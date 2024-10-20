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لوكلير: وتيرة فيراري في سباق أوستن القصير ينبغي أن تمنحها فرصة للفوز اليوم

يعتقد لوكلير أن فيراري بوسعها الفوز بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى إذا ما حافظت على وتيرتها من السباق القصير.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

يرى شارل لوكلير أن فيراري ما تزال ضمن دائرة المنافسة على الفوز بالسباق الرئيسي في أوستن بالرغم من تراجعها خلف لاندو نوريس وماكس فيرستابن في التصفيات.

تأهّل لوكلير في المركز الرابع بفارق 0.09 ثانية فقط خلف زميله كارلوس ساينز الذي انتزع مركز الانطلاق الثالث لسباق اليوم الرئيسي.

وقد اعترف المونغاسكي بأن الفوز بسباق الجائزة الكبرى ما يزال أمرًا ممكنًا لفيراري في حال كررت وتيرتها من السباق القصير، والذي شهد اقتناص ساينز للوصافة من نوريس في اللفة الأخيرة.

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"لم يتمكن أحدنا من مقارعة ثنائي الصدارة في التصفيات. كانا سريعين للغاية، ولكن هذا كذلك ما توقعناه كفريق" قال لوكلير.

وأضاف: "علمنا بأن لدينا مشكلة على سيارتنا في المقطع الأول، ولا شيء من خيارات الإعدادات التي فكرنا فيها عالج تلك المشكلة".

وتابع: "لكن تلك المشكلة لا تعيقنا في السباق، ولهذا أنا متفائل بعض الشيء. حيث أنه وإذا ما قدمنا ذات الوتيرة مثلما فعلنا في سباق السبت، فإن الفوز ممكن بالتأكيدز أعتقد بأن مكلارين وريد بُل ستحرزان خطوة إلى الأمام على صعيد إعدادات السيارة، ونحن بحاجة لأن نرى ترجمة تلك الخطوة على صعيد أزمنة اللفات".

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