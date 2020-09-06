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لوكلير يتحمّل مسؤولية الحادث في سباق مونزا

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لوكلير يتحمّل مسؤولية الحادث في سباق مونزا
من قبل:
, رئيس التحرير

قال شارل لوكلير بأنه يتحمّل مسؤولية الحادث الذي تعرّض له خلال مجريات سباق جائزة إيطاليا الكبرى، حيث فقد السيطرة على سيارته فيراري على المنعطف الأخير من حلبة مونزا.

انطلق لوكلير من المركز 13 على شبكة الانطلاق بعد تجارب تأهيلية صعبة، ولكنه لم يتمكّن من إحراز أيّ تقدّم يُذكر خلال اللّفات الأولى إذ بقيّ في مركزه لحين توقفه في اللّفة 17 قبل الحادث الذي تعرّض له كيفن ماغنوسن.

وقد استفاد سائق فيراري من إغلاق "باب منطقة الصيانة" وقيام أغلب السائقين بعدها بالتوقف في اللّفة 22 كي يتقدّم إلى المركز السادس.

ولكن لوكلير فقد السيطرة على سيارته خلال اللّفة الـ 24 على المنعطف الأخير من السباق إذ خرج من السباق بعد لفاتٍ قليلة من انسحاب زميله سيباستيان فيتيل جرّاء مشاكل في مكابح سيارته.

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"لقد فقدت السيطرة على السيارة" قال لوكلير، مضيفًا "ما حدث كان خطأي. لقد كان سباقًا صعبًا بصراحة، إذ عانيت للغاية على المجموعة الأولى من الإطارات".

وأكمل "واعتقدت بعدها بأننا كنا محظوظين عند دخول سيارة الأمان (كونه توقف قبل دخولها)، ولكن في الحقيقة كنا محظوظين للغاية بسبب إغلاق باب المنصات".

واختتم "حاولت بعدها الضغط على الإطارات القاسية ولكني عانيت بشدّة عليها وفقدت السيطر على السيارة على منعطف بارابوليكا".

تجدر الإشارة إلى أنّ إيقاف السباق بعد حادث لوكلير ساعد بيير غاسلي على إحراز فوزه الأوّل بالفئة الملكة.

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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