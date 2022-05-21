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لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثالثة في برشلونة بفارق 0.072 ثانية أمام فيرشتابن

أنهى شارل لوكلير التجارب الحرة الثالثة لجائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد، بالمركز الأول، لكن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، لم يتجاوز 0.072 ثانية.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثالثة في برشلونة بفارق 0.072 ثانية أمام فيرشتابن

بدت فيراري سريعة للغاية في التجارب الحرة الثالثة، وكذلك الحال مع ريد بُل، حيث تبادل لوكلير وفيرشتابن تسجيل أزمنة سريعة ومتقاربة للغاية.

لينهي أصيل موناكو الحصة أولاً أمام سائق ريد بُل.

بينما انضم إليهما جورج راسل سائق مرسيدس، الذي يبدو أن التعديلات التي أدخلتها في برشلونة بدأت تؤتي ثمارها.

لويس هاميلتون بدوره سجل أزمنة سريعة على متن سيارته حيث حقق المركز الرابع خلف زميله الشاب.

المركز الخامس حققه كارلوس ساينز سائق فيراري الذي تقدم على سائق ريد بُل، سيرجيو بيريز.

لاندو نوريس أحرز المركز السابع في نتيجة جيدة بعد تغيبه عن التجارب الحرة الثانية البارحة.

وأكمل كيفن ماغنوسن، فالتيري بوتاس وإستيبان أوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح هاس، ألفا روميو وألبين على التوالي.

مجريات الحصة

نوريس كان أول الخارجين على متن سيارة مكلارين، حيث كان يسعى الفريق إلى إكمال أكبر قدر ممكن من اللفات على الحلبة، خاصة مع جلب حزمة كبيرة من التحديثات في برشلونة.

لكن مع بداية التجارب شوهد الدخان يخرج من سيارة ألفا تاوري التي يقودها بيير غاسلي، حيث أعادها الفريق إلى المرآب.

وشهدت الحصة كذلك مشكلة في سيارة هاس التي يقودها ميك شوماخر، حيث يبدو أن النيران اشتعلت في المكابح، وعاد إلى المرآب ليقوم الفريق بإطفائها.

وفي بداية الحصة خرجت كل من فيراري، ألفا روميو وألبين على إطارات "سوفت". حيث احتلت فيراري الصدارة المبكرة مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز توالياً.

لتتلوها مرسيدس وريد بُل، حيث كانت الفرق تجرب إعدادات ضبط سياراتها.

ومع انتصاف الحصة كان جورج راسل يحتل المركز الثالث خلف ثنائي فيراري على إطارات "سوفت" بفارق قارب أربعة أعشار الثانية قبل تسجيل ماكس فيرشتابن لفته السريعة - مع أسرع زمن في المقطع الأول - التي وضعته ثانياً خلف لوكلير بفارق عُشري ثانية تقريباً.

أما هامليتون زميل راسل، فعانى من مشكلة في "دي ار اس" خلال طلعاته الأولى السريعة، حيث عاد إلى المرآب قبل أن يخرج ويسجل سادس أسرع الأزمنة خلف زميله.

وأشار فيرشتابن بمحادثة مع فريقه إلى معاناته في المقطع الأخير للحلبة.

ومع الوصول إلى ثلث الساعة الأخيرة، بدأت فيراري بتسجيل أزمنة أسرع مع سائقَيها، حيث حسّن لوكلير وساينز من أزمنتهما.

لكن قبل ربع ساعة تقريباً على نهاية الحصة، أظهرت مرسيدس سرعة كبيرة مع جورج راسل على مجموعة إطارات "سوفت" جديدة، حيث قفز إلى المركز الثاني بفارق 0.148 ثانية فقط خلف لوكلير.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة لفات سريعة للغاية من فرق فيراري، ريد بُل ومرسيدس.

حيث لم تكن تفصل بين لوكلير، فيرشتابن وراسل سوى 0.148 ثانية فقط، بينما لم يفصل بين الهولندي وسائق فيراري سوى 0.072 ثانية.

وخلال محاكاة المسافات الطويلة، بدت فيراري سريعة للغاية وبشكل أفضل عن أزمنتها في التجارب الحرة الثانية وهذا يعني أن الفريق قد أدخل بالفعل تعديلات على إعدادات السيارة مقارنة بيوم الجمعة.

الترتيب

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 Monaco شارل لوكلير فيراري 23 1:19.772    
2 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 12 1:19.844 0.072 0.072
3 United Kingdom جورج راسل مرسيدس 16 1:19.920 0.148 0.076
4 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 18 1:20.002 0.230 0.082
5 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 23 1:20.129 0.357 0.127
6 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل 19 1:20.260 0.488 0.131
7 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 18 1:20.403 0.631 0.143
8 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 21 1:20.646 0.874 0.243
9 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو 24 1:20.781 1.009 0.135
10 France إستيبان أوكون ألبين 18 1:20.882 1.110 0.101
11 Australia دانيال ريكاردو مكلارين 17 1:20.910 1.138 0.028
12 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 24 1:20.944 1.172 0.034
13 Spain فرناندو ألونسو ألبين 17 1:20.981 1.209 0.037
14 China غوانيو جو ألفا روميو 19 1:21.201 1.429 0.220
15 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري 22 1:21.449 1.677 0.248
16 Canada لانس سترول أستون مارتن 23 1:21.520 1.748 0.071
17 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز 18 1:21.572 1.800 0.052
18 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 18 1:22.419 2.647 0.847
19 Germany ميك شوماخر هاس 4 1:25.467 5.695 3.048
20 France بيير غاسلي ألفا تاوري 1      

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