لوكلير يتحدث عن مقاربته الجديدة في تدوين المُلاحظات

حصل لوكلير على الفرصة الأولى لقيادة سيارة فيراري "أس.أف1000" في اليوم الافتتاحي من التجارب الشتوية في برشلونة، مكملاً 132 لفة.

وقد التقطت صور للسائق المونغاسكي وهو يحمل دفترًا جديدًا دوّن عليه أبرز ملاحظاته الشخصية بعد قيادته للسيارة.

وقام لوكلير بتدوين الملاحظات بعد كُلّ لفة كان يقوم بها حيث كتب بأنّ الظروف ليست سيئة للغاية وهو لم يواجه مشاكلاً كبيرة في تحمية الإطارات خلال لفاته الأولى على الحلبة.

وكشف لوكلير بأنه كان يستخدم جهازًا لوحيًا في السابق لتدوين الملاحظات إذ علّق على مقاربته الجديدة من خلال استخدام دفتر وقلم قائلاً "لقد عدت إلى الطريقة التقليدية إذ كنتُ أقوم بتدوين الملاحظات على الجهاز اللوحي وفي نهاية اليوم وبعد 150 لفة يُصبح كُلّ شيء معقدًا".

وأضاف "لذلك عدت إلى دفتر الملاحظات والقلم. إنه أمر اعتدتُ على فعله. نقوم بالكثير من اللّفات إذ يُصبح الأمر مربكًا في نهاية اليوم، ولكن كتابة كُلّ شيء يُساعدني على التذكّر وأن أكون أكثر دقّة خلال الاجتماع مع المهندسين في نهاية اليوم".

ولم يكن من المُقرّر أن يقوم سائق فيراري بقيادة السيارة يوم أمسٍ الأربعاء ولكنه عوّض زميله سيباستيان فيتيل الذي لم يكن يشعر بحالةٍ جيدة.

وقال "لقد تلقيتُ اتصالاً في الساعة 6:45 صباحًا وكنت نائمًا حينها، لذلك نعم، أتى القرار بوقتٍ متأخر. ولكن ذلك لم يُغيّر الكثير في نهاية المطاف. بالطبع لم يكن سهلاً على الميكانيكيين الذين توجّب عليهم تغيير المقعد وجميع الأمور الأخرى كونها تستغرق وقتًا بالفورمولا واحد".

وأضاف "ولكن من حيث البرنامج المعمول به فلم يتغيّر شيء باستثناء الإسم على السيارة".

ويقوم لوكلير بقيادة سيارة فيراري في الفترة الصباحية من اليوم الثاني قبل أن يُسلّم مهام القيادة إلى زميله بالفريق فيتيل، بينما سيختبر الألماني السيارة وحيدًا في اليوم الثالث والأخير بالغد.