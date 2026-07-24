تصدر لوكلير الترتيب أمام هاميلتون في المراحل الأولى من الحصة، بينما ظهرت فيراري بجناح "ماكارينا" مزود بقطعة علوية جديدة مكونة من ثلاثة أجزاء فوق المشغّل، وهي قطعة اختيارية صُممت لتلبية متطلبات الارتكازية العالية في حلبة هنغارورينغ.

وكان سائق مرسيدس جورج راسل أول من انتقل إلى استخدام الإطارات اللينة من بيريللي، ليتقدم بفارق عُشرين من الثانية فقط على لوكلير، قبل أن يحطم فيرستابن هذا الزمن سريعًا.

وكان راسل واحدًا من عدة سائقين تعرضوا لانغلاق الإطارات الأمامية عند المنعطف الأول، الذي أُعيد تعبيده بالكامل هذا العام، وكان يفتقر بشكل واضح إلى التماسك.

وكانت فيراري ومرسيدس من بين عدة فرق جلبت تحديثات خاصة بحلبة المجر، تمثلت بشكل أساسي في خيارات إضافية للارتكازية عبر الجناح الخلفي.

أما مكلارين، فقد حددت جائزة المجر ضمن خطة تطويرها لإدخال أرضية جديدة بالكامل، وتأمل أن تساعدها هذه التعديلات على الاقتراب من مرسيدس وفيراري من حيث الأداء في المنعطفات.

ومنحت مكلارين سيارة أوسكار بياستري إلى سائقها الاحتياطي وبطل الفورمولا 2، ليوناردو فورنارولي، الذي اختبر نسخة الفريق الخاصة من الجناح الخلفي المقلوب المستوحى من تصميم فيراري، وأبلغ مهندس السباق بأن النظام "يعمل بشكل جيد".

أما أستون مارتن، فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ قدمت ما يمكن اعتباره سيارة جديدة بالكامل، تضمنت هيكلًا أخف وزنًا، وأسطحًا انسيابية جديدة بالكامل، وتصميمًا جديدًا للتعليق الخلفي.

لكن أول اختبار لنسخة AMR26-B تعرض لانتكاسة كبيرة بعد مرور 36 دقيقة، عندما بدا أن نظام التعليق الخلفي في سيارة لانس سترول انهار عند الخروج من المنعطف الثاني، ما أدى إلى انزلاق السائق الكندي بزاوية 360 درجة، ورفع الأعلام الحمراء بعد أن أوقف سيارته.

وبعد توقف دام تسع دقائق، حاول لوكلير تحسين زمنه البالغ دقيقة واحدة و19.075 ثانية، والذي سجله قبل رفع الأعلام الحمراء مباشرة. لكن سائق فيراري بدا وكأنه تعرض لعطل في وحدة الطاقة أو علبة التروس في المقطع الأخير، ليعود ببطء إلى مرآب الفريق بسيارة تعاني من مشكلة ميكانيكية.

وبشكل غير معتاد، بقي زمن لوكلير دون أي تحسن خلال الدقائق الأربع عشرة الأخيرة من الحصة.

وجاء فيرستابن في المركز الثاني، بعدما اشتكى من عدم استقرار سيارته ريد بُل RB22، مسجلًا زمنًا قدره دقيقة واحدة و19.559 ثانية، بفارق يقارب نصف ثانية عن لوكلير.

واحتل هاميلتون المركز الثالث، متقدمًا على سيارة ريد بُل الثانية بقيادة إسحاق حجار، الذي تأخر بتسعة أعشار الثانية عن لوكلير. وحلّ راسل خامسًا أمام سائق أودي غابرييل بورتوليتو.

ولم يكن فورنارولي السائق الناشئ الوحيد الذي شارك ضمن حصص السائقين الإلزامية الأربع في التجارب الحرة الأولى.

فقد قاد فريدريك فيستي سيارة متصدر بطولة العالم أندريا كيمي أنتونيللي في مرسيدس، وأنهى الحصة في المركز السابع، أمام نيكو هلكنبرغ وثنائي ريسينغ بولز أرفيد لينبلاد وليام لاوسون، الذين نجحوا جميعًا في إبقاء بطل العالم لاندو نوريس خارج المراكز العشرة الأولى.

وخلف فورنارولي، الذي أنهى الحصة في المركز السادس عشر، جاء ريو هيراكاوا، من برنامج تويوتا، في المركز السابع عشر مع فريق هاس.

بينما احتل بول آرون المركز التاسع عشر على متن سيارة فرانكو كولابينتو في ألبين، وجاء نجم إندي كار السابق وسائق التجارب لدى كاديلاك كولتون هيرتا في المركز العشرين.

ورغم مشكلة نظام التعليق التي تعرض لها سترول، قدمت نسخة AMR26-B بداية مشجعة بحذر مع فرناندو ألونسو، الذي أنهى الحصة في المركز الثالث عشر ضمن فرق وسط الترتيب، بعدما سجل زمنًا بلغ دقيقة واحدة و21.550 ثانية، بفارق ثانيتين ونصف عن الزمن الأسرع.

وبعد نهاية الحصة، استُدعي كارلوس ساينز للمثول أمام مراقبي السباق بحجة إعاقة فيرستابن والقيادة بطريقة غير متسقة.

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