لوكلير يأمُل اعتماد فيراري استراتيجيتين منفصلتين للضغط على فيرشتابن في سباق هولندا

تفوق فيرشتابن متصدر الترتيب العام على لوكلير نحو قطب الانطلاق الأول في التصفيات على حلبة زاندفورت، متقدمًا على سائق فيراري بـ 0.02 ثانية فقط في القسم الثالث.

هذا ويعتبر التجاوز صعبًا للغاية حول حلبة زاندفورت الضيقة، ما يضع أهمية كبيرة على انطلاقة السباق وأن يتمكن لوكلير من تجاوز فيرشتابن مبكرًا من أجل الحصول على أفضل فرصة لتقليص فارق الـ 98 نقطة مع الهولندي في الترتيب العام.

لكن لوكلير يأمُل بأن تستغل فيراري انطلاق سيارتيها من الثلاثة الأوائل لصالحها، مع تواجد زميله كارلوس ساينز على مركز الانطلاق الثالث.

فقال: "التجاوز صعب للغاية على هذه الحلبة. آمُل أن نكون قريبين مثل اليوم (في التصفيات) وأن نتمكن من اللعب قليلًا من خلال الاستراتيجية مع كارلوس ونضع ماكس تحت الضغط".

من جهته يتوقع ساينز سباقًا صعبًا في المقدمة، مُشيرًا إلى أن ريد بُل وحتى مرسيدس لديهما "شيء ما لم نحظ به مؤخرًا" في السباقات.

فقال: "كانت لدينا تلك الأفضلية في فرنسا والنمسا، لذلك آمُل أن يكون السباق هنا كذلك ويكون بمقدورنا مقارعة ماكس خلال كامل السباق".

وعند سؤاله إذا ما يرى بأن مرسيدس ستنضم إلى المنافسة في الصدارة، قال ساينز: "نعم، أعتقد بأنهم سيكونون على الأقل بنفس سرعتنا في السباق، وأنهم سيكونون ضمن المعركة. سيكون سباقًا جيدًا مع السيارات الخمس الأخرى".