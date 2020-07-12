لوكلير يتحمل مسؤولية حادثه مع فيتيل الذي أوجع فيراري بانسحاب مزدوج في ستيريا

اصطدم لوكلير بالقسم الخلفي لسيارة فيتيل بعدما حاول التجاوز من الجهة الداخلية عند المنعطف الثالث من اللفّة الافتتاحية على حلبة ريد بُل رينغ.

وقد تسبب ذلك التصادم بأضرار على سيارة فيتيل أنهت على سباقه على الفور، بينما طلب الفريق من لوكلير أن ينسحب بعد ذلك بأربع لفات بسبب الأرضية المكسورة على سيارته فيراري "اس.اف1000".

وتسجّل تلك المرة الثانية في أربعة سباقات التي تعاني فيها فيراري من انسحاب مزدوج بسبب حادثة تصادم بين سائقيها لوكلير وفيتيل.

وضمن معرض حديثه عقب انسحابه من السباق، سارع لوكلير بتحمّل المسؤولية كاملة في حادثة التصادم، حيث أكّد بأنّه اعتذر بالفعل لفيتيل عما حدث.

فقال: "بالطبّع الاعتذار لن يكون كافيًا في أوقات كهذه. أشعر بخيبة أمل كبيرة في نفسي".

وأضاف: "لقد قمت بعمل سيئ للغاية، فقد خذلت الفريق. لا يسعني سوى الأسف، حتى وذلك ليس كافيًا. آمُل بأن أتعلم من ذلك وأن نعود أقوى في السباقات المُقبلة".

واختتم: "لم نكن نريد ذلك. الفريق لم يرد ذلك، وقد أضعت أنا كل جهود الفريق هباءً. أنا متأسف جدًا، لكن مجددًا، ذلك ليس كافيًا".

جديرٌ بالذكر أنّ ذلك الانسحاب المزدوج قد حرم فيراري من فرصة اختبار حزمة تحديثاتها المستعجلة، ليخسر الفريق بيانات سباق كامل مع التحديثات.

وقد أرتأى المراقبون أنّ حادثة لوكلير وفيتيل لا تحتاج إلى تحقيق.