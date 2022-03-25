لوكلير يتصدّر التجارب الثانية قبل احتكاكه بالجدار في السعوديّة

تأخّرت بداية الحصّة بربع ساعة على إثر عقد اجتماعٍ طارئ مع السائقين والفرق في البادوك.

وبدأ السائقون برامجهم إثر ذلك، لكنّ ساينز تذمّر سريعًا قائلًا: "هناك الكثير من الارتدادات"، في حين كانت سيارة لويس هاميلتون تهتزّ في كلّ مكان ما دفعه هو الآخر للقول: "هناك ارتدادات، الكثير من الارتدادات"، قبل أن يقول لاحقًا: "أحتاج للمقعد الآخر الأعلى".

وكان الأداء متقاربًا بشكلٍ جنوني بين فيراري وريد بُل مع نهاية الطلعة الأولى على إطارات "ميديوم"، حيث تواجد فيرشتابن في الصدارة بفارق 0.002 ثانية عن لوكلير، بينما غطّت 0.146 ثانية رباعيّ الفريقين، بالرغم من أنّه كان من الواضح أنّ سيارة ريد بُل أكثر استقرارًا على المسار ولا تعاني من الارتدادات على عكس فيراري.

في الأثناء كانت معاماة مرسيدس واضحة للغاية في ظلّ تواجد سائقَيها على بُعد أكثر من ثانية عن الصدارة على إطارات "ميديوم".

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات التي ستُقام في ذات الموعد غدًا، لكنّ الزحام كان حاضرًا بقوّة وهو ما تسبّب في إلغاء العديد منهم لإلغاء محاولاتهم.

وحسّن لوكلير زمنه بـ 0.142 ثانية في الصدارة، لكنّه احتكّ بالجدار الجانبي وألحق ضررًا بسيارته بالرغم من قدرته على العودة إلى خطّ الحظائر، حيث قال: "لقد انكسرت سيارتي"، وما زاد الطين بلّة هو أنّ ذلك جاء بعد وقتٍ قصير من احتكاك زميله ساينز بالجدار هو الآخر وهو ما ترك سيارتيهما قابعتين في خطّ الحظائر.

وتسبّب ذلك في حرمان الحظيرة الإيطاليّة وسائقَيها من محاكاة المسافات الطويلة وبالتالي توجيه ضربة قويّة لهم على صعيد تحضيراتهم للسباق ومعرفتهم بمدى تآكل الإطارات.

في المقابل لم يتمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه بسبب خطأ في محاولته الأولى ومن ثمّ الأعلام الصفراء بعد توقّف سيارة كيفن ماغنوسن بجانب المسار نتيجة مشكلة في محرّكه. كما لم يُحسّن ساينز وبيريز زمنيهما في المركزين الثالث والرابع.

لكنّ فريق مرسيدس حقّق خطوة على إطارات "سوفت"، حيث حلّ هاميلتون خامسًا أمام راسل في ظلّ تواجدهما على بُعد حوالي نصف ثانية عن الصدارة.

وقدّم لاندو نوريس لفّة قويّة ليحلّ سابعًا أمام إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس، في حين أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألفا تاوري.

نتيجة الحصّة: