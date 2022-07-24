لوكلير يتحمّل مسؤوليّة "الخطأ المحبط للغاية" في سباق فرنسا

بعد مناوشات مبكّرة مع الفائز في النهاية ماكس فيرشتابن، حافظ لوكلير على الصدارة في الوقت الذي توجّه فيه سائق ريد بُل لإجراء وقفة صيانته.

واختارت فيراري الإبقاء على لوكلير على الحلبة على إطاراته المهترئة عوضًا عن استدعائه فورًا لتغطية توقّف ريد بُل، لكنّه تعرّض لحادثٍ عند المنعطف الـ 11 بعد أن فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته في اللفّة الـ 18.

وفي ظلّ عدم قدرته على الرجوع إلى الخلف بسيارته ليخرج من الحواجز، أُجبر لوكلير على الانسحاب للمرّة الثالثة في هذا الموسم.

ومع حسم فيرشتابن للفوز في بول ريكار، أصبح لوكلير متأخّرًا بـ 63 نقطة الآن مع بقاء 10 سباقات على النهاية.

ولا يعتقد لوكلير في هذه المرحلة بأنّ انسحابه جاء بسبب مشكلة ميكانيكيّة، وأشار إلى أنّه يشعر بانّه ضيّع 32 نقطة في بطولة 2022 بأخطائه بالرغم من "تقديمه لأعلى مستوياته في مسيرته".

وقال أصيل موناكو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" شارحًا الحادث: "كلّا، لم تكن مشكلة ميكانيكيّة، أو على الأقل لا أعلم بعد إن كانت كذلك".

وأضاف: "لكن لا يبدو أنّها كانت كذلك، كانت مجرّد خطأ فحسب".

وأكمل: "من الواضح أنّ ذلك محبطٌ جدًا. أشعر كما لو أنّني أقدّم أفضل مستويات مسيرتي منذ بداية الموسم، لكن لا جدوة من تقديم أداء في ذلك المستوى إن ارتكبت هذه الأخطاء".

وأردف: "أعتقد بأنّني خسرت 32 نقطة في المجمل اليوم، أعتقد بأنّه كان من المرجّح أن نفوز اليوم لأنّنا كنّا سريعين".

ثمّ تابع: "وخسرت سبعة نقاط في إيمولا بسبب خطئي، لذا سنحتسب ما خسرته في نهاية العام، وفي حال كانت هناك 32 نقطة ضائعة، فسأعلم بأنّ ذلك من جانبي، وأنّني لم أستحقّ البطولة".

وواصل شرحه بالقول: "لكن بالنسبة للنصف الثاني من البطولة فأحتاج للسيطرة على هذه الأمور في حال أردت أن أصبح بطل عالم".

كما أشار لوكلير إلى أنّ السيارة لم تقم بأيّ شيء غريب قبل الحادث، لكنّ توازنها كان "صعبًا طوال عطلة نهاية الأسبوع، وصعّبت الحرارة العالية تقديمها لأداء ثابتٍ كلّ لفّة".

وعندما سُئل عن أفكاره حاليًا في ما يتعلّق بآماله بتحقيق اللقب، قال لوكلير: "سأواصل الإيمان حتّى النهاية وسأحتسب في النهاية، لكن لا يبدو الوضع رائعًا في الوقت الحاضر".