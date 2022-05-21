لوكلير يتجاوز الصعوبات وينطلق أوّلًا في برشلونة بالتزامن مع فقدان فيرشتابن للطاقة
أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد بلفّة وحيدة خياليّة في القسم الثالث من التصفيات، وذلك في الوقت الذي خسر فيه غريمه ماكس فيرشتابن فرصة إكمال محاولة ثانية بعد فقدانه للطاقة.
عرف القسم الثالث من التصفيت بعض الدراما على إثر التفاف سيارة لوكلير في المنعطف المزدوج الأخير ما حرمه تسجيل زمنٍ مبكّرٍ ووضعه تحت ضغطٍ إضافي.
في الأثناء تمكّن غريمه ماكس فيرشتابن من تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:19.073 دقيقة وبفارق ثلث ثانية عن كارلوس ساينز الإبن أقرب ملاحقيه.
لكنّ لوكلير جابه كلّ الضغط وحلّق في محاولته الوحيدة منتزعًا الصدارة بـ 1:18.750 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 1:19 دقيقة.
بالتزامن مع ذلك حلّت الكارثة بفيرشتابن، حيث قال عبر اللاسلكي: "لقد فقدت الطاقة"، وهو ما حرمه فرصة إكمال لفّة سريعة أخرى ليعود ببطء إلى خطّ الحظائر ويضمن بذلك لوكلير قطب الانطلاق الأوّل الرابع له هذا الموسم والـ 13 في مسيرته في الفورمولا واحد.
وسينطلق فيرشتابن من المركز الثاني كونه بالرغم من تحسين كارلوس ساينز الإبن لزمنه في لفّته الأخيرة، إلّا أنّه بقي خلف فيرشتابن.
أمّا مرسيدس فلم تكن قادرةً على مجاراة فيراري وريد بُل في القسم الثالث، بالرغم من أنّ جورج راسل تمكّن من التغلّب على سيرجيو بيريز ليظفر بالمركز الرابع على شبكة الانطلاق، في ظلّ ابتعادهما عن الصدارة بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية.
وذهب المركز السادس إلى لويس هاميلتون على متن سيارة مرسيدس الثانية وكان أبطأ بثلاثة أرباعٍ الثانية من لوكلير.
وتجاوز فالتيري بوتاس إحباطات الجمعة ليحلّ سابعًا على متن سيارة ألفا روميو متقدّمًا على كيفن ماغنوسن ودانيال ريكاردو، بينما أكمل ميك شوماخر ترتيب العشرة الأوائل.
القسم الأوّل
عرف القسم الأوّل خروجًا غير آمن للانس سترول في طريق لاندو نوريس سائق مكلارين، حيث تعيّن عليه تفادي الاصطدام به.
وتواجد ثنائيّ فيراري في الصدارة، في ظلّ تواصل تقارب الأداء بين الفرق الثلاثة الكبرى.
أمّا في الخلف فقد كانت بعض الأسماء الكبيرة تعاني، حيث كان دانيال ريكاردو على شفير الخروج.
وبالرغم من كلّ التحديثات التي جلبها الفريق والجدل المحيط به بشأن تشابهه مع سيارة ريد بُل، عانى فريق أستون مارتن بشكلٍ لافت. إذ انتهى القسم بخروج سيباستيان فيتيل الذي قال "هل تمازحني؟" عندما أخبره مهندسه بذلك.
كما أنّ صاحب الأرض والجمهور فرناندو ألونسو كان من بين الخارجين بالرغم من أدائه اللافت أمسٍ الجمعة وذلك على إثر معاناته من الزحام في النهاية وفشله في بدء لفّة سريعة أخيرة، بينما ذهب المركز الـ 18 لسترول، في حين سيجمع الصفّ الأخير ثنائيّ ويليامز أليكسندر ألبون ونيكولاس لاتيفي.
القسم الثاني
تمتّعت مرسيدس بوتيرة قويّة في بداية القسم الثاني، حيث تواجد راسل في الصدارة بأريحيّة مع نهاية الطلعة الأولى.
وكان تقارب الأداء لافتًا بين السائقين في ظلّ تغطية ثانية واحدة للعشرة الأوائل.
واختار ثنائيّ مرسيدس وكذلك لوكلير عدم العودة للفّة ثانية على عكس بقيّة السائقين، حيث نجح حينها فيرشتابن في التقدّم إلى المركز الأوّل أمام ساينز بعد تسجيله 1:19.219 دقيقة.
وانتهى القسم بخروج لاندو نوريس الذي لم تفصله سوى 0.035 ثانية عن ميك شوماخر الذي عبر إلى القسم الثالث بشكلٍ لافت على سيارة هاس، وقال مهندس نوريس: "آسف يا لاندو، لقد تمّ شطب زمننا".
وسينطلق إستيبان أوكون من المركز الـ 12 أمام يوكي تسونودا وبيير غاسلي، في حين سينطلق جو غوانيو من الخانة الـ 15.
ترتيب شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|6
|1:18.750
|212.800
|2
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|7
|1:19.073
|0.323
|0.323
|211.930
|3
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|7
|1:19.166
|0.416
|0.093
|211.681
|4
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|6
|1:19.393
|0.643
|0.227
|211.076
|5
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|6
|1:19.420
|0.670
|0.027
|211.004
|6
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|6
|1:19.512
|0.762
|0.092
|210.760
|7
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|6
|1:19.608
|0.858
|0.096
|210.506
|8
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|6
|1:19.682
|0.932
|0.074
|210.310
|9
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|3
|1:20.297
|1.547
|0.615
|208.700
|10
|47
|ميك شوماخر
|
هاس
|فيراري
|6
|1:20.368
|1.618
|0.071
|208.515
|11
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|6
|1:20.471
|1.252
|0.035
|208.248
|12
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|6
|1:20.638
|1.419
|0.167
|207.817
|13
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|6
|1:20.639
|1.420
|0.001
|207.815
|14
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|6
|1:20.861
|1.642
|0.222
|207.244
|15
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|6
|1:21.094
|1.875
|0.233
|206.649
|16
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|6
|1:20.954
|1.093
|0.074
|207.006
|17
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|5
|1:21.043
|1.182
|0.089
|206.779
|18
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|6
|1:21.418
|1.557
|0.375
|205.826
|19
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|6
|1:21.645
|1.784
|0.227
|205.254
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|9
|1:21.915
|2.054
|0.270
|204.577
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