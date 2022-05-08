لوكلير يأمل أن تُساعد تحديثات فيراري على تحقيق خطوة في جائزة إسبانيا الكبرى

تفوّق سائق ريد بُل على متصدّر بطولة العالم، وذلك بعد خسارته للصدارة في الفترة الأولى ومن ثمّ عدم قدرته على استعادتها في محاولته الأخيرة إثر فترة سيارة الأمان.

ومع تحقيق فيرشتابن لانتصاره الثاني على التوالي، وتمتّعه بالأفضليّة على صعيد السرعة مجدّدًا، أوضح لوكلير أنّ الوقت قد حان لتُحقّق فيراري بعض التقدّم.

وكان الفريق قد آثر عدم جلب الكثير من التحديثات حتّى الآن، لكنّ الفريق تحدّث عن وجود تحديثات وشيكة للمساعدة على تحسين أدائه.

وبحديثه بعد سباق ميامي، قال لوكلير: "نحتاج لمواصلة الضغط. ستكون التحديثات مهمّةً جدًا طوال العام. آمل أن نُحقّق خطوة إلى الأمام الآن بدءًا من السباق المقبل. لكنّ الأداء كان متقاربًا للغاية منذ بداية الموسم".

وقال لوكلير أنّ آماله بتحقيق الفوز تبخّرت تقريبًا خلال الفترة الأولى عندما لم يكن بذات سرعة فيرشتابن على إطارات "ميديوم"ز

وبالرغم من أنّ سيارة "اف1-75" كانت متلائمة أكثر مع إطارات "هارد" في الفترة الثانية، إلّا أنّ وتيرته لم تكن قويّةٌ بما فيه الكفاية للسماح له باستعادة الصدارة.

وقال في هذا الصدد: "عانينا بعض الشيء على إطارات ميديوم، خاصة في الفترة الأولى التي تجاوزني فيها".

وأكمل: "صعّب ذلك سباقنا منذ ذلك الحين. كنّا أكثر تنافسيّة على إطارات هارد قرب النهاية، اعتقد بأنّ بوسعي تجاوز ماكس في مرحلة ما".

واختتم بالقول: "تمتّعوا بالأفضليّة اليوم على صعيد الوتيرة. لكنّه كان سباقًا ممتعًا. من المدهش رؤية هذه الجماهير الغفيرة مجدّدًا. أواصل قول ذلك، لكن من الرائع الحصول على الكثير من مشجّعي فيراري في المدرّجات.

وسمح انتصار فيرشتابن الجديد له بتقليص الفارق مع لوكلير إلى 19 نقطة في ترتيب البطولة.