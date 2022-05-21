لوكلير يتجاوز الصعوبات وينطلق أوّلًا في برشلونة بالتزامن مع فقدان فيرشتابن للطاقة

عرف القسم الثالث من التصفيت بعض الدراما على إثر التفاف سيارة لوكلير في المنعطف المزدوج الأخير ما حرمه تسجيل زمنٍ مبكّرٍ ووضعه تحت ضغطٍ إضافي.

في الأثناء تمكّن غريمه ماكس فيرشتابن من تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:19.073 دقيقة وبفارق ثلث ثانية عن كارلوس ساينز الإبن أقرب ملاحقيه.

لكنّ لوكلير جابه كلّ الضغط وحلّق في محاولته الوحيدة منتزعًا الصدارة بـ 1:18.750 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 1:19 دقيقة.

بالتزامن مع ذلك حلّت الكارثة بفيرشتابن، حيث قال عبر اللاسلكي: "لقد فقدت الطاقة"، وهو ما حرمه فرصة إكمال لفّة سريعة أخرى ليعود ببطء إلى خطّ الحظائر ويضمن بذلك لوكلير قطب الانطلاق الأوّل الرابع له هذا الموسم والـ 13 في مسيرته في الفورمولا واحد.

وسينطلق فيرشتابن من المركز الثاني كونه بالرغم من تحسين كارلوس ساينز الإبن لزمنه في لفّته الأخيرة، إلّا أنّه بقي خلف فيرشتابن.

أمّا مرسيدس فلم تكن قادرةً على مجاراة فيراري وريد بُل في القسم الثالث، بالرغم من أنّ جورج راسل تمكّن من التغلّب على سيرجيو بيريز ليظفر بالمركز الرابع على شبكة الانطلاق، في ظلّ ابتعادهما عن الصدارة بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية.

وذهب المركز السادس إلى لويس هاميلتون على متن سيارة مرسيدس الثانية وكان أبطأ بثلاثة أرباعٍ الثانية من لوكلير.

وتجاوز فالتيري بوتاس إحباطات الجمعة ليحلّ سابعًا على متن سيارة ألفا روميو متقدّمًا على كيفن ماغنوسن ودانيال ريكاردو، بينما أكمل ميك شوماخر ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

عرف القسم الأوّل خروجًا غير آمن للانس سترول في طريق لاندو نوريس سائق مكلارين، حيث تعيّن عليه تفادي الاصطدام به.

وتواجد ثنائيّ فيراري في الصدارة، في ظلّ تواصل تقارب الأداء بين الفرق الثلاثة الكبرى.

أمّا في الخلف فقد كانت بعض الأسماء الكبيرة تعاني، حيث كان دانيال ريكاردو على شفير الخروج.

وبالرغم من كلّ التحديثات التي جلبها الفريق والجدل المحيط به بشأن تشابهه مع سيارة ريد بُل، عانى فريق أستون مارتن بشكلٍ لافت. إذ انتهى القسم بخروج سيباستيان فيتيل الذي قال "هل تمازحني؟" عندما أخبره مهندسه بذلك.

كما أنّ صاحب الأرض والجمهور فرناندو ألونسو كان من بين الخارجين بالرغم من أدائه اللافت أمسٍ الجمعة وذلك على إثر معاناته من الزحام في النهاية وفشله في بدء لفّة سريعة أخيرة، بينما ذهب المركز الـ 18 لسترول، في حين سيجمع الصفّ الأخير ثنائيّ ويليامز أليكسندر ألبون ونيكولاس لاتيفي.

القسم الثاني

تمتّعت مرسيدس بوتيرة قويّة في بداية القسم الثاني، حيث تواجد راسل في الصدارة بأريحيّة مع نهاية الطلعة الأولى.

وكان تقارب الأداء لافتًا بين السائقين في ظلّ تغطية ثانية واحدة للعشرة الأوائل.

واختار ثنائيّ مرسيدس وكذلك لوكلير عدم العودة للفّة ثانية على عكس بقيّة السائقين، حيث نجح حينها فيرشتابن في التقدّم إلى المركز الأوّل أمام ساينز بعد تسجيله 1:19.219 دقيقة.

وانتهى القسم بخروج لاندو نوريس الذي لم تفصله سوى 0.035 ثانية عن ميك شوماخر الذي عبر إلى القسم الثالث بشكلٍ لافت على سيارة هاس، وقال مهندس نوريس: "آسف يا لاندو، لقد تمّ شطب زمننا".

وسينطلق إستيبان أوكون من المركز الـ 12 أمام يوكي تسونودا وبيير غاسلي، في حين سينطلق جو غوانيو من الخانة الـ 15.

ترتيب شبكة الانطلاق:

11 4 لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 6 1:20.471 1.252 0.035 208.248 12 31 إستيبان أوكون ألبين رينو 6 1:20.638 1.419 0.167 207.817 13 22 يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 6 1:20.639 1.420 0.001 207.815 14 10 بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 6 1:20.861 1.642 0.222 207.244 15 24 غوانيو جو ألفا روميو فيراري 6 1:21.094 1.875 0.233 206.649

16 5 سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 6 1:20.954 1.093 0.074 207.006 17 14 فرناندو ألونسو ألبين رينو 5 1:21.043 1.182 0.089 206.779 18 18 لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 6 1:21.418 1.557 0.375 205.826 19 23 ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 6 1:21.645 1.784 0.227 205.254 20 6 نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 9 1:21.915 2.054 0.270 204.577