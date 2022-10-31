لوكلير يأمل أن يكون "أحد أسوأ" سباقات فيراري في المكسيك كبوة عابرة

في الوقت الذي كانت فيه ريد بُل ومرسيدس تتنافسان في المقدّمة خلال التصفيات والسباق، فشلت فيراري في تقديم أيّ معركة في ظلّ اكتفائها بالمركزين الخامس والسادس عند خطّ النهاية.

وقاد كارلوس ساينز الإبن سيارتي فيراري في المركز الخامس، وكانا أبطأ بأكثر من دقيقة من الفائز ماكس فيرشتابن.

وقال لوكلير بعد السباق: "كان سباقًا صعبًا للغاية، كنّا بطيئين فحسب، لذا أجل نحتاج للنظر في ذلك".

وأضاف: "كنا وسط المجهول. كنّا أبطأ بكثير من مرسيدس وريد بُل، لكنّنا كنّا أسرع بكثيرٍ من بقيّة سيارات الوسط. لذا كنا لوحدنا، كان سباقًا وحيدًا".

وأردف: "لم يكن بوسعنا فعل المزيد اليوم لأكون صادقًا".

وعرف السباق تقليص مرسيدس فارق النقاط مع فيراري إلى 40 نقطة مع تبقي سباقين على نهاية الموسم ضمن معركتهما على المركز الثاني في بطولة الصانعين.

لكنّ لوكلير يشكّ في أنّ فيراري ستُعاني بذات القدر في البرازيل وأبو ظبي، حيث يعتقد بأنّ المكسيك كانت كبوة عابرة.

وقال: "آمل أن لا نكون في وضعٍ أسوأ من هذا، لأنّني لا أتوقّع أن يكون أيّ سباقٍ أسوأ من هذا".

وأضاف: "كان هذا أحد أسوأ سباقاتنا، مثل سبا. أعتقد بأنّها كبوة عابرة بكلّ صدق. لكنّنا نحتاج فهم ما يُمكننا تحسينه في هذه الظروف من أجل المستقبل".

وأكّد ماتيا بينوتو مدير الفريق أنّ "فيراري لم تكن قادرة على تشغيل المحرّك بأقصى طاقة" في المكسيك، لكنّه شعر بأنّ هناك المزيد لشرحه بشأن معاناة الفريق مع السيارة وعدم الشعور بالراحة على الحلبة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: "على صعيد وحدة الطاقة فلم نكن عند أفضل مستويات أدائنا في عطلة نهاية الأسبوع، لكن لا أعتقد بأنّ ذلك يشرح كلّ شيء".