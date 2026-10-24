فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لوكلير وفاسور بعد تجارب الجمعة في أوستن: "يجب ألا نرفع سقف توقعاتنا أكثر من اللازم"

قيّم شارل لوكلير، الذي تصدّر حصتي التجارب الحرة في أوستن، ومدير فريق فيراري فريد فاسور أداء الفري بعد مجريات الجمعة.

أحمد مجدي

منشور: 24-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أليسيو مورجيس

دخلت فيراري إلى حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة ضمن جائزة الولايات المتحدة الكبرى بتحديثات انسيابية شملت أرضية السيارة ومداخل الهواء الجانبية والناشر الخلفي، ونجح شارل لوكلير في تسجيل أسرع زمن خلال كلتا الحصتين.

ورغم تصدّر السائق القادم من موناكو الحصة الأولى بفارق 0.084 ثانية أمام ماكس فيرستابن، ثم الحصة الثانية بفارق 0.042 ثانية أمام كيمي أنتونيللي، فقد حذّر من المبالغة في التوقعات بشأن ما تبقى من عطلة نهاية الأسبوع.

وفي حديثه بعد حصتي يوم الجمعة، شدد لوكلير على أن المنافسين سيكونون على الأرجح أقوى بكثير يوم السبت، كما قيّم موقع فيراري الحالي، قائلًا: "كان الشعور على الحلبة جيدًا إلى حد كبير، لكن علينا توخي الحذر، ففي نهاية المطاف، لا تزال هذه مجرد حصص تجارب حرة".

وأضاف: "نحصل على البيانات التي توقعناها، لكن بصراحة، فإن مكسب الزمن على مدار اللفة الكاملة بفضل هذه التحديثات ليس كبيرًا بالقدر الذي قد يتصوره البعض. ومع ذلك، نحن سعداء بالوضع. كان توازن السيارة جيدًا، ونجحنا في ضبط الإعدادات بالشكل المطلوب منذ البداية، وهو ما أثمر نتائج إيجابية".

وأردف: "إن الجهود المكثفة التي بذلناها لإحضار التحديثات إلى الحلبة في أسرع وقت ممكن تساعدنا بالتأكيد، لكن يجب ألا نرفع سقف توقعاتنا أكثر من اللازم يوم السبت، لأنني أعتقد أن منافسينا لا يزال لديهم المزيد من الإمكانات التي يمكنهم استخراجها. يبدو كيمي وماكس قويين للغاية. لست متأكدًا تمامًا من وضع مكلارين حتى الآن، وأعتقد أنهم سيجرون مزيدًا من التعديلات على إعدادات سياراتهم، لكن كيمي وماكس سيكونان بالتأكيد ضمن المنافسين على المراكز الأمامية".

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من جانبه، كرر فريد فاسور، مدير فريق فيراري، وجهة نظر لوكلير. وأشار إلى أن التحديثات لا تحقق المكاسب الكبيرة التي شهدها الفريق في المراحل الأولى من الموسم، مؤكدًا أن التصفيات ستكون معركة قوية.

وقال فاسور: "كانت بدايتنا جيدة، لكن الفوارق لا تزال ضئيلة للغاية. نعلم أن ترتيب الفرق في حصص التجارب الحرة لا ينعكس دائمًا على النتائج نفسها في التصفيات".

وتابع: "هذا يعني أن علينا التركيز على عملنا ومواصلة الضغط. لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه بشأن السيارة مع هذه الحزمة الجديدة".

وأكمل: "في هذه المرحلة من الموسم، من الطبيعي ألا يكون تأثير التحديثات كبيرًا بالقدر الذي كان عليه في الجولات الأولى. ولهذا السبب، علينا ضبط كل تفصيل بدقة لاستخراج أفضل أداء ممكن يوم السبت".

واختتم: "هناك خمس أو ست سيارات قادرة على المنافسة على البول بوزيشن غدًا. وإذا تمكنا من انتزاع المركز الأول، فسيكون ذلك سيناريو رائعًا لنا وللفورمولا 1".





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





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جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





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جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





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جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





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جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية

فورمولا 1

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