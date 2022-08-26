لوكلير يتّجه للانطلاق من آخر الترتيب في بلجيكا بعد تغيير وحدة طاقته

يتأخّر لوكلير حاليًا بـ 80 نقطة عن غريمه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في بطولة السائقين، لكنّه سيحتاج لشقّ طريقه من الخلف بعد قرار فيراري تزويده بمحرّك جديد.

وجاء قرار فيراري بالنظر إلى أنّ حلبة سبا-فرانكورشان تُوفّر الكثير من فرص التجاوز بالنظر إلى تصميمها عالي السرعة، وهو ما يمنح لوكلير فرصة للتقدّم في الترتيب بالمقارنة مع حلبة زاندفورت التقنيّة أكثر نهاية الأسبوع المقبل.

كما ستسمح هذه الخطوة للوكلير باستخدام النظام الهجين المحدّث على وحدة طاقة فيراري، والذي سيُشرع في استخدامه نهاية هذا الأسبوع. كما أنّه سيحصل على علبة تروسٍ جديدة.

وستؤكّد "فيا" العقوبة في عطلة نهاية الأسبوع، وستكون هذه المرّة الثانية التي ينطلق فيها لوكلير من آخر الترتيب بسبب تغيير وحدة طاقته، وذلك بعد عقوبته السابقة في جائزة كندا في يونيو الماضي.

أمّا كارلوس ساينز الإبن زميل لوكلير في فيراري فلن يحصل على وحدة جديدة في سبا بالنظر إلى محرّكه الأجدد، وهو ما يترك آمال الفريق بتحقيق النجاح في بلجيكا على عاتقه.

وكان لوكلير قد عانى من الكثير من مشاكل الموثوقيّة هذا الموسم، حيث انسحب من صدارة سباقَي إسبانيا وأذربيجان، وهو ما كلّفه كثيرًا في مواجهة فيرشتابن.

لكنّ لوكلير قد لا يكون الوحيد الذي يتلقى عقوبة في سبا، حيث قال فيرشتابن يوم الخميس أنّ "الجميع لا يزال بحاجة لتلقي عقوبة كذلك"، وهو ما لا يجعله مرتاحًا حيال معركة اللقب.

واعترف لوكلير أمسٍ الخميس أنّ القتال للتغلّب على فيرشتابن في البطولة سيكون "تحديًا صعبًا للغاية" بالنظر إلى حجم فارق النقاط، لكنّه لا يزال يُؤمن بقدرته على المنافسة.