لوكلير يتّجه لإعادة تمثيل فيلم القيادة المثير للجدل

وفقًا لتقارير وسائل إعلام فرنسيّة، فإنّ طرقات موناكو ستكون مغلقة لبضع ساعات صباح الأحد للسماح للوكلير بالمساعدة على تصوير بعض اللقطات من مشروعٍ جديد يعمل عليه المخرج الأسطوري كلود ليلوش.

وأكّدت سلطات موناكو أنّ الطرقات ستكون مغلقة أمام المركبات والمترجّلين بين 6:45 و9 صباحًا في اليوم الذي كان من المفترض أن تُقام فيه جائزة موناكو الكبرى.

وكان ليلوش قد بزغ نجمه في 1976 عندما أصدر فيلمًا قصيرًا أظهر قيادة عالية السرعة في شوارع باريس.

وتمّ تسجيل المقطع البالغ طوله 9 دقائق في محاولة وحيدة من دون أيّة مؤثّرات خاصة، واستخدم كاميرا مثبّتة في مقدّمة سيارة ليلوش الخاصة مرسيدس 450 "اس.إي.ال".

وأُشير إلى أنّ الفيلم الجديد سيكون تحت اسم "لو غران رونديفو".

وكان الفيلم السابق قد واجه الكثير من الجدل بعد أن أبدت السلطات الباريسيّة غضبها إزاء ما حدث. وكان طلبه حينها بغلق شوارع باريس لتصوير الفيلم قد جُوبه بالرفض، لكنّ ليلوش مضى قدمًا في التصوير صباح الأحد.

وتمّ القبض عليه لاحقًا عند إصدار الفيلم وتمّ حجز رخصة قيادته، قبل أن تُعاد إليه لاحقًا.

وفي حين أنّ ليلوش أصرّ على أنّه هو من كان يقود السيارة، فإنّ بعض الأطراف أشارت إلى أنّ جاك لافيت سائق الفورمولا واحد السابق هو من كان مرتبطًا بالمشروع.