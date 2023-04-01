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لوكلير يتحمل مسؤولية المركز السابع "غير المبرّر" في تصفيات أستراليا

قال شارل لوكلير أن أياً كانت الظروف التي واجهت فيراري خلال تصفيات جائزة أستراليا الكبرى، لكن ذلك لا يبرّر المركز السابع المحبط الذي تأهل به أصيل موناكو.

خلدون يونس
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لوكلير يتحمل مسؤولية المركز السابع "غير المبرّر" في تصفيات أستراليا

خاضت فيراري تصفيات محبطة نوعاً ما في أستراليا، إذ وبالرغم من لمحات الأداء التي ظهرت بها السيارة خلال التصفيات، لكن المركز الذي تأهل به كل من لوكلير وزميله كارلوس ساينز لا يعكس ذلك.

فقد اكتفى المونغاسكي بالمركز السابع خلف لانس سترول سائق أستون مارتن، بينما تأهل زميله ساينز خامساً. 

وبدا أن فيراري قبل تسجيل لفتها السريعة، تُكمل لفتين تحضيريتين على المسار تجهيزاً لذلك. وهذا ما تزامن مع المخاوف من هطول الأمطار خلال المراحل الأخيرة للقسم الثالث من التصفيات، ما وضع المزيد من الضغط على الفريق والسائقين.

وهذا ما شرحه لوكلير، حيث قال:  "لم يكن لديّ وقود يكفي للفتين أوليتَين (قبل اللفة السريعة) خلال الطلعة الأخيرة في القسم الثالث".

وأكمل: "لكننا كنا قلقين حيال المطر لذا قررنا القيام بلفة أولية واحدة فقط وليس اثتنين".

وتابع: "للأسف خسرنا الكثير. من ثم حاول الفريق معرفة ماذا جرى مع كارلوس (ساينز) في المقطع الأول خلال القسم الثالث".

وأردف: "لأنه كان عليّ الضغط مباشرة بعد أول لفة تمهيدية أولية، بينما أكمل هو لفتين. وكان أمامي طوال القسم الأول وهو يجهز إطاراته".

واستكمل: "ذلك أمر مؤسف. لا أقول أنني كنت لأسجل زمناً أفضل بكثير. بل ربما كان بوسعي التحسين بشكل أفضل بعض الشيء".

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لكن، أشار أصيل موناكو إلى أن ذلك لا يبرّر المركز المحبط الذي تأهل فيه.

فقال: "كنت أمتلك بالتأكيد المزيد من الوتيرة، لكن ذلك لا يبرر المركز السابع اليوم".

وتابع: "لدينا إمكانيات في هذه السيارة. كان يجب عليّ القيام بعمل أفضل".

واسترسل: "كان يجب عليّ إدارة كل شيء بشكل أفضل".

وتعليقاً على أداء مرسيدس المفاجئ والذي منحها المركزين الثاني والثالث في التصفيات، أشار لوكلير إلى أنه لم يركز انتباهه على ما يجري مع السهام الفضية.

فقال: "لست متفاجئاً من مرسيدس، لكنني لم أركز عليهم كثيراً حتى الآن".

وتابع: "كنت أركز على نفسي، على إحساسي خلف المقود".

واختتم: "لذا لم أنظر كثيراً في وضع مرسيدس".

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