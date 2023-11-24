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لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين

سجل شارل لوكلير سائق فيراري أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية القصيرة بسبب رفع العلم الأحمر مرتين، ما منع الفرق من إكمال جميع برامجها المقررة.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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شارل لوكلير، فيراري

وضع لاندو نوريس سيارته مكلارين بالمركز الثاني أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، بينما أكمل فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز ترتيب المراكز الخمسة الأولى لصالح ألفا روميو وريد بُل.

مجريات الحصة

لم تكد تمرّ عدة دقائق من عمر الحصة حتى انزلق كارلوس ساينز وصدم سيارته بالحائط، وتسبب ذلك برفع العلم الأحمر.

ومع عمليات الإصلاح للحاجز وسحب السيارة، مرّ أكثر من نصف الوقت المقرر للحصة.

لكن ولم يكد يتم استئناف الحصة مع بقاء أقل من 23 دقيقة، حتى ارتطمت سيارة هاس بقيادة نيكو هلكنبرغ بالحاجز، وتم رفع العلم الأحمر مجدداً للمرة الثانية.

تم استئناف الحصة مجدداً لكن مع بقاء ربع ساعة فقط من وقت الحصة، ما كان يعني بأن برامج الفرق قد تبدّلت نظراً لقلة الوقت المتبقي فمنهم من قرر إجراء محاكاة لفات سريعة ومنهم من قرر إجراء محاكاة سباق.

وخرجت السيارات في البداية على إطارات ميديوم قبل الانتقال إلى سوفت.

وتقدم شارل لوكلير على متن فيراري للمركز الأول المؤقت أمام فالتيري بوتاس، بيير غاسلي وجو غوانيو أمام أوسكار بياستري، دانيال ريكاردو، لاندو نوريس، يوكي تسونودا، جورج راسل وأليكسندر ألبون بالمركز العاشر المؤقت.

لكن هذه الأزمنة تبدّلت مع الاقتراب من الدقائق الخمس الأخيرة.

حيث حافظ لوكلير على صدارته لكن أمام لاندو نوريس بفارق 0.043 ثانية فقط، وأمام ماكس فيرستابن بـ 0.173 ثانية.

سيارتا ألفا روميو بالمركزين الرابع والسابع مع بوتاس وجو غوانيو، بينما فصل بينهما سيرجيو بيريز (ريد بُل) جورج راسل سائق مرسيدس.

المركز الثامن كان من نصيب لويس هاميلتون، أمام بيير غاسلي (ألبين) وأوسكار بياستري (مكلارين) اللذين أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 16

1:24.809

   224.169
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 18

+0.043

1:24.852

 0.043 224.056
3 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 17

+0.173

1:24.982

 0.130 223.713
4 Finland ف. بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari 16

+0.215

1:25.024

 0.042 223.602
5 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 17

+0.303

1:25.112

 0.088 223.371
6 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 17

+0.313

1:25.122

 0.010 223.345
7 China غ. جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari 18

+0.414

1:25.223

 0.101 223.080
8 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 16

+0.506

1:25.315

 0.092 222.840
9 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 15

+0.512

1:25.321

 0.006 222.824
10 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 18

+0.552

1:25.361

 0.040 222.719
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