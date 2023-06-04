لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري
سينطلق شارل لوكلير من خط الحظائر في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد لموسم 2023 الجاري، وذلك بعد أن استبدل الفريق كامل القسم الخلفي لسيارته بعد فشله في التأهل من القسم الأول للتصفيات.
واجه أصيل موناكو صعوبة كبيرة في تصفيات إسبانيا، حيث فشل في التأهل من القسم الأول، وسُمع على اللاسلكي وهو يشتكي من القسم الخلفي لسيارته.
وكشف كذلك بعد التصفيات أن المشكلة كانت تزداد في المنعطفات اليُسرى.
ونظراً لتطبيق قوانين خط الحظائر المغلق خلال الفترة الليلية، فإن فيراري لم تتمكن من إجراء التحليلات المطلوبة لسيارة لوكلير حتى هذا الصباح.
لكن الفريق قرر بالفعل وكإجراء احتياطي، استبدال كامل القسم الخلفي من السيارة، بما في ذلك علبة التروس ونظام التعليق.
وهذا ما سيسمح بإرسال الأجزاء مباشرة إلى مارانيللو هذا الأسبوع لإكمال الفحوصات والتحليلات لمعرفة سبب المشكلة.
ومن المفترض نظرياً أن يسمح تبدل القسم الخلفي بتبديد أية مخاوف لدى لوكلير حيال توجيه السيارة ما سيمكنه من الهجوم خلال السباق.
ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا
أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا
ساينز: كان على فيراري التحلي "بالمزيد من الصبر" في استراتيجية سباق موناكو
ساينز: كان على فيراري التحلي "بالمزيد من الصبر" في استراتيجية سباق موناكو ساينز: كان على فيراري التحلي "بالمزيد من الصبر" في استراتيجية سباق موناكو
لوكلير: فاسور بدأ لتوه بالعمل على تغييرات فيراري
لوكلير: فاسور بدأ لتوه بالعمل على تغييرات فيراري لوكلير: فاسور بدأ لتوه بالعمل على تغييرات فيراري
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا
ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا
فيراري "تضغط بجنون" لحل مشاكل سيارة 2023
فيراري "تضغط بجنون" لحل مشاكل سيارة 2023 فيراري "تضغط بجنون" لحل مشاكل سيارة 2023
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس
فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس
أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا
أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا
لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري
لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري
ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا
ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.