيرستابن وساينز

زمن لوكلير خلال ثاني لفة سريعة له على إطارات سوفت منحه الزمن الأسرع أمام البقية بدقيقة و17.277 ثانية وبفارق جيد أمام زميله ساينز، الذي أكمل الحصة ثالثاً خلف فيرستابن.

وتأخر الهولندي قبل بدء تسجيل أزمنة جيدة في الحصة الثانية وذلك بسبب تضرر سيارته خلال التجارب الحرة الأولى نتيجة الصعود على الحفف الجانبية، بالتالي واصل استعمال إطارات ميديوم بينما كان الآخرون قد انتقلوا إلى إطارات سوفت.

وبعد استعمال إطارت سوفت، تمكن فيرستابن من مجاراة زمن ساينز لكن خلف لوكلير.

لفة فيرستابن السريعة التالية كانت آخر محاولاته لتغيير الترتيب، بينما انتقل الآخرون للعمل على محاكاة المسافات الطويلة على سوفت وميديوم.

ونجح الهولندي بتعزيز موقعه أمام ساينز بفارق 0.049 ثانية فقط لينهي ثانياً خلف أصيل موناكو.

وبدا لوكلير مرتاحاً للغاية منذ بداية الحصة، حيث سجل أسرع الأزمنة المبدئية على ميديوم.

وهذا ما أزاح لاندو نوريس سائق مكلارين من موقعه، بعد أن كان البريطاني الشاب قد تصدر الحصة الأولى.

فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن كان أول من خرج على إطارات سوفت، ورغم وتيرته التي بدت سريعة لكنه تأخر قليلاً ليبقى خلف لوكلير حينها.

زميله لانس سترول، سجل زمناً جيداً في المقطع الأول ورغم أنه بدا على طريق تسجيل لفة ممتازة لكنه خرج للمنطقة العشبية وأضاع زمنه.

لكن ثنائي أستون مارتن عوّضا لاحقاً، حيث أزاح ألونسو، لوكلير، عن القمة في المحاولة التالية، بينما تفوق سترول بفارق 0.09 ثانية على زميله المخضرم ليتصدر أسرع الأزمنة المبدئية مع انتصاف الحصة.

لكن لوكلير استعاد إيقاعه مع دقيقة و17.423 ثانية، ومن ثم عزز ذلك ليصل إلى المركز الأول، وتقدم ساينز للثاني، قبل أن يفصل فيرستابن بين سيارتي فيراري في الربع ساعة الأخيرة.

المركز الرابع حصده سترول أمام زميله ألونسو، بينما أنهى جورج راسل الحصة سادساً على متن مرسيدس.

المركز السابع كان من نصيب أوسكار بياستري البطل المحلي أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، بينما أكمل كل من لاندو نوريس ويوكي تسونودا سائق آربي ترتيب المراكز العشرة الأولى.