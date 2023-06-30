لوكلير وفيراري "يعملان ببطء" على بدء مفاوضات عقد جديد

ظهرت في الآونة الأخيرة تكهنات كثيرة حيال مستقبل لوكلير وذلك بعد فشل فيراري في المنافسة على اللقب، كما أن سيارتها الحالية ليست نداً على الإطلاق لسيارة ريد بُل المهيمنة.

وخلال أولى جولات الموسم، تم ربط اسم لوكلير بفريق مرسيدس حيث لم تكن السهام الفضية قد وقعت عقداً جديداً مع سائقها لويس هاميلتون.

لكن هذه التكهنات سرعان ما نفاها توتو وولف مدير فريق مرسيدس.

بينما صرح فريدريك فاسور مدير فريق فيراري شهر أبريل/نيسان الماضي بأنه "ليس قلقاً على الإطلاق" حيال احتمالية خسارة لوكلير بعد 2024، وأن اللحظة المناسبة لمفاوضات التمديد لم تحن بعد.

ومجدداً، بعد مشاكل فيراري في تصفيات إسبانيا وكندا، عادت التكهنات للظهور مجدداً. خاصة بعد انتقادات أصيل موناكو لاستراتيجية الفريق خلال تصفيات مونتريـال، قبل أن يؤكد فاسور لاحقاً أن سائقه تقبّل خطأه.

وعلى هامش جائزة النمسا الكبرى، أجاب لوكلير على سؤال من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تمديد عقده، فقال: "لقد بدأنا ببطء العمل على المفاوضات حول ذلك، نعم".

لكن وعلى عكس زميله كارلوس ساينز، أكد لوكلير "أنه لم يضع موعداً نهائياً لإتمام المفاوضات"، حيث يشعر بأن فترة عام ونصف طويلة للغاية.

فقال: "بصراحة، الأمر لا يخطر ببالي بشكل كبير بعد. عندما أقول بأننا بدأنا المفاوضات ببطء، لا شيء محدد أو خاص".

ومباشرة بعد فترة قصيرة، عاد لوكلير وصرّح بأن كلامه عن مفاوضات مع فيراري كان "عبارة عن مزاحٍ هنا وهناك - وليس هناك أي شيء رسمي أو محدد".

وتعقيباً على ذلك، سُئِل إن كان يود إبقاء خياراته مفتوحة حيال الانضمام لفريق آخر في 2025، شدد لوكلير على أنه "يحب فيراري، وهو مسرور هناك".

وأكمل: "لا أقول أنني أريد إبقاء خياراتي مفتوحة".

وتابع: "لطالما كانت فيراري الفريق الذي ساعدني في الوصول إلى ما أنا عليه. أنا لا أخفي ذلك ولطالما كنت مسروراً جداً بالتواجد معهم".

وأردف: "بالطبع، أنا والفريق غير مسرورين بموقعنا الحالي، لكنني أعتقد بأننا على الطريق الصحيح".

وأضاف: "أنا واثق من أننا على الطريق الصحيح. مجدداً، أنا أحب فيراري وأنا مسرور هنا".