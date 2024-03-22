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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى
تقرير التجارب

لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أستراليا أمام فيرستابن وساينز

سجل شارل لوكلير سائق فيراري الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة أستراليا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد بينما فصل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، بينه وبين زميله كارلوس ساينز بالمركز الثالث.

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شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

مارك هورسبورغ

زمن لوكلير خلال ثاني لفة سريعة له على إطارات سوفت منحه الزمن الأسرع أمام البقية بدقيقة و17.277 ثانية وبفارق جيد أمام زميله ساينز، الذي أكمل الحصة ثالثاً خلف فيرستابن.

وتأخر الهولندي قبل بدء تسجيل أزمنة جيدة في الحصة الثانية وذلك بسبب تضرر سيارته خلال التجارب الحرة الأولى نتيجة الصعود على الحفف الجانبية، بالتالي واصل استعمال إطارات ميديوم بينما كان الآخرون قد انتقلوا إلى إطارات سوفت.

وبعد استعمال إطارت سوفت، تمكن فيرستابن من مجاراة زمن ساينز لكن خلف لوكلير.

لفة فيرستابن السريعة التالية كانت آخر محاولاته لتغيير الترتيب، بينما انتقل الآخرون للعمل على محاكاة المسافات الطويلة على سوفت وميديوم.

ونجح الهولندي بتعزيز موقعه أمام ساينز بفارق 0.049 ثانية فقط لينهي ثانياً خلف أصيل موناكو.

وبدا لوكلير مرتاحاً للغاية منذ بداية الحصة، حيث سجل أسرع الأزمنة المبدئية على ميديوم.

وهذا ما أزاح لاندو نوريس سائق مكلارين من موقعه، بعد أن كان البريطاني الشاب قد تصدر الحصة الأولى.

فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن كان أول من خرج على إطارات سوفت، ورغم وتيرته التي بدت سريعة لكنه تأخر قليلاً ليبقى خلف لوكلير حينها.

زميله لانس سترول، سجل زمناً جيداً في المقطع الأول ورغم أنه بدا على طريق تسجيل لفة ممتازة لكنه خرج للمنطقة العشبية وأضاع زمنه.

لكن ثنائي أستون مارتن عوّضا لاحقاً، حيث أزاح ألونسو، لوكلير، عن القمة في المحاولة التالية، بينما تفوق سترول بفارق 0.09 ثانية على زميله المخضرم ليتصدر أسرع الأزمنة المبدئية مع انتصاف الحصة.

لكن لوكلير استعاد إيقاعه مع دقيقة و17.423 ثانية، ومن ثم عزز ذلك ليصل إلى المركز الأول، وتقدم ساينز للثاني، قبل أن يفصل فيرستابن بين سيارتي فيراري في الربع ساعة الأخيرة.

المركز الرابع حصده سترول أمام زميله ألونسو، بينما أنهى جورج راسل الحصة سادساً على متن مرسيدس.

المركز السابع كان من نصيب أوسكار بياستري البطل المحلي أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، بينما أكمل كل من لاندو نوريس ويوكي تسونودا سائق آربي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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التجارب الحرة الثانية:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 26

1:17.277

   245.879
2 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 21

+0.381

1:17.658

 0.381 244.672
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 25

+0.430

1:17.707

 0.049 244.518
4 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 29

+0.545

1:17.822

 0.115 244.157
5 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 31

+0.635

1:17.912

 0.090 243.875
6 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 24

+0.674

1:17.951

 0.039 243.753
7 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 29

+0.800

1:18.077

 0.126 243.359
8 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 33

+0.813

1:18.090

 0.013 243.319
9 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 23

+0.878

1:18.155

 0.065 243.116
10 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 RB Red Bull 27

+0.911

1:18.188

 0.033 243.014
11 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 32

+1.144

1:18.421

 0.233 242.292
12 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 RB Red Bull 30

+1.257

1:18.534

 0.113 241.943
13 United States ل. سارجانت ويليامز 2 Williams Mercedes 23

+1.301

1:18.578

 0.044 241.808
14 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 32

+1.308

1:18.585

 0.007 241.786
15 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 33

+1.414

1:18.691

 0.106 241.460
16 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 28

+1.425

1:18.702

 0.011 241.427
17 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 32

+1.428

1:18.705

 0.003 241.417
18 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 23

+1.557

1:18.834

 0.129 241.022
19 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 31

+1.998

1:19.275

 0.441 239.682
20 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 0

 

    
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