لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

سينطلق لوكلير أمام ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز في سباق الأحد، وذلك عملاً بصيغة جولات السباقات القصيرة.

حيث ستقام يوم غداً السبت تصفيات مستقلة للسباق القصير.

مجريات الحصة:

القسم الأول

سجل فيرستابن أسرع الأزمنة المبدئية بفارق عُشري ثانية أمام لوكلير، لكن الحصة شهدت رفع العلم الأحمر قبل عشر دقائق من نهايتها حين صدم نيك دي فريز سيارته ألفا تاوري بالحائط في المنعطف الثالث.

ولم تكد تمرّ 3 دقائق بعد إعادة الانطلاقة، حتى ارتطم بيير غاسلي سائق ألبين ضمن نفس المنعطف، ما أدى لرفع العلم الأحمر مرة ثانية.

ومع رفع العلم الأخضر مجدداً، انتزع بيريز الصدارة مؤقتاً قبل أن يستعيدها فيرستابن. ومباشرة قبل نهاية الحصة، انتزع لوكلير المركز الأول بفارق 0.129 ثانية أمام فيرستابن.

ولم ينجح جو غوانيو (ألفا روميو)، وسائقا هاس، نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن وكذلك غاسلي ودي فريز في التأهل.

القسم الثاني

سجل بيريز الزمن الأسرع المبدئي متقدماً على فيرستابن بـ 0.062 ثانية بينما كان لوكلير ثالثاً بفارق 0.085 ثانية. من ثم تفوق لوكلير عليهما بعُشر ثانية.

دخلت سيارتا ريد بُل المنصة وخرجتا مجدداً، ليحقق فيرستابن المركز الأول بفارق عُشري ثانية أمام لوكلير.

وخرج من الحصة جورج راسل (مرسيدس)، إستيبان أوكون (ألبين)، أليكسندر ألبون (ويليامز)، فالتيري بوتاس (ألفا روميو) ولوغان سارجانت (ويليامز).

القسم الثالث

في الطلعة الأولى، سجل فيرستابن الزمن الأسرع مع دقيقة و40.445 ثانية، بينما عادل لوكلير زمنه لأجزاء من الألف من الثانية، لكنه اعتُبر ثانياً لأنه سجل الزمن السريع بعده ببضع ثوان.

وفي الطلعات الأخيرة، انتزع لوكلير المركز الأول مع دقيقة و40.203 ثانية وبفارق 0.188 ثانية أمام فيرستابن.

بيريز المتأخر بثلاثة أعشار الثانية تقريباً سينطلق ثالثاً أمام كارلوس ساينز (فيراري)، لويس هاميلتون (مرسيدس)، فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، لاندو نوريس (مكلارين)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، لانس سترول (أستون مارتن) وأوسكار بياستري (مكلارين) والذي سجل أزمنة مطابقة لـ سترول.

نتيجة القسم الثالث للتصفيات: