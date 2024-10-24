لوكلير وساينز يشيدان برئيس استراتيجيات فيراري بعد ثنائية أوستن
أشاد شارل لوكلير وكارلوس ساينز بقسم الاستراتيجيات في فريق فيراري بعد الأداء المذهل في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، والذي شهد تحقيق فيراري ثنائية المركزين الأول والثاني.
في التصفيات يوم السبت، سجل ساينز ولوكلير ثالث ورابع أسرع الأزمنة على التوالي، ليحتلا الصف الثاني على شبكة الانطلاق.
ومع بداية السباق، انطلق سائقا فيراري بشكل رائع، حيث استغل لوكلير مركزه وسط معركة لاندو نوريس وماكس فيرستابن.
ومع دخول سيارة الأمان في بداية السباق، اضطر لوكلير للدفاع بقوة عن مركزه أمام فيرستابن، ولكن المونغاسكي سيطر على السباق ليحقق فوزه الثالث هذا الموسم.
أما زميله ساينز، فقد واجه مشاكل تقنية في المراحل الأولى من السباق، لكن فريق فيراري تمكن من حلها عبر تعديل الإعدادات، ليتمكن الإسباني من التفوق على فيرستابن خلال وقفة الصيانة ويؤمن لفريقه الفوز بالمركزين الأول والثاني للمرة الثانية هذا الموسم.
بعد السباق، وقف لوكلير وساينز على المنصة إلى جانب رئيس استراتيجيات فيراري، رافين جاين، الذي حل مكان إيناكي رويدا بعد الأخطاء الاستراتيجية الشهيرة التي ارتكبها الفريق في موسم 2022.
رافين جاين، رئيس قسم الاستراتيجيات لدى فيراري
الصورة من قبل: فيراري
رافين جاين، ذو الأصول الهندية، كان قد تدرب في عدة فرق فورمولا 1، بما فيها كاترهام وويليامز، قبل أن ينضم إلى فيراري في 2016 كمهندس نماذج رياضية. في عام 2023، تولى منصب رئيس قسم الاستراتيجيات بعد تعيينه من قبل فريدريك فاسور، مدير الفريق.
عند سؤاله عن دور جاين في فيراري، قال لوكلير: "إنه مذهل. أثق تماماً في رافين. قام بعمل ممتاز. إنه صغير السن نسبياً لهذا المنصب، لكنه دائماً هادئ جداً".
وأضاف لوكلير: "هذا أمر ضروري حقاً، فهو يسيطر على مشاعره بشكل جيد، وهذا ما كان ربما أحد أكبر نقاط ضعفنا في الماضي من ناحية الاستراتيجية".
وأكمل: "تغير هذا كثيراً مع رافين. أعتقد أن لدينا الآن فريقاً قوياً على المسار".
من جهته، كرّر كارلوس ساينز أفكار زميله لوكلير، قائلاً: "علينا أن نمنح الفضل لرافين ولكل فريق الاستراتيجية إزاء التقدم الذي تحقق في فيراري خلال المواسم الأخيرة".
وأضاف: "أعتقد أنه كان من المهم رؤية هذا التقدم، وكان هناك الكثير من العمل خلف الكواليس. رافين، بالطبع، كان جزءاً أساسياً من هذا العمل".
وختم ساينز بالقول: "كما قلت مرات عديدة، امتلاك سيارة جيدة في يوم السباق يساعد في تنفيذ الاستراتيجية. أشعر أن لدينا سيارة قوية جداً هذا العام مقارنة بالعام الماضي".
كارلوس ساينز، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: فيراري
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