لوكلير يتألق في أوستن متقدماً ثنائية فيراري ومعركة محمومة بين نوريس وفيرستابن

نجح كارلوس ساينز بالتفوق على البقية لينهي السباق ثانياً خلف أصيل موناكو.

أما لاندو نوريس وماكس فيرستابن فقد خاضا معركة محمومة في اللفات الأخيرة انتهت باجتياز سائق مكلارين خط النهاية ثالثاً، لكنه تلقى عقوبة خمس ثوانٍ للخروج عن حدود المسار واكتساب أفضلية غير مشروعة، ما يعني أنه سلّم المركز إلى غريمه فيرستابن.

بينما أكمل أوسكار بياستري ترتيب المراكز الخمسة الأولى على متن مكلارين.

مجريات السباق

الانطلاقة: تقدم فيراري وحادثة هاميلتون

بدأ سائقو المقدمة السباق على إطارات ميديوم، وكانت انطلاقة شارل لوكلير ممتازة، حيث نجح باكتساب 3 مراكز شاقاً طريقه نحو الصدارة أمام ماكس فيرستابن الذي بات ثانياً متقدماً على لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول.

وتلاه في ذلك ساينز الذي تقدم على نوريس كذلك وبدأ تسليط الضغط على الهولندي بالمركز الثالث، دافعاً نوريس نحو الرابع.

لكن لم يكد السباق يصل إلى اللفة الثالثة حتى خرج هاميلتون إلى المنطقة الحصوية حيث علقت سيارته هناك ما أدى لدخول سيارة الأمان.

بعد ثلاث لفات خرجت سيارة الأمان، وتم استئناف السباق، حيث نجح لوكلير بالبقاء في الصدارة أمام فيرستابن وساينز.

وبدا لوكلير سريعاً للغاية حيث وسّع الفارق لأكثر من ثانية أمام فيرستابن، بينما كان ساينز قريباً للغاية من سائق ريد بُل بالمركز الثالث، لكن وتيرة ساينز انخفضت بعض الشيء.

حيث سُمع الإسباني وهو يشتكي لفريقه أنه يعاني من ضعف الوتيرة مع الخروج من المنعطفات وأنه يشمّ رائحة وقود ضمن القمرة رغم تأكيدات فيراري بعدم وجود مشاكل واضحة في السيارة، قبل أن يعمل الفريق على تعديل بعض الأمور.

وصولاً للفة العاشرة، كان ترتيب الصدارة كالتالي:

لوكلير أولاً بفارق أكثر من 3 ثوانٍ ونصف أمام فيرستابن، ومن ثم ساينز أمام سيارتي مكلارين: نوريس وأوسكار بياستري، بينما كان بيير غاسلي سائق ألبين سادساً أمام كيفن ماغنوسن على متن هاس.

وقفات الصيانة واستراتيجية مكلارين

افتتح كيفن ماغنوسن وقفات الصيانة لسائقي المقدمة في اللفة 18، بينما دخل بيير غاسلي المنصة في اللفة التالية منتقلاً لإطارات هارد كذلك.

بينما كان لوكلير يغرّد وحيداً في الصدارة بفارق يتسع لفة تلو الأخرى ليصل إلى 8 ثوانٍٍ أمام فيرستابن.

في اللفة 22، قررت فيراري إدخال ساينز إلى المنصة قبل فيرستابن (أندركت)، ضمن محاولة لدفع الإسباني أمام سائق ريد بُل، حيث خرج أمام سيرجيو بيريز وخلف سيارتي مكلارين.

بينما سُمع لوكلير وهو يطلب من فريقه عدم إبقائه طويلاً على الحلبة كي لا يصبح تحت أي ضغط غير ضروري رغم أن فارق صدارته تجاوز الثواني العشر في اللفة 24.

قررت ريد بُل إدخال فيرستابن للمنصة إلى اللفة 26، حيث خرج الهولندي على إطارات هارد خلف ساينز، وبدا أن استراتيجية فيراري مع الإسباني قد نجحت.

وردت فيراري مباشرة على ريد بُل عبر إدخال لوكلير في اللفة التالية ونقله لإطارات هارد ليخرج أمام ساينز وخلف سيارتي مكلارين اللتين لم تتوقفا بعد.

ومع تجاوز منتصف السباق وصولاً للفة 30، كانت سيارتا مكلارين في الصدارة المبدئية مع إطارات ميديوم دون توقف أمام سائقي فيراري، حيث أرادت مكلارين إطالة فترة سائقيها على الحلبة لمنحهما أفضلية الإطارات لاحقاً في السباق.

لكن وتيرة لوكلير كانت ممتازة للغاية، حيث تقدم وتجاوز بياستري نحو المركز الثاني، أما نوريس فدخل المنصة في اللفة 32 وتلاه زميله بياستري في اللفة التالية.

ومع انتهاء وقفات الصيانة لسائقي المقدمة كانت المراكز كالتالي:

لوكلير في الصدارة أمام زميله ساينز بفارق أكثر من سبع ثوانٍ، وفيرستابن ثالثاً أمام سيارتي مكلارين مع نوريس وبياستري.

هجوم نوريس

مع الدخول في اللفات العشرين الأخيرة، بدأ نوريس من المركز الرابع بالضغط بشكل قوي للغاية خلف منافسه على اللقب، فيرستابن الذي سُمع وهو يتذمر كثيراً من الإطارات.

راسل الذي بقي 40 لفة على إطارات هارد، دخل وخرج مع ميديوم، وكذلك حال ليام لاوسون الذي قدم أداء مذهلاً في أول سباق له مع آربي هذا الموسم، حيث كانا بالمركزين الثامن والتاسع توالياً، خلف نيكو هلكنبرغ سائق هاس.

في المقدمة، تقلص الفارق بين نوريس وفيرستابن لأقل من ثانية ونصف بحلول اللفة 43 من أصل 56 ومن ثم أقل من ثانية واحدة في اللفة التالية.

اللفات العشر الأخيرة: معركة نوريس وفيرستابن

واصل نوريس تسليط الضغط على فيرستابن مع اقتراب الفارق بينهما لنصف ثانية فقط.

واشتعلت بين الخصمين معركة محمومة للغاية استمرت لفات عديدة تألقا فيها سوية: هجمات نوريس المحسوبة وطريقة فيرستابن الدفاعية المذهلة.

في اللفة الثالثة ما قبل الأخيرة، بدا أن نوريس نجح بتجاوز فيرستابن لكن من خارج المسار، وطالب فيرستابن غريمه بإعادة المركز، بينما سُمع فريق ريد بُل وهو يقول لسائقه أن الحكام ينظرون في المسألة، ومن ثم قالوا لـ فيرستابن أن نوريس خرج عن حدود المسار عدة مرات بالتالي كانوا يتوقعون عقوبة له..

وبالفعل تلقى نوريس عقوبة خمس ثوانٍ لخروجه عن حدود المسار واكتساب أفضلية غير مشروعة، بالتالي تراجع للمركز الرابع رغم عبور خط النهاية ثالثاً.

أما في المقدمة، كان لوكلير يبتعد أمام زميله بفارق قارب ستّ ثوان قبل أن يقطع خط النهاية بفارق أكثر من 8 ثوانٍ أمام زميله ساينز في ثنائية رائعة للحصان الجامح.

نوريس اجتاز خط النهاية ثالثاً (لكنه تراجع للرابع) أمام فيرستابن وبياستري الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

راسل عاد من بعيد ليحرز مركزاً سادساً رائعاً معوّضاً حادثته المؤسفة في التصفيات ومتفوقاً على بيريز ونيكو هلكنبرغ (هاس).

بينما تألّق لاوسون وكولابينتو، حيث نجحا كلاهما بتسجيل النقاط بالمركزين التاسع والعاشر لصالح آربي وويليامز توالياً.

نتيجة السباق