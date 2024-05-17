لوكلير يتصدر أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في إيمولا أمام راسل

بدا أن المسار صعب بعض الشيء لناحية المطبّات والحفف الجانبية، وهذا ما عبّر عنه بيير غاسلي سائق ألبين حين قال لفريقه أنه بالكاد يرى أمامه على المقطع المستقيم.

وكان من الملاحظ أن أبرز التغييرات على المسار تتمثل في مناطق الخروج الآمن حول الحلبة الإيطالية.

فقد تم تعديل بعض الجوانب الأساسية على الحلبة، إذ تم تقليل مناطق الخروج الأسفلتية السابقة واستبدالها بمناطق حصوية.

وإضافة لتوقف سيارة أليكسندر ألبون التي تسببت بعلم أحمر، شوهد خروج بعض السائقين عن المسار مثل كارلوس ساينز (فيراري)، ماكس فيرستابن (ريد بُل) ولويس هاميلتون (مرسيدس) الذي انزلقت سيارته حول نفسها لكن دون التعرض لأضرار.

مجريات الحصة

بدأت الفرق بنوعيات مختلفة من الإطارات، لكن كان من اللافت أن تبدأ ريد بُل مع إطارات سوفت، حيث كانت الفريق الوحيد الذي بدأ الحصة بهذه النوعية.

وبعد مرور عشرين دقيقة تقريباً، كانت مرسيدس في الصدارة المؤقتة على إطارات ميديوم مع سائقها جورج راسل، أمام لأوسكار بياستري (مكلارين) على نفس النوعية من الإطارات وأمام لويس هاميلتون (مرسيدس) على ميديوم كذلك.

لكن سرعان ما شوهد أليكسندر ألبون وهو يتوقف على جانب المسار بعد خروجه على الحفف الجانبية ما أدى لتوقف سيارته. ليتم رفع العلم الأحمر بسبب ذلك.

تم استئناف الحصة بعد مرور بضع دقائق وإزالة السيارة عن المسار.

وبعدها بدأت الفرق الأخرى تجرّب إطارات سوفت، بدايةً مع فيراري ليتقدم سائقها شارل لوكلير للمركز الأول المؤقت قبل أن يُحسّن زميله كارلوس ساينز زمنه قافزاً للصدارة المؤقتة.

بعد انتصاف الحصة، عاد راسل (سوفت) لتصدر أسرع الأزمنة أمام سيارتي فيراري، وسط انتقال أغلب السيارات إلى هذه النوعية من الإطارات.

ومع الوصول للدقائق العشر الأخيرة، كان لوكلير في الصدارة المؤقتة بفارق عُشر ثانية أمام راسل ومن ثم زميله ساينز.

بينما احتلت سيارتا ريد بُل مع فيرستابن وسيرجيو بيريز، المركزين الرابع والخامس أمام يوكي تسوندا سائق آربي ولويس هاميلتون بالمركز السابع المؤقت.

حاول فيرستابن (الذي بدا أنه غير مرتاحٍ تماماً مع السيارة) في اللفات الأخيرة تسجيل لفة سريعة لكنه خرج عن المسار في المنعطف 14 حيث بدا أنه فقد السيطرة على القسم الخلفي للسيارة، لكنه نجح بإبقائها بعيداً عن الحائط دون تضررها.

وكرّر نفس الأمر لاحقاً خلال الدقيقة الأخيرة في المنعطف 12 حيث خرج عن المسار إلى المنطقة الحصوية، لكن دون تضرر السيارة لحسن الحظ.

وهكذا انتهت الحصة مع لوكلير أولاً بفارق عُشر ثانية أمام راسل، ساينز وسيارتي ريد بُل: بيريز وفيرستابن.

يوكي تسونودا سجل سادس أسرع الأزمنة متقدماً على هاميلتون ومن ثم سيارتي مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن أستون مارتن. يشار إلى أن أوليفر بيرمان ناشئ فيراري، سجل المركز 15 على متن سيارة هاس.

التجارب الحرة الأولى