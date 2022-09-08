لوكلير يتأهّب لسباق موطن "صعب" لفيراري مع تفوّق ريد بُل على صعيد السرعة القُصوى

بعدما كانت ندًّا لريد بُل في القسم الأول من الموسم، تراجعت فيراري خلف فريق ميلتون كينز، وتحديدًا المتصدر المبتعد في الأمام ماكس فيرشتابن، منذ العطلة الصيفية.

وفي ظل هيمنة الهولندي على حلبة سبا عالية السرعة وكذلك فوزه في زاندفورت التي كانت تنبغي أن تناسب فيراري، فإن لوكلير يخشى أن تكون جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع تكرارًا لما حصل في سبا بالنظر إلى أهمية السرعة القُصوى على حلبة مونزا.

حيث قال: "أعتقد بأنها ستكون نهاية أسبوع بعض الشيء، على الورق على الأقل ستكون هكذا".

وأضاف: "نتوقع أن تكون ريد بُل أقوى هنا، حيث أن خصائص الحلبة لا تناسب سيارتنا تحديدًا".

وتابع: "لكن من جديد، فقد حظينا ببعض المفاجآت الجيدة والسيئة هذا الموسم، لذلك آمُل أن تكون إحدى المفاجآت الجيدة هنا وأن نقدم أداء أفضل مما نتوقع".

وأكمل: "أعتقد أنه بالمقارنة مع ريد بُل تحديدًا، كونها كانت أكثر ثباتًا على مدار كامل الموسم، فإننا أبطأ على المقاطع المستقيمة".

وأردف: "سرعتهم على المقاطع المستقيمة هي نقطة قوتهم الرئيسية هذا العام. يبدو بأننا أسرع بعض الشيء على المنعطفات، لكن ذلك ليس كافيًا على حلبات مثل هنا من أجل تعويض التأخر خلفهم على المقاطع المستقيمة".