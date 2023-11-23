لوكلير: وتيرة لاس فيغاس لا ترفع الثقة بالأداء المتوقع لجولة أبوظبي الختامية

أثبتت سيارة فيراري وتيرة سريعة على حلبة لاس فيغاس، حيث تمكن لوكلير وزميله كارلوس ساينز من حجز صف الانطلاق الأول بعد التصفيات، قبل أن يتراجع ساينز عشرة مراكز بسبب عقوبة تبديل وحدة الطاقة.

وفي السباق، خاض لوكلير معركة في مواجهة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، وأثبت سرعته بالفعل حين نجح باستعادة مركزه الذي خسره في الانطلاقة، ليتجاوز الهولندي قبل وقفة الصيانة.

لكن توقيت سيارة الأمان أضرّ بأصيل موناكو، ورغم خسارته مركزين، لكنه نجح لاحقاً بالتعويض حيث تجاوز سيرجيو بيريز في اللفة الأخيرة، لينهي السباق ثانياً.

لهذا يرى لوكلير بأن حلبة أبوظبي القاسية على الإطارات، قد تعني على الأغلب مزيداً من التحديات في وجه فيراري.

فقال: "أعتقد أن مجريات فيغاس تتكلم عن أداء سيارتنا".

وأكمل: "الظروف الجوية كانت باردة للغاية، وأعتقد أن مشكلة ارتفاع درجات الحرارة المفرط لم تكن موجودة. بل كانت هناك مشاكل التحبب ومحاولة الإبقاء على الإطارات ضمن الحرارة المطلوبة".

وتابع: "لكن حالما نعود إلى ظروف جوية أكثر حرارة، فإنني لا أشعر بالثقة الكافية. لأن أبوظبي ستكون مختلفة جداً مقارنة بـ لاس فيغاس".

وأردف: "بالمقابل، من الرائع دوماً تقديم جولة رائعة. أعتقد أننا تعلمنا الكثير للمستقبل".

من جهته، أشار فريدريك فاسور مدير فريق فيراري إلى أن طريقة تعامل الفرق مع الإطارات كانت السبب وراء التقلبات في التأدية ما بين البرازيل ولاس فيغاس.

فقال: "لو نظرنا إلى مرسيدس في البرازيل، كانت تعاني بشكل كبير جداً في إدارة الإطارات، لكنهم قدموا سباقاً جيداً في فيغاس".

وأكمل: "من حلبة لأخرى، من نوعية إطارات إلى أخرى، القصة تختلف. الحرارة كانت منخفضة في فيغاس مقارنة ببقية الموسم".

واختتم: "لكنني أعتقد بأن الوضع سيكون مختلفاً في السباق الأخير".