لوكلير وساينز يضمنان ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الأولى في مونزا

تمحورت بداية الحصّة حول العقوبات الموجّهة للسائقين نهاية هذا الأسبوع نتيجة تغيير مكوّنات سياراتهم، وعلى رأسهم ماكس فيرشتابن، وسيرجيو بيريز ولويس هاميلتون وكارلوس ساينز الإبن وفالتيري بوتاس ويوكي تسونودا.

ومثلما كان متوقّعًا فقد قفز فيرشتابن مبكّرًا إلى الصدارة في ظلّ تمتّع ريد بُل بالأفضليّة على صعيد السرعة القصوى.

لكنّ غريمه لوكلير كانت له كلمة أخرى مع انتصاف الحصّة، حيث تمكّن من التقدّم إلى الصدارة ملهبًا حماس التيفوزي.

وعاد فيرشتابن وكان يختبر هذه المرّة جناحًا خلفيًا متوسّط الارتكازيّة لمحاولة كسب المزيد من الأفضليّة في القسم الأوسط.

لكنّ ذلك لم يمنعه من كسب المزيد من السرعة على الخطوط المستقيمة كذلك وكان الأسرع على الإطلاق في المقطعين الأوّل والثاني، إلّا أنّ كلّ شيء ضاع في المقطع الثالث بعد تواجد لاندو نوريس أمامه طوال القسم الأخير، بل كاد أن يصطدم به في المنعطف الأخير.

وقال الهولندي عبر اللاسلكي: "هذا لا يُصدّق".

من جانبه تذمّر جورج راسل: "لقد كدت أن أصطدم بالقسم الخلفي لسيارة ساينز" وذلك بعد سير الإسباني ببطء عند المنعطف الخامس.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى لوكلير الذي سجّل 1:22.410 دقيقة، وبالرغم من تقديمه لمحاولة أخرى سريعة إلّا أنّه كان أبطأ فيه بـ 0.021 ثانية.

وضمن زميله ساينز ثنائيّة الحصان الجامح على أرضه بعد أن كان أبطأ بـ 0.077 ثانية من أصيل موناكو.

أمّا المركز الثالث فقد ذهب إلى راسل الذي تفوّق على زميله لويس هاميلتون.

وحلّ فيرشتابن خامسًا في النهاية، بالرغم من أنّه كان ليكون الأسرع لولا تعطيله من قبل نوريس، وقدّم الهولندي وتيرة قويّة على صعيد محاكاة المسافات الطويلة.

وقدّم ثنائيّ ألبين وتيرة واعدة ليتواجد إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو في المركزين السادس والسابع تواليًا.

وذهب المركز الثامن إلى يوكي تسونودا الذي تقدّم على فالتيري بوتاس، بينما أكمل دانيال ريكاردو الفائز بنسخة العام الماضي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: