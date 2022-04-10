لوكلير يبسط سيطرته ويفوز في أستراليا مع انسحاب فيرشتابن

واصل لوكلير أداءه اللافت مع بداية موسم 2022 ليُحرز فوزه الثاني هذا الموسم في غضون ثلاثة سباقات، وذلك بعد سيطرة كاملة منذ اللفّة الأولى متصدّرًا جميع لفّات السباق.

وبشكلٍ مماثلٍ للبحرين فقد أحرز لوكلير الـ "غراند سلام" وذلك عبر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل والفوز وأسرع لفّة، ليُعزّز بذلك صدارته للترتيب العام.

وقال سائق فيراري بعد عبوره خطّ النهاية: "يا لها من سيارة اليوم، ويا لها من وتيرة".

وحلّ سيرجيو بيريز ثانيًا على بُعد حوالي 20 ثانية عنه، حيث عزّزت فيراري أفضليّتها قليلًا في صدارة بطولة الصانعين بالرغم من انسحاب كارلوس ساينز الإبن المبكّر.

وضمن جورج راسل منصّة تتويجه الأولى بألوان مرسيدس بحلوله ثالثًا بعد استفادته من فترة سيارة الأمان الأولى للحصول على توقّف مجاني والتقدّم على زميله لويس هاميلتون الذي حلّ رابعًا في النهاية قائلًا: "لقد وضعتموني في موقعٍ سيّئ يا شباب".

وذهب المركز الخامس إلى لاندو نوريس سائق مكلارين الذي تقدّم على زميله وصاحب الأرض والجمهور دانيال ريكاردو.

وذهب المركز السابع إلى إستيبان أوكون الذي تقدّم على فالتيري بوتاس وبيير غاسلي، في حين اتّبع أليكسندر ألبون الاستراتيجيّة المعاكسة ليُكمل معظم السباق على إطارات "هارد" ويتوقّف في بداية لفّته الأخيرة ما ضمن له ولفريق ويليامز نقطتهما الأولى هذا الموسم.

مجريات السباق

اختار الثمانية الأوائل الانطلاق على إطارات "ميديوم" في حين حبّذ ساينز وألونسو إطارات "هارد".

وقدّم لوكلير انطلاقة جيّدة وحافظ على الصدارة في حين تمكّن هاميلتون من القفز إلى المركز الثالث في المنعطف الأوّل أمام بيريز وراسل.

في الأثناء واجه ساينز انطلاقة ولفّة أولى كارثيّتين في ظلّ معاناته على إطارات "هارد" ليجد نفسه في المركز الـ 14، وازداد الطين بلّة في اللفّة الثانية عندما انزلق قليلًا وخرج عن المسار عند المنعطفين الـ 10 والـ 11 لتعلق سيارته على المنطقة الحصويّة وهو ما أدّى إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في مرحلة أولى قبل تغييره إلى سيارة أمان فعليّة.

واستؤنف السباق في نهاية اللفّة السادسة، حيث حافظ لوكلير على الصدارة ولم تتغيّر المراكز خلفه.

وتمكّن بيريز من تجاوز هاميلتون نحو المركز الثالث في اللفّة العاشرة وذلك في ظلّ تمتّع فيراري وريد بُل بوتيرة أسرع بكثير.

وأغلق فيرشتابن مكابحه الأماميّة اليسرى في نهاية اللفّة الـ 11، ليخسر ثانية لصالح لوكلير، وقال بعد ذلك بقليل: "إطاري الأمام الأيسر متحبّبٌ بالكامل".

في المقابل كان لوكلير يُحلّق في الأمام رافعًا الفارق إلى 7 ثوانٍ بالوصول إلى اللفّة الـ 16 من دون مشاكل مع الإطارات لدرجة أنّ مهندسه قال له: "نحن على الخطّة أ وسنُمدّدها بخمس لفّات".

واستدعت ريد بثل فيرشتابن في نهاية اللفّة الـ 18 لينتقل إلى إطارات "هارد"، بينما كان زميله بيريز يرزح تحت ضغط هاميلتون في ظلّ معاناته هو الآخر من تحبّب إطاراته، ليتوقّف هو الآخر في نهاية اللفّة الـ 20.

وأجرى لوكلير توقّفه أخيرًا في نهاية اللفّة الـ 22 وعاد في الصدارة، وتوقّف معه هاميلتون في ذات اللفّة وعاد أمام بيريز، لكنّ الأخير تجاوزه بشكلٍ جريء للغاية من الجهة الخارجيّة للمنعطف التاسع.

واعتُمدت سيارة الأمان حينها نتيجة تعرّض سيباستين فيتيل لحادث في نهاية المقطع الأوّل، ليضع ذلك حدًا لعطلة نهاية أسبوعه السيّئة أصلًا.

وسمح ذلك لجورج راسل بإجراء وقفة صيانته بشكلٍ مجاني تقريبًا ليعود في المركز الثالث حينها أمام ألونسو – الذي لم يتوقّف بعد – وبيريز وهاميلتون.

واستؤنف السباق مجدّدًا في نهاية اللفّة الـ 26، وكانت ردّة فعل فيرشتابن جيّدة جدًا بعد تلكّؤ لوكلير وتواجد بجوار سائق فيراري في المنعطف الأوّل، لكنّ لوكلير تشبّث بالصدارة.

في الأثناء ضغط بيريز بقوّة على ألونسو للفّتين قبل أن يتمكّن من تجاوزه نحو المركز الرابع ويضع عينيه نصب راسل إلى أن تجاوزه في اللفّة الـ 36.

وجاءت المفاجأة بعد ذلك بلفّتين، حيث فقد فيرشتابن الطاقة وقال "أشتمّ رائحة سيّئة، المحرّك يحترق"، وطلب منه فريقه ريد بُل إيقاف السيارة فورًا للانسحاب من السباق، حيث أوقفها إلى جانب المسار وكانت ألسنة اللهب صادرة من قسمها الخلفي.

واعتُمد نظام سيارة الأمان الافتراضيّ لبُرهة حينها لإبعاد سيارة الهولندي سريعًا، واستُؤنف السباق خلال اللفّة الـ 40 بتمتّع لوكلير بأفضليّة 11 ثانية أمام بيريز الذي سأل مهندسه عن مشكلة سيارة فيرشتابن، فأجابه: "لا تقلق حيال ذلك، تلك المشكلة لا تعني سيارتنا".

في الأثناء تساءل لوكلير إن كان بوسعه التوقّف لتغيير إطاراته وضمان أسرع لفّة، حيث لم يكن يعلم بأنّها بحوزته بالفعل، فشرح له مهندسه الوضع وقال له بأنّه لا يعتقد بأنّ أحدٍ سيتفوّق عليه، فقال: "آه، حسنًا"، لكنّه لم يكتفِ وتمكّن من تحسين زمنه أكثر في آخر لفّة من عمر السباق في طريقه لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

نتيجة السباق: