اشترك
السابق / فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى النتائج

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

وضع شارل لوكلير سيارته فيراري في قمة جدول أسرع الأزمنة خلال تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد متقدماً على سيارتي ريد بُل.

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

سينطلق لوكلير أمام ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز في سباق الأحد، وذلك عملاً بصيغة جولات السباقات القصيرة.

حيث ستقام يوم غداً السبت تصفيات مستقلة للسباق القصير.

مجريات الحصة:

القسم الأول

سجل فيرستابن أسرع الأزمنة المبدئية بفارق عُشري ثانية أمام لوكلير، لكن الحصة شهدت رفع العلم الأحمر قبل عشر دقائق من نهايتها حين صدم نيك دي فريز سيارته ألفا تاوري بالحائط في المنعطف الثالث.

ولم تكد تمرّ 3 دقائق بعد إعادة الانطلاقة، حتى ارتطم بيير غاسلي سائق ألبين ضمن نفس المنعطف، ما أدى لرفع العلم الأحمر مرة ثانية.

ومع رفع العلم الأخضر مجدداً، انتزع بيريز الصدارة مؤقتاً قبل أن يستعيدها فيرستابن. ومباشرة قبل نهاية الحصة، انتزع لوكلير المركز الأول بفارق 0.129 ثانية أمام فيرستابن.

ولم ينجح جو غوانيو (ألفا روميو)، وسائقا هاس، نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن وكذلك غاسلي ودي فريز في التأهل.

القسم الثاني 

سجل بيريز الزمن الأسرع المبدئي متقدماً على فيرستابن بـ 0.062 ثانية بينما كان لوكلير ثالثاً بفارق 0.085 ثانية. من ثم تفوق لوكلير عليهما بعُشر ثانية.

دخلت سيارتا ريد بُل المنصة وخرجتا مجدداً، ليحقق فيرستابن المركز الأول بفارق عُشري ثانية أمام لوكلير.

وخرج من الحصة جورج راسل (مرسيدس)، إستيبان أوكون (ألبين)، أليكسندر ألبون (ويليامز)، فالتيري بوتاس (ألفا روميو) ولوغان سارجانت (ويليامز).

القسم الثالث

في الطلعة الأولى، سجل فيرستابن الزمن الأسرع مع دقيقة و40.445 ثانية، بينما عادل لوكلير زمنه لأجزاء من الألف من الثانية، لكنه اعتُبر ثانياً لأنه سجل الزمن السريع بعده ببضع ثوان.

وفي الطلعات الأخيرة، انتزع لوكلير المركز الأول مع دقيقة و40.203 ثانية وبفارق 0.188 ثانية أمام فيرستابن.

بيريز المتأخر بثلاثة أعشار الثانية تقريباً سينطلق ثالثاً أمام كارلوس ساينز (فيراري)، لويس هاميلتون (مرسيدس)، فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، لاندو نوريس (مكلارين)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، لانس سترول (أستون مارتن) وأوسكار بياستري (مكلارين) والذي سجل أزمنة مطابقة لـ سترول.

نتيجة القسم الثالث للتصفيات:

المركز السائق التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 Monaco شارل لوكلير 1:40.203     215.670
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:40.391 0.188 0.188 215.266
3 Mexico سيرجيو بيريز 1:40.495 0.292 0.104 215.043
4 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:41.016 0.813 0.521 213.934
5 United Kingdom لويس هاميلتون 1:41.177 0.974 0.161 213.593
6 Spain فرناندو ألونسو 1:41.253 1.050 0.076 213.433
7 United Kingdom لاندو نوريس 1:41.281 1.078 0.028 213.374
8 Japan يوكي تسونودا 1:41.581 1.378 0.300 212.744
9 Canada لانس سترول 1:41.611 1.408 0.030 212.681
10 Australia أوسكار بياستري 1:41.611 1.408 0.000 212.681
شاهد كامل النتائج
المشاركات
التعليقات

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

أحدث الأخبار

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف" سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف" سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير

ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير

فيرستابن يشرح رؤيته لمستقبله في الفورمولا واحد بعد التعديلات على السباقات القصيرة

فيرستابن يشرح رؤيته لمستقبله في الفورمولا واحد بعد التعديلات على السباقات القصيرة

فورمولا 1

فيرستابن يشرح رؤيته لمستقبله في الفورمولا واحد بعد التعديلات على السباقات القصيرة فيرستابن يشرح رؤيته لمستقبله في الفورمولا واحد بعد التعديلات على السباقات القصيرة

"فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد

"فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

"فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد "فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023 مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك