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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتصدّر التجارب الثانية قبل احتكاكه بالجدار في السعوديّة

واصل شارل لوكلير حفاظه على الصدارة في عطلة نهاية أسبوع جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى بعد تسجيله الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثانية، لكنّه احتكّ هو وزميله كارلوس ساينز الإبن بالحواجز الجانبيّة ما حرمهما محاكاة السباق.

لوكلير يتصدّر التجارب الثانية قبل احتكاكه بالجدار في السعوديّة

تأخّرت بداية الحصّة بربع ساعة على إثر عقد اجتماعٍ طارئ مع السائقين والفرق في البادوك.

وبدأ السائقون برامجهم إثر ذلك، لكنّ ساينز تذمّر سريعًا قائلًا: "هناك الكثير من الارتدادات"، في حين كانت سيارة لويس هاميلتون تهتزّ في كلّ مكان ما دفعه هو الآخر للقول: "هناك ارتدادات، الكثير من الارتدادات"، قبل أن يقول لاحقًا: "أحتاج للمقعد الآخر الأعلى".

وكان الأداء متقاربًا بشكلٍ جنوني بين فيراري وريد بُل مع نهاية الطلعة الأولى على إطارات "ميديوم"، حيث تواجد فيرشتابن في الصدارة بفارق 0.002 ثانية عن لوكلير، بينما غطّت 0.146 ثانية رباعيّ الفريقين، بالرغم من أنّه كان من الواضح أنّ سيارة ريد بُل أكثر استقرارًا على المسار ولا تعاني من الارتدادات على عكس فيراري.

في الأثناء كانت معاماة مرسيدس واضحة للغاية في ظلّ تواجد سائقَيها على بُعد أكثر من ثانية عن الصدارة على إطارات "ميديوم".

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات التي ستُقام في ذات الموعد غدًا، لكنّ الزحام كان حاضرًا بقوّة وهو ما تسبّب في إلغاء العديد منهم لإلغاء محاولاتهم.

وحسّن لوكلير زمنه بـ 0.142 ثانية في الصدارة، لكنّه احتكّ بالجدار الجانبي وألحق ضررًا بسيارته بالرغم من قدرته على العودة إلى خطّ الحظائر، حيث قال: "لقد انكسرت سيارتي"، وما زاد الطين بلّة هو أنّ ذلك جاء بعد وقتٍ قصير من احتكاك زميله ساينز بالجدار هو الآخر وهو ما ترك سيارتيهما قابعتين في خطّ الحظائر.

وتسبّب ذلك في حرمان الحظيرة الإيطاليّة وسائقَيها من محاكاة المسافات الطويلة وبالتالي توجيه ضربة قويّة لهم على صعيد تحضيراتهم للسباق ومعرفتهم بمدى تآكل الإطارات.

في المقابل لم يتمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه بسبب خطأ في محاولته الأولى ومن ثمّ الأعلام الصفراء بعد توقّف سيارة كيفن ماغنوسن بجانب المسار نتيجة مشكلة في محرّكه. كما لم يُحسّن ساينز وبيريز زمنيهما في المركزين الثالث والرابع.

لكنّ فريق مرسيدس حقّق خطوة على إطارات "سوفت"، حيث حلّ هاميلتون خامسًا أمام راسل في ظلّ تواجدهما على بُعد حوالي نصف ثانية عن الصدارة.

وقدّم لاندو نوريس لفّة قويّة ليحلّ سابعًا أمام إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس، في حين أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألفا تاوري.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 15 1:30.074     246.757
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 23 1:30.214 0.140 0.140 246.374
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 12 1:30.320 0.246 0.106 246.085
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 24 1:30.360 0.286 0.040 245.976
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 24 1:30.513 0.439 0.153 245.560
6 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 29 1:30.664 0.590 0.151 245.151
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 26 1:30.735 0.661 0.071 244.959
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 26 1:30.760 0.686 0.025 244.892
9 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 14 1:30.832 0.758 0.072 244.697
10 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 26 1:30.886 0.812 0.054 244.552
11 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 27 1:30.944 0.870 0.058 244.396
12 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 29 1:30.963 0.889 0.019 244.345
13 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 27 1:31.169 1.095 0.206 243.793
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 28 1:31.372 1.298 0.203 243.251
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 23 1:31.527 1.453 0.155 242.839
16 27 Germany نيكو هلكنبرغ أستون مارتن مرسيدس 30 1:31.615 1.541 0.088 242.606
17 24 China غوان يو تشو ألفا روميو فيراري 27 1:31.615 1.541 0.000 242.606
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 26 1:31.814 1.740 0.199 242.080
19 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 29 1:31.866 1.792 0.052 241.943
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 13 1:32.344 2.270 0.478 240.691
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