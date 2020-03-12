لوكلير يأمل أن تكون دروس ملبورن في 2019 كافية لتقديم أداء قوي هذا العام

واجهت فيراري جولة افتتاحيّة عصيبة اكتفت على إثرها بالمركزين الرابع والخامس بفارق قرابة دقيقة عن الصدارة بعد معاناتها على صعيد الارتكازيّة.

ويأمل لوكلير أن تكون الدروس التي تعلّمها الفريق، إلى جانب زيادة الارتكازيّة على السيارة الجديدة، كافية للحصول على جولة أفضل هذا العام.

وقال حيال ذلك: "كانت عطلة نهاية أسبوعٍ صعبة علينا في العام الماضي هنا. أعتقد بأنّنا تعلّمنا الكثير العام الماضي".

وأضاف: "أدّى التوازن إلى صعوبة بالغة في قيادة السيارة حول هذه الشوارع، كان العام الماضي صعبًا".

ثمّ تابع: "آمل أن نكون قد تعلّمنا بما فيه الكفاية لنكون أكثر قوّة هذا العام. لا أعلم إن كان الأمر سيكون كذلك أم لا، لكن أجل عملنا كثيرًا منذ العام الماضي، لذا آمل أن نكون أفضل".

وكان لويس هاميلتون قد أشار إلى أنّ فيراري باتت أضعف الآن على صعيد الطاقة، لكنّ لوكلير شدّد على أنّ ضعف السرعة القصوى جاء نتيجة زيادة الارتكازيّة وما ينجرّ عن ذلك من جرّ.

وقال: "لا أعتقد ذلك. أعتقد بأنّنا أضفنا الارتكازيّة على السيارة مثلما قلت في برشلونة".

وأكمل: "أضفنا الارتكازيّة وهو ما أدّى إلى خسارتنا للسرعة القصوى على الخطوط المستقيمة. الوقت سيُخبرنا إن أفرطنا في ذلك أم لا. لكن بالتأكيد نحن أسرع بكثير في المنعطفات، خاصة في برشلونة، لذا أعتقد بأنّ ذلك هو السبب الرئيسيّ".

أمّا عن علاقته مع زميله سيباستيان فيتيل، فقد شدّد لوكلير على أنّ الأمور تسير على أفضل ما يرام بينهما وأنّ الاحترام متبادلٌ على المسار وخارجه.

وقال: "دائمًا ما كانت علاقتي بسيباستيان جيّدة. كانت هناك بعض اللحظات الصعبة العام الماضي، لكنّ علاقتنا بقيت على حالها وهو ما أعتقد بأنّه أمرٌ جيّد، كون كلانا ناضجٌ بما فيه الكافية للفصل بين ما يحدث على المسار وخارجه".

وأضاف: "أشعر بأنّني محظوظٌ بالتواجد في هذا الموقع الذي أملك فيه عقدًا طويل الأمد، كما أنّني أعرف موقعه بشكلٍ ما، إذ أنّني تمتّعت بعقدٍ لعامٍ واحد في كلٍ من العامين الماضيين. لا أعتقد بأنّ ذلك سيُربكه، إنّه سائقٌ قويٌ جدًا وأتوقّع أن يكون قويًا جدًا".

واختتم حديثه بالقول: "أتعايش معه بشكلٍ جيّدٍ جدًا من جانبي. لكنّني سأحترم قرار فيراري إن أرادت إجراء تغيير".