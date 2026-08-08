لوكلير: وجود ماكس معي في فيراري كان "ليصنع قصة رائعة"
عبّر شارل لوكلير سائق فيراري، عن اعتقاده السابق بأن ماكس فيرستابن "شخص سيئ" خلال أيام سباقات الكارتينغ، لكن علاقتهما نضجت وتغيرت بشكل كامل على مر السنين.
شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي
يعود التنافس بين نجمي الفورمولا 1 شارل لوكلير وماكس فيرستابن إلى سنوات مشاركتهما في سباقات الكارتينغ.
وقد تحول تنافسهما الشديد على الحلبة على مرّ السنين إلى احترام متبادل.
وضمن حديثه إلى سكاي إيطاليا، تحدث لوكلير بصراحة عن نظرته السابقة، ملخصًا الوضع الحالي بهذه الكلمات:
"لقد نضجت علاقتنا بالتأكيد على مر السنين".
وأكمل: "كنت مقتنعًا بأنه شخص سيئ، وكان يعتقد الشيء نفسه عني تمامًا. لكن الوضع تغير بالكامل اليوم".
ويُعد مستقبل فيرستابن مع ريد بُل وإمكانية انتقاله إلى فرق أخرى أحد أبرز مواضيع النقاش في أروقة الفورمولا 1 قبل موسم 2027.
وتحدث لوكلير عن إمكانية انتقال النجم الهولندي إلى فيراري، مؤكدًا أنه ليس قلقًا من مثل هذه الخطوة.
واستذكر السائق القادم من موناكو أنه تسابق إلى جانب عمالقة مثل سيباستيان فيتيل وكارلوس ساينز وزميله الحالي لويس هاميلتون طوال مسيرته.
شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
ثم تابع: "ماكس سائق موهوب بشكل استثنائي، وقد فاز بأربع بطولات عالمية".
وأردف: "ومع ذلك، أنا محظوظ بما يكفي لأنني عملت مع زملاء رائعين مثل هاميلتون و(سيباستيان) فيتيل و(كارلوس) ساينز طوال مسيرتي".
وأكمل: "لذلك، حتى لو انتهى بنا المطاف في الفريق نفسه يومًا ما، فلن يقلقني ذلك".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، بالنظر إلى الرحلة التي بدأناها معًا في فئات الكارتينغ عام 2010، فستكون قصة رائعة إذا التقى كلانا في فيراري".
واسترسل: "مع ذلك، في الوقت الحالي يجب أن أستمتع بالعمل مع لويس (هاميلتون)".
ورغم أن مقعدًا في فيراري يمثل حلمًا للعديد من سائقي الفورمولا 1، فإن ماكس فيرستابن صرّح في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" العام الماضي أنه كان مهتمًا جدًا بالانضمام إلى الفريق الإيطالي العريق.
وأقرّ بطل العالم الهولندي بأن فيراري علامة تجارية ضخمة، لكنه شدد على أن شرطه الوحيد في حال انضمامه إلى فريق مارانيلو سيكون امتلاك فرصة للمنافسة على البطولة.
حيث قال: "لن أذهب إلى هناك لمجرد أن أقول «أنا أتسابق مع فيراري»".
وتابع: "إذا اتخذت هذه الخطوة يومًا ما، فسيكون ذلك فقط لأنني أرى فرصة للفوز. وبالطبع، فإنّ الفوز مع فيراري أكثر تميزًا".
واختتم: "مع ذلك، أفضّل اتخاذ قراراتي بناءً على شعوري بأن هذا هو المكان المناسب، من دون أن أتأثر بشغف أو عواطف علامة تجارية".
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