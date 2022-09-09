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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب

لوكلير وساينز يضمنان ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الأولى في مونزا

سجّل شارل لوكلير الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة إيطاليا الكبرى متفوّقًا على زميله كارلوس ساينز الإبن بـ 0.077 ثانية في ظلّ تلقي الكثير من السائقين لعقوبات لتغيير مكوّنات وحدات طاقتهم.

لوكلير وساينز يضمنان ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الأولى في مونزا

تمحورت بداية الحصّة حول العقوبات الموجّهة للسائقين نهاية هذا الأسبوع نتيجة تغيير مكوّنات سياراتهم، وعلى رأسهم ماكس فيرشتابن، وسيرجيو بيريز ولويس هاميلتون وكارلوس ساينز الإبن وفالتيري بوتاس ويوكي تسونودا.

ومثلما كان متوقّعًا فقد قفز فيرشتابن مبكّرًا إلى الصدارة في ظلّ تمتّع ريد بُل بالأفضليّة على صعيد السرعة القصوى.

لكنّ غريمه لوكلير كانت له كلمة أخرى مع انتصاف الحصّة، حيث تمكّن من التقدّم إلى الصدارة ملهبًا حماس التيفوزي.

وعاد فيرشتابن وكان يختبر هذه المرّة جناحًا خلفيًا متوسّط الارتكازيّة لمحاولة كسب المزيد من الأفضليّة في القسم الأوسط.

لكنّ ذلك لم يمنعه من كسب المزيد من السرعة على الخطوط المستقيمة كذلك وكان الأسرع على الإطلاق في المقطعين الأوّل والثاني، إلّا أنّ كلّ شيء ضاع في المقطع الثالث بعد تواجد لاندو نوريس أمامه طوال القسم الأخير، بل كاد أن يصطدم به في المنعطف الأخير.

وقال الهولندي عبر اللاسلكي: "هذا لا يُصدّق".

من جانبه تذمّر جورج راسل: "لقد كدت أن أصطدم بالقسم الخلفي لسيارة ساينز" وذلك بعد سير الإسباني ببطء عند المنعطف الخامس.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى لوكلير الذي سجّل 1:22.410 دقيقة، وبالرغم من تقديمه لمحاولة أخرى سريعة إلّا أنّه كان أبطأ فيه بـ 0.021 ثانية.

وضمن زميله ساينز ثنائيّة الحصان الجامح على أرضه بعد أن كان أبطأ بـ 0.077 ثانية من أصيل موناكو.

أمّا المركز الثالث فقد ذهب إلى راسل الذي تفوّق على زميله لويس هاميلتون.

وحلّ فيرشتابن خامسًا في النهاية، بالرغم من أنّه كان ليكون الأسرع لولا تعطيله من قبل نوريس، وقدّم الهولندي وتيرة قويّة على صعيد محاكاة المسافات الطويلة.

وقدّم ثنائيّ ألبين وتيرة واعدة ليتواجد إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو في المركزين السادس والسابع تواليًا.

وذهب المركز الثامن إلى يوكي تسونودا الذي تقدّم على فالتيري بوتاس، بينما أكمل دانيال ريكاردو الفائز بنسخة العام الماضي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 25 1:22.410     253.061
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 23 1:22.487 0.077 0.077 252.825
3 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 27 1:22.689 0.279 0.202 252.207
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 24 1:22.831 0.421 0.142 251.775
5 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 27 1:22.840 0.430 0.009 251.747
6 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 28 1:23.075 0.665 0.235 251.035
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 26 1:23.099 0.689 0.024 250.963
8 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 26 1:23.260 0.850 0.161 250.478
9 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 27 1:23.394 0.984 0.134 250.075
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 26 1:23.511 1.101 0.117 249.725
11 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 24 1:23.529 1.119 0.018 249.671
12 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 28 1:23.570 1.160 0.041 249.548
13 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 27 1:23.640 1.230 0.070 249.340
14 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 21 1:23.661 1.251 0.021 249.277
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 28 1:23.688 1.278 0.027 249.197
16 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 27 1:23.856 1.446 0.168 248.697
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 24 1:24.006 1.596 0.150 248.253
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي هاس فيراري 25 1:24.317 1.907 0.311 247.338
19 34 Netherlands نيك دي فريز أستون مارتن مرسيدس 22 1:24.731 2.321 0.414 246.129
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 24 1:24.941 2.531 0.210 245.521
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