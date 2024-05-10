لوكلير يتجه للحصول على مهندس سباق جديد مع انتقال تشافي ماركوس لدور جديد

عمل ماركوس كمهندس سباق لوكلير منذ انضمامه من ساوبر بداية موسم 2019، وحصل على هذا الدور بعد عمله كمهندس مصنعي، حين كان كارلو سانتي مهندس سباق كيمي رايكونن قبل لوكلير في 2018.

وجاء ذلك بعد عمل جوك كلير، مدرب سائق فيراري ومهندس السباق المخضرم، على تجهيز فريق لوكلير الهندسي لأول مواسمه مع السكوديريا.

وأعلنت فيراري مؤخراً أن ماركوس سيترك عمله كمهندس سباقات لوكلير مع بداية الأسبوع المقبل قبل جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى وسينتقل "للعمل في برامج هامة أخرى للشركة".

وتأتي هذه الخطوة بعد عدة رسائل لاسلكية متوترة بين لوكلير وماركوس على مرّ المواسم، أغلبها كان بسبب قرارات استراتيجيات سباقات لوكلير، وبشكل خاص موسم 2022.

كما كشف لوكلير أنه وفي جولة الولايات المتحدة 2023، كان "يضرب المقود والخوذة بيده" بسبب الإحباط حين سمع ماركوس يشير إلى حدود المسار بعد لفة قدمها كانت لتمنحه قطب الانطلاق الأول.

لكن في الحقيقة، كان ماركوس يشير إلى توقيت ماكس فيرستابن الذي حُذف بسبب خرق حدود المسار.

ومن ثم في جولة الصين 2024، حصل سوء تفاهم غريب بينهما في المراحل الختامية حين أشار ماركوس إلى لوكلير كي يعود "للخط الأصلي" في أقسام معينة من المسار "للمقارنة".

لكن لوكلير بدا متعجباً للغاية من الطلب، حيث سارت المحادثة كالتالي:

ماركوس: حاول الخط الأصلي في المنعطفين 7 و8 للمقارنة.

لوكلير: ماذا؟

ماركوس: الخط الأصلي في المنعطفين 7 و8.

لوكلير: لا أفهم. أي خط أفقي؟ ما هذا بحق الجحيم؟

ماركوس: الخط الأصلي! مثل بداية السباق.

لوكلير: "الخط الأصلي"؟

ماركوس: "الخط الأصلي"، نعم.

لوكلير: ما الذي يعنيه هذا بحق الجحيم؟

ماركوس: انسَ انسَ، إنها اللفة الأخيرة.

شارل لوكلير، فيراري مع مهندس سباقه تشافي ماركوس الصورة من قبل: فيا

وأعلنت فيراري كذلك أن بريان بوزي - مهندس أداء لوكلير الحالي، وصاحب خبرة عشر سنوات مع فيراري، سيحل بديلاً عن ماركوس كمهندس سباق لوكلير في إيمولا.

ومن غير المعلوم بعد ما خطط فيراري لمهندس سباق لويس هاميلتون الذي سينضم من مرسيدس بدءاً من موسم 2025 بديلاً عن كارلوس ساينز.

حيث صرح توتو وولف مدير فريق مرسيدس سابقاً حول إمكانية انتقال موظفين مع هاميلتون إلى فيراري، أن "هذا النقاش مع الجميع يجب أن يحصل في الأشهر المقبلة".