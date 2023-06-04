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لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري

سينطلق شارل لوكلير من خط الحظائر في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد لموسم 2023 الجاري، وذلك بعد أن استبدل الفريق كامل القسم الخلفي لسيارته بعد فشله في التأهل من القسم الأول للتصفيات.

شارل لوكلير، فيراري

واجه أصيل موناكو صعوبة كبيرة في تصفيات إسبانيا، حيث فشل في التأهل من القسم الأول، وسُمع على اللاسلكي وهو يشتكي من القسم الخلفي لسيارته.

وكشف كذلك بعد التصفيات أن المشكلة كانت تزداد في المنعطفات اليُسرى.

ونظراً لتطبيق قوانين خط الحظائر المغلق خلال الفترة الليلية، فإن فيراري لم تتمكن من إجراء التحليلات المطلوبة لسيارة لوكلير حتى هذا الصباح.

لكن الفريق قرر بالفعل وكإجراء احتياطي، استبدال كامل القسم الخلفي من السيارة، بما في ذلك علبة التروس ونظام التعليق.

وهذا ما سيسمح بإرسال الأجزاء مباشرة إلى مارانيللو هذا الأسبوع لإكمال الفحوصات والتحليلات لمعرفة سبب المشكلة.

ومن المفترض نظرياً أن يسمح تبدل القسم الخلفي بتبديد أية مخاوف لدى لوكلير حيال توجيه السيارة ما سيمكنه من الهجوم خلال السباق.

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