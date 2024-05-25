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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى
تقرير التجارب

لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 

ثقة شارل لوكلير تجلت بوضوح في موناكو، حيث سجل أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الثالثة لجائزة موناكو الكبرى في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

بدا أن لوكلير في مستوى لوحده خلال التجارب الحرة الثالثة في موناكو، ليواصل على النهج الذي أظهره في التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة.

وقدّم أصيل موناكو لفات ممتازة طوال الحصة وكان في كل مرة يوسع الفارق بشكل واضح أمام أقرب ملاحقيه.

لينهي الحصة أولاً متقدماً على ماكس فيرستابن بفارق قارب عُشري ثانية، وأكمل لويس هاميلتون سائق مرسيدس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

بداية سريعة وعلم أحمر

خرج السائقون مباشرة على إطارات سوفت وبدؤوا بتسجيل لفات سريعة، حيث قفز لويس هاميلتون على متن مرسيدس إلى صدارة الترتيب المؤقت.

لكن سائقي أستون مارتن قررا البدء على إطارات ميديوم بعكس البقية قبل الانتقال إلى سوفت.

ولم يكد يمر ربع ساعة، حتى تعرض فالتيري بوتاس سائق ساوبر إلى حادثة ارتطم خلالها بالحاجز وتوقفت سيارته، ومع محاولته إعادتها إلى منصة الصيانة تم رفع العلم الأحمر.

لكن تم استئناف الحصة سريعاً، حيث وضع نيكو هلكنبرغ سيارة هاس بالمركز الأول المؤقت أمام شارل لوكلير سائق فيراري الذي كان الأسرع يوم أمس.

ومع الاقتراب من منتصف الحصة، كان لوكلير في الصدارة أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين بفارق 0.163 ثانية وأمام ماكس فيرستابن على متن ريد بُل بفارق 0.488 ثانية، قبل أن يحسّن الهولندي الفارق إلى 0.242 ثانية ومن ثم يقترب للمركز الثاني خلف أصيل موناكو.

تفوق لوكلير ومحاولات السائقين الاقتراب منه

لوكلير عاد مجدداً ووسّع الفارق إلى 0.408 ثانية أمام الهولندي، قبل أن يتقدم زميله كارلوس ساينز للمركز الثاني بفارق 0.302 ثانية عن المتصدر المؤقت.

مع تواصل محاولات السائقين الاقتراب من لوكلير، أزاح جورج راسل على متن مرسيدس، ساينز، من المركز الثاني، وتلاه فرناندو ألونسو الذي تقدم على راسل ليضع أستون مارتن خلف لوكلير بفارق 0.110 ثانية.

ساينز اقترب بشكل كبير جداً من لوكلير مع بداية ربع الساعة الأخيرة، لكن ردّ لوكلير جاء سريعاً بلفة مذهلة ليتقدم بستة أعشار الثانية مجدداً أمام زميله.

قدم فيرستابن أسرع لفاته ليتقدم حتى المركز الثاني لكن بفارق 0.589 ثانية خلف لوكلير، وبدا حينها أن لا أحد قادر على الاقتراب من أصيل موناكو في أرضه.

بياستري تقدم على فيرستابن نحو المركز الثاني بفارق 0.523 ثانية خلف لوكلير الذي بدا أنه أسرع من الجميع بنصف ثانية في هذه المرحلة من التجارب.

لكن ومع الوصول للدقيقة الثالثة ما قبل الأخيرة، سجل فيرستابن لفة سريعة وضعته بالمركز الثاني لكن بفارق 0.197 ثانية خلف لوكلير.

وهكذا انتهت الحصة مع لوكلير أولاً أمام فيرستابن وهاميلتون. بياستري أنهى الحصة رابعاً أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وراسل، ساينز ومن ثم نوريس.

بينما أكمل يوكي تسونودا (آربي) وألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن فيرستابن قيد التحقيق للاشتباه بقيادته بسرعة أبطأ من المسموح.

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التجارب الحرة الثالثة

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 26

1:11.369

   168.325
2 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 27

+0.197

1:11.566

 0.197 167.861
3 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 25

+0.341

1:11.710

 0.144 167.524
4 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 25

+0.532

1:11.901

 0.191 167.079
5 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 24

+0.554

1:11.923

 0.022 167.028
6 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 33

+0.599

1:11.968

 0.045 166.924
7 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 26

+0.610

1:11.979

 0.011 166.898
8 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 24

+0.619

1:11.988

 0.009 166.877
9 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 27

+0.622

1:11.991

 0.003 166.870
10 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 25

+0.718

1:12.087

 0.096 166.648
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