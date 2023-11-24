لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين

وضع لاندو نوريس سيارته مكلارين بالمركز الثاني أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، بينما أكمل فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز ترتيب المراكز الخمسة الأولى لصالح ألفا روميو وريد بُل.

مجريات الحصة

لم تكد تمرّ عدة دقائق من عمر الحصة حتى انزلق كارلوس ساينز وصدم سيارته بالحائط، وتسبب ذلك برفع العلم الأحمر.

ومع عمليات الإصلاح للحاجز وسحب السيارة، مرّ أكثر من نصف الوقت المقرر للحصة.

لكن ولم يكد يتم استئناف الحصة مع بقاء أقل من 23 دقيقة، حتى ارتطمت سيارة هاس بقيادة نيكو هلكنبرغ بالحاجز، وتم رفع العلم الأحمر مجدداً للمرة الثانية.

تم استئناف الحصة مجدداً لكن مع بقاء ربع ساعة فقط من وقت الحصة، ما كان يعني بأن برامج الفرق قد تبدّلت نظراً لقلة الوقت المتبقي فمنهم من قرر إجراء محاكاة لفات سريعة ومنهم من قرر إجراء محاكاة سباق.

وخرجت السيارات في البداية على إطارات ميديوم قبل الانتقال إلى سوفت.

وتقدم شارل لوكلير على متن فيراري للمركز الأول المؤقت أمام فالتيري بوتاس، بيير غاسلي وجو غوانيو أمام أوسكار بياستري، دانيال ريكاردو، لاندو نوريس، يوكي تسونودا، جورج راسل وأليكسندر ألبون بالمركز العاشر المؤقت.

لكن هذه الأزمنة تبدّلت مع الاقتراب من الدقائق الخمس الأخيرة.

حيث حافظ لوكلير على صدارته لكن أمام لاندو نوريس بفارق 0.043 ثانية فقط، وأمام ماكس فيرستابن بـ 0.173 ثانية.

سيارتا ألفا روميو بالمركزين الرابع والسابع مع بوتاس وجو غوانيو، بينما فصل بينهما سيرجيو بيريز (ريد بُل) جورج راسل سائق مرسيدس.

المركز الثامن كان من نصيب لويس هاميلتون، أمام بيير غاسلي (ألبين) وأوسكار بياستري (مكلارين) اللذين أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.