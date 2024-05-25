لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 

بدا أن لوكلير في مستوى لوحده خلال التجارب الحرة الثالثة في موناكو، ليواصل على النهج الذي أظهره في التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة.

وقدّم أصيل موناكو لفات ممتازة طوال الحصة وكان في كل مرة يوسع الفارق بشكل واضح أمام أقرب ملاحقيه.

لينهي الحصة أولاً متقدماً على ماكس فيرستابن بفارق قارب عُشري ثانية، وأكمل لويس هاميلتون سائق مرسيدس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

بداية سريعة وعلم أحمر

خرج السائقون مباشرة على إطارات سوفت وبدؤوا بتسجيل لفات سريعة، حيث قفز لويس هاميلتون على متن مرسيدس إلى صدارة الترتيب المؤقت.

لكن سائقي أستون مارتن قررا البدء على إطارات ميديوم بعكس البقية قبل الانتقال إلى سوفت.

ولم يكد يمر ربع ساعة، حتى تعرض فالتيري بوتاس سائق ساوبر إلى حادثة ارتطم خلالها بالحاجز وتوقفت سيارته، ومع محاولته إعادتها إلى منصة الصيانة تم رفع العلم الأحمر.

لكن تم استئناف الحصة سريعاً، حيث وضع نيكو هلكنبرغ سيارة هاس بالمركز الأول المؤقت أمام شارل لوكلير سائق فيراري الذي كان الأسرع يوم أمس.

ومع الاقتراب من منتصف الحصة، كان لوكلير في الصدارة أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين بفارق 0.163 ثانية وأمام ماكس فيرستابن على متن ريد بُل بفارق 0.488 ثانية، قبل أن يحسّن الهولندي الفارق إلى 0.242 ثانية ومن ثم يقترب للمركز الثاني خلف أصيل موناكو.

تفوق لوكلير ومحاولات السائقين الاقتراب منه

لوكلير عاد مجدداً ووسّع الفارق إلى 0.408 ثانية أمام الهولندي، قبل أن يتقدم زميله كارلوس ساينز للمركز الثاني بفارق 0.302 ثانية عن المتصدر المؤقت.

مع تواصل محاولات السائقين الاقتراب من لوكلير، أزاح جورج راسل على متن مرسيدس، ساينز، من المركز الثاني، وتلاه فرناندو ألونسو الذي تقدم على راسل ليضع أستون مارتن خلف لوكلير بفارق 0.110 ثانية.

ساينز اقترب بشكل كبير جداً من لوكلير مع بداية ربع الساعة الأخيرة، لكن ردّ لوكلير جاء سريعاً بلفة مذهلة ليتقدم بستة أعشار الثانية مجدداً أمام زميله.

قدم فيرستابن أسرع لفاته ليتقدم حتى المركز الثاني لكن بفارق 0.589 ثانية خلف لوكلير، وبدا حينها أن لا أحد قادر على الاقتراب من أصيل موناكو في أرضه.

بياستري تقدم على فيرستابن نحو المركز الثاني بفارق 0.523 ثانية خلف لوكلير الذي بدا أنه أسرع من الجميع بنصف ثانية في هذه المرحلة من التجارب.

لكن ومع الوصول للدقيقة الثالثة ما قبل الأخيرة، سجل فيرستابن لفة سريعة وضعته بالمركز الثاني لكن بفارق 0.197 ثانية خلف لوكلير.

وهكذا انتهت الحصة مع لوكلير أولاً أمام فيرستابن وهاميلتون. بياستري أنهى الحصة رابعاً أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وراسل، ساينز ومن ثم نوريس.

بينما أكمل يوكي تسونودا (آربي) وألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن فيرستابن قيد التحقيق للاشتباه بقيادته بسرعة أبطأ من المسموح.

التجارب الحرة الثالثة