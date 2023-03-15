لوكلير يتجه لتلقي عقوبة تراجع على شبكة انطلاق سباق السعودية
يتجه شارل لوكلير سائق فيراري لتلقي عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة انطلاق سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بعد استعمال ثالث وحدة تحكم إلكترونية في سيارته.
في سباق البحرين، لاحظ الفريق مشكلة في وحدة التحكم الإلكترونية ضمن سيارة لوكلير، بالتالي تم تغييرها.
لكن في اللفة 41 من السباق، انسحب أصيل موناكو بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، حيث كانت وحدة التحكم الإلكترونية المسؤولة عن ذلك الانسحاب.
وبعد التحليل والفحوصات في مارانيللو، أكد فريدريك فاسور مدير الفريق على ضرورة استبدال تلك الوحدة مجدداً بأخرى ثالثة جديدة.
ولأنه لا يتم السماح بأكثر من وحدتي تحكم إلكترونيتين في الموسم لكل سائق، سيتلقى لوكلير عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة انطلاق سباق السعودية.
حيث قال فاسور: "كانت هناك مشكلتان، صباح الأحد حين شغلنا المحرك وأخرى خلال السباق".
وتابع: "للأسف، كانت وحدة التحكم الإلكترونية هي السبب، وتلك مشكلة لم تواجهنا من قبل".
واختتم: "آمل أن تُحل المشكلة. قمنا بتحليل معمّق. لكن للأسف سنضطر لتلقي عقوبة في جدة".
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