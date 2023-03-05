لوكلير وفيرستابن يتوقعان وتيرة أكثر قوة لـ أستون مارتن في البحرين

بعد تصدر حصتي التجارب الحرة الثانية والثالثة في البحرين، قدمت أستون مارتن أداء قوياً في التصفيات بفارق 6 أعشار الثانية فقط خلف فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول، بينما حقق زميله لانس سترول المركز الثامن.

حيث أكد ألونسو أن التصفيات كانت مذهلة بالفعل، مشيراً إلى قدرة الفريق على تقديم سباق جيد وربما المنافسة على منصة التتويج.

ويتوقع لوكلير أن أستون قد تكون "أسرع مما بدت عليه في التصفيات"، بالتالي يرى أن الحفاظ على ألونسو خلفه سيشكل تحدياً كبيراً.

فقال: "وتيرتهم كانت واعدة للغاية في التجارب الحرة الثانية. لكنني أعتقدهم أنهم سيكونون أقوياء في السباق، ربما أسرع مما كانوا في التصفيات".

بالمقابل، أبدى فيرستابن حذره من تهديد أستون مارتن، فقال: "بالتأكيد، لقد كانوا تنافسيين للغاية".

وأكمل: "لطالما كانوا أقوياء بالمقارنة مع منافسيهم".

وتابع: "سيكونون تنافسيين للغاية في السباق بالتأكيد. من الصعب التوقع الآن".

من جهته، يرى كارلوس ساينز أن سيارة أستون مارتن تحافظ بشكل جيد على الإطارات.

فقال: "نتوقع أن يكونوا في موقع جيد لناحية الإطارات في السباق. سيكون السباق صعباً".

وأكمل: "دائماً أتجه للسباق بهدف الفوز. أعلم كيفية منافسة ألونسو جيداً، سيكون من الممتع تواجده ضمن المنافسة".

وتابع مؤكداً أن وتيرة أستون مارتن لم تفاجئ فيراري: "كنا نعلم بصراحة. ذلك ليس سراً في الفورمولا واحد، خاصة مع وجود بيانات ’جي بي اس’".