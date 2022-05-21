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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

لوكلير يتجاوز الصعوبات وينطلق أوّلًا في برشلونة بالتزامن مع فقدان فيرشتابن للطاقة

أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد بلفّة وحيدة خياليّة في القسم الثالث من التصفيات، وذلك في الوقت الذي خسر فيه غريمه ماكس فيرشتابن فرصة إكمال محاولة ثانية بعد فقدانه للطاقة.

لوكلير يتجاوز الصعوبات وينطلق أوّلًا في برشلونة بالتزامن مع فقدان فيرشتابن للطاقة

عرف القسم الثالث من التصفيت بعض الدراما على إثر التفاف سيارة لوكلير في المنعطف المزدوج الأخير ما حرمه تسجيل زمنٍ مبكّرٍ ووضعه تحت ضغطٍ إضافي.

في الأثناء تمكّن غريمه ماكس فيرشتابن من تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:19.073 دقيقة وبفارق ثلث ثانية عن كارلوس ساينز الإبن أقرب ملاحقيه.

لكنّ لوكلير جابه كلّ الضغط وحلّق في محاولته الوحيدة منتزعًا الصدارة بـ 1:18.750 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 1:19 دقيقة.

بالتزامن مع ذلك حلّت الكارثة بفيرشتابن، حيث قال عبر اللاسلكي: "لقد فقدت الطاقة"، وهو ما حرمه فرصة إكمال لفّة سريعة أخرى ليعود ببطء إلى خطّ الحظائر ويضمن بذلك لوكلير قطب الانطلاق الأوّل الرابع له هذا الموسم والـ 13 في مسيرته في الفورمولا واحد.

وسينطلق فيرشتابن من المركز الثاني كونه بالرغم من تحسين كارلوس ساينز الإبن لزمنه في لفّته الأخيرة، إلّا أنّه بقي خلف فيرشتابن.

أمّا مرسيدس فلم تكن قادرةً على مجاراة فيراري وريد بُل في القسم الثالث، بالرغم من أنّ جورج راسل تمكّن من التغلّب على سيرجيو بيريز ليظفر بالمركز الرابع على شبكة الانطلاق، في ظلّ ابتعادهما عن الصدارة بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية.

وذهب المركز السادس إلى لويس هاميلتون على متن سيارة مرسيدس الثانية وكان أبطأ بثلاثة أرباعٍ الثانية من لوكلير.

وتجاوز فالتيري بوتاس إحباطات الجمعة ليحلّ سابعًا على متن سيارة ألفا روميو متقدّمًا على كيفن ماغنوسن ودانيال ريكاردو، بينما أكمل ميك شوماخر ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

عرف القسم الأوّل خروجًا غير آمن للانس سترول في طريق لاندو نوريس سائق مكلارين، حيث تعيّن عليه تفادي الاصطدام به.

وتواجد ثنائيّ فيراري في الصدارة، في ظلّ تواصل تقارب الأداء بين الفرق الثلاثة الكبرى.

أمّا في الخلف فقد كانت بعض الأسماء الكبيرة تعاني، حيث كان دانيال ريكاردو على شفير الخروج.

وبالرغم من كلّ التحديثات التي جلبها الفريق والجدل المحيط به بشأن تشابهه مع سيارة ريد بُل، عانى فريق أستون مارتن بشكلٍ لافت. إذ انتهى القسم بخروج سيباستيان فيتيل الذي قال "هل تمازحني؟" عندما أخبره مهندسه بذلك.

كما أنّ صاحب الأرض والجمهور فرناندو ألونسو كان من بين الخارجين بالرغم من أدائه اللافت أمسٍ الجمعة وذلك على إثر معاناته من الزحام في النهاية وفشله في بدء لفّة سريعة أخيرة، بينما ذهب المركز الـ 18 لسترول، في حين سيجمع الصفّ الأخير ثنائيّ ويليامز أليكسندر ألبون ونيكولاس لاتيفي.

القسم الثاني

تمتّعت مرسيدس بوتيرة قويّة في بداية القسم الثاني، حيث تواجد راسل في الصدارة بأريحيّة مع نهاية الطلعة الأولى.

وكان تقارب الأداء لافتًا بين السائقين في ظلّ تغطية ثانية واحدة للعشرة الأوائل.

واختار ثنائيّ مرسيدس وكذلك لوكلير عدم العودة للفّة ثانية على عكس بقيّة السائقين، حيث نجح حينها فيرشتابن في التقدّم إلى المركز الأوّل أمام ساينز بعد تسجيله 1:19.219 دقيقة.

وانتهى القسم بخروج لاندو نوريس الذي لم تفصله سوى 0.035 ثانية عن ميك شوماخر الذي عبر إلى القسم الثالث بشكلٍ لافت على سيارة هاس، وقال مهندس نوريس: "آسف يا لاندو، لقد تمّ شطب زمننا".

وسينطلق إستيبان أوكون من المركز الـ 12 أمام يوكي تسونودا وبيير غاسلي، في حين سينطلق جو غوانيو من الخانة الـ 15.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 6 1:18.750     212.800
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 7 1:19.073 0.323 0.323 211.930
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 7 1:19.166 0.416 0.093 211.681
4 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 6 1:19.393 0.643 0.227 211.076
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 6 1:19.420 0.670 0.027 211.004
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 6 1:19.512 0.762 0.092 210.760
7 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 6 1:19.608 0.858 0.096 210.506
8 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 6 1:19.682 0.932 0.074 210.310
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 3 1:20.297 1.547 0.615 208.700
10 47 Germany ميك شوماخر

هاس

 فيراري 6 1:20.368 1.618 0.071 208.515
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 6 1:20.471 1.252 0.035 208.248
12 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 6 1:20.638 1.419 0.167 207.817
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 6 1:20.639 1.420 0.001 207.815
14 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 6 1:20.861 1.642 0.222 207.244
15 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 6 1:21.094 1.875 0.233 206.649
16 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 6 1:20.954 1.093 0.074 207.006
17 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 5 1:21.043 1.182 0.089 206.779
18 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 6 1:21.418 1.557 0.375 205.826
19 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 6 1:21.645 1.784 0.227 205.254
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 9 1:21.915 2.054 0.270 204.577
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