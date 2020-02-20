لوكلير يتحدث عن مقاربته الجديدة في تدوين المُلاحظات

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
265 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
279 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يتحدث عن مقاربته الجديدة في تدوين المُلاحظات

المشاركات
التعليقات
لوكلير يتحدث عن مقاربته الجديدة في تدوين المُلاحظات
من قبل:
, رئيس التحرير
20-02-2020

تحدث سائق فيراري شارل لوكلير عن المقاربة الجديدة في تدوين الملاحظات بعدما التقطت صورةً له وهو يحمل دفتر الملاحظات من داخل مرآب فيراري خلال اليوم الأوّل من التجارب الشتوية الأولى لموسم 2020.

حصل لوكلير على الفرصة الأولى لقيادة سيارة فيراري "أس.أف1000" في اليوم الافتتاحي من التجارب الشتوية في برشلونة، مكملاً 132 لفة.

وقد التقطت صور للسائق المونغاسكي وهو يحمل دفترًا جديدًا دوّن عليه أبرز ملاحظاته الشخصية بعد قيادته للسيارة.

وقام لوكلير بتدوين الملاحظات بعد كُلّ لفة كان يقوم بها حيث كتب بأنّ الظروف ليست سيئة للغاية وهو لم يواجه مشاكلاً كبيرة في تحمية الإطارات خلال لفاته الأولى على الحلبة.

وكشف لوكلير بأنه كان يستخدم جهازًا لوحيًا في السابق لتدوين الملاحظات إذ علّق على مقاربته الجديدة من خلال استخدام دفتر وقلم قائلاً "لقد عدت إلى الطريقة التقليدية إذ كنتُ أقوم بتدوين الملاحظات على الجهاز اللوحي وفي نهاية اليوم وبعد 150 لفة يُصبح كُلّ شيء معقدًا".

وأضاف "لذلك عدت إلى دفتر الملاحظات والقلم. إنه أمر اعتدتُ على فعله. نقوم بالكثير من اللّفات إذ يُصبح الأمر مربكًا في نهاية اليوم، ولكن كتابة كُلّ شيء يُساعدني على التذكّر وأن أكون أكثر دقّة خلال الاجتماع مع المهندسين في نهاية اليوم".

 

ولم يكن من المُقرّر أن يقوم سائق فيراري بقيادة السيارة يوم أمسٍ الأربعاء ولكنه عوّض زميله سيباستيان فيتيل الذي لم يكن يشعر بحالةٍ جيدة.

وقال "لقد تلقيتُ اتصالاً في الساعة 6:45 صباحًا وكنت نائمًا حينها، لذلك نعم، أتى القرار بوقتٍ متأخر. ولكن ذلك لم يُغيّر الكثير في نهاية المطاف. بالطبع لم يكن سهلاً على الميكانيكيين الذين توجّب عليهم تغيير المقعد وجميع الأمور الأخرى كونها تستغرق وقتًا بالفورمولا واحد".

وأضاف "ولكن من حيث البرنامج المعمول به فلم يتغيّر شيء باستثناء الإسم على السيارة".

ويقوم لوكلير بقيادة سيارة فيراري في الفترة الصباحية من اليوم الثاني قبل أن يُسلّم مهام القيادة إلى زميله بالفريق فيتيل، بينما سيختبر الألماني السيارة وحيدًا في اليوم الثالث والأخير بالغد.

المقال التالي
تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الأولى 2020

المقال السابق

تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الأولى 2020

المقال التالي

ساينز: مكلارين لن تقدر دومًا على منافسة من يتلقون "مساعدات كبيرة" من فرق الصدارة

ساينز: مكلارين لن تقدر دومًا على منافسة من يتلقون "مساعدات كبيرة" من فرق الصدارة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين شارل لوكلير
قائمة الفرق فيراري تسوق الآن
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة بريطانيا الكبرى

جائزة بريطانيا الكبرى

١٨ يوليو - ٢٠ يوليو
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الاثنين ١ ديسمبر
16:07
23:58
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الأولى 2020

2
فورمولا 1

مرسيدس "تبدو سريعة" وهذه هي البداية فحسب

3
فورمولا 1

لوكلير يتحدث عن مقاربته الجديدة في تدوين المُلاحظات

41د
4
فورمولا 1

ساينز: مكلارين لن تقدر دومًا على منافسة من يتلقون "مساعدات كبيرة" من فرق الصدارة

35د
5
فورمولا 1

هاميلتون في صدارة اليوم الأوّل من التجارب الشتويّة لموسم 2020

أحدث ملفات الفيديو

إطلاق سيارة ويليامز 2020 00:55
فورمولا 1

إطلاق سيارة ويليامز 2020

لفة مع بيير غاسلي على متن سيارة ألفا توري 02:24
فورمولا 1

لفة مع بيير غاسلي على متن سيارة ألفا توري

مرسيدس دبليو11: لويس هاميلتون 02:00
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: لويس هاميلتون

مرسيدس دبليو11: توتو وولف 02:47
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: توتو وولف

مرسيدس دبليو11: فالتيري بوتاس 02:41
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: فالتيري بوتاس

أحدث الأخبار

ساينز: مكلارين لن تقدر دومًا على منافسة من يتلقون "مساعدات كبيرة" من فرق الصدارة
F1

ساينز: مكلارين لن تقدر دومًا على منافسة من يتلقون "مساعدات كبيرة" من فرق الصدارة

لوكلير يتحدث عن مقاربته الجديدة في تدوين المُلاحظات
F1

لوكلير يتحدث عن مقاربته الجديدة في تدوين المُلاحظات

تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الأولى 2020
F1

تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الأولى 2020

أوكون يرى أن علاقته مع ريكاردو ستكون "أفضل بكثير" من التي جمعته مع بيريز
F1

أوكون يرى أن علاقته مع ريكاردو ستكون "أفضل بكثير" من التي جمعته مع بيريز

مرسيدس "تبدو سريعة" وهذه هي البداية فحسب
F1

مرسيدس "تبدو سريعة" وهذه هي البداية فحسب

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
٢١ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.