لوكلير يأمُل أن يكون مسار تركيا "ما يزال زلقًا" لتعزيز حظوظ فيراري

تمّ تطبيق طغط مائي مرتفع على مسار حلبة إسطنبول بارك من أجل تخشين السطح وبالتالي تحسين مستويات التماسك، وذلك عقب توصية من "فيا" إثر ما شهدته جولة 2020.

وكانت قد تمّت إعادة تعبيد المسار قُبيل عودة تركيا إلى روزنامة البطولة للمرة الأولى منذ 2011 العام الماضي، لكنّ العمل في ذلك تمّ الانتهاء منه قبل 3 أسابيع فقط من السباق، حيث لم يكن هنالك وقت كافٍ من أجل معالجة المسار، وظل البيتومين على السطح مشبّعًا بالزيوت الزلقة.

وقد ساهم ذلك الوضع، مجتمعًا مع جلب بيريللي لأقسى إطاراتها العام الماضي، في معاناة السائقين من أجل تسخين الإطارات وشعروا كما لو أنهم يقودون على سطح "أسوأ من الثلج"، وفقًا ما وصف لاندو نوريس سائق مكلارين.

وقد شهد اليومان الأخيران من حدث العام الماضي تفاقم الوضع مع انزلاق العديد من السائقين - بعضهم عدّة مرات - خلال السباق الذي انتهى بفوز لويس هاميلتون وحسم لقبه العالمي السابع.

وتعقيبًا على ذلك قال لوكلير سائق فيراري على هامش جائزة تركيا الكبرى اليوم الخميس: "أتذكر بأنّ الكثير تذمروا (في 2020)، لكنني كنت من بين الوحيدين الذين كانوا سعداء في الواقع بأن المسار كان بهذه الحالة، لأننا كنا تنافسيين، وكنا ننافس على مراكز جيّدة للغاية".

وأضاف: "وبالطبّع كانت منصّة التتويج ممكنة حينها. لقد استمتعت بنهاية الأسبوع العام الماضي وكانت إيجابية لنا، وآمُل أن يكون بمقدورنا تكرار ذلك الأداء هذا العام".

وتابع: "سمعت بأن هنالك بعض التغييرات على المسار وأنهم قاموا بغسله عدة مرات. لذلك سنرى إذا ما كان بذات سوء العام الماضي. لا أعتقد بأنه سيكون بذات السوء، ولكنني آمُل أن يظل زلقًا ويظل ذلك يلعب لصالحنا".

من جهته، علّق دانيال ريكاردو سائق مكلارين على تلك المسألة قائلًا: "ينبغي لعملية رش المياه بضغط عال أن تمنح سطح المسار المزيد من التماسك حتى يتسنى لنا الوصول بالإطارات إلى مجال عملها بشكل أكبر".

أمّا كارلوس ساينز زميل لوكلير بالفريق فقال: "جميعنًا نتوقّع أن يكون المسار أفضل من العام الماضي، حيث سيكون من المفاجئ للغاية مواجهة نفس ما واجهناه العام الماضي، إذ كان الوضع صعبًا للغاية".

من جانبه، أوضح لانس سترول سائق أستون مارتن - والذي تأهل على قطب الانطلاق الأول في تركيا العام الماضي وتصدّر النصف الأول من السباق قبل تراجعه للمركز التاسع - بأنّ وإذا ما تحسنت مستويات التماسك هذا العام، فإنّ المنعطف الثامن متعدد الرؤوس الشهير على حلبة إسطنبول لن يكون "منعطفًا بالمعنى المعروف مع السيارات الحالية".

فقال: "إذا ما ارتفعت مستويات التماسك، أتوقّع أن يُعبر المنعطف دون رفع القدم من على دواسة الوقود. وإذا لم يتحسن الوضع عن العام الماضي، فستكون تلك قصة أخرى".

جديرٌ بالذكر أنّه من المتوقع هطول الأمطار في نسخة 2021 من سباق تركيا.